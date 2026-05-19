フーバー・クロステクノロジーズ、SCS評価制度への対応支援サービスおよびAIを活用した「簡易SCS★評価診断」の提供を開始

株式会社フーバーブレインフーバー・クロステクノロジーズ、SCS評価制度への対応支援サービスおよびAIを活用した「簡易SCS★評価診断」の提供を開始

サイバーセキュリティカンパニーの株式会社フーバーブレイン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：輿水 英行、東証スタンダード3927、以下、当社）の子会社である株式会社フーバー・クロステクノロジーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小松 恭兵、以下、FXT）は、経済産業省・国家サイバー統括室が推進する、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（以下、SCS評価制度）」への対応を支援するサービス「SCS評価制度支援サービス」と、企業の現状レベルをAIを活用した簡易診断を実施するWebツール「簡易SCS★評価診断」の提供を開始します。

■ 背景

経済産業省・国家サイバー統括室は2026年3月、「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度（SCS評価制度）」の制度構築方針を公表し、2026年度末を目途に申請受付を開始する予定です。委託元企業が委託先にSCS評価（以下、★）取得を取引条件として求めるケースが想定されており、中堅・中小企業においても対応が急がれる状況となっています。

一方で、「何から手をつければいいかわからない」「自社がどのレベルにあるのかすら把握できていない」という声が多く聞かれます。FXTは★取得に必要な支援サービスの提供を開始すると同時に、その一歩目として自社の現在地を可視化するため、AIを活用した無料のWebツール「簡易SCS★評価診断」を提供します。

■「SCS評価制度支援サービス」について

ヒアリングをもとに、現状チェック・ギャップ分析からロードマップ策定、ツール選定・導入・構築、書類整備、有識者チェックまで、どのようなフェーズからでも、★取得およびセキュリティ強化をご支援します。

SCS評価制度支援サービス

https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/scs-support-services(https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/scs-support-services)

▷ FXTならではの強み

FXTは、SASE・ゼロトラストセキュリティ製品のディストリビューションを手がける株式会社フーバーブレインと、セキュリティコンサルティングのサイバーコマンド株式会社のジョイントベンチャーとして設立されました。SCS評価制度で要求される評価事項は、FXTがこれまで実践してきたゼロトラストセキュリティ構成の要素と大きく重なります。チェックリストを埋めるだけの形式的な対応ではなく、最終的な運用までを見据え、セキュリティコンサルティングからゼロトラスト化の実現と★取得のため、本質的なセキュリティ強化を支援できることがFXTの強みです。

また、★3取得には制度要件を満たすセキュリティ専門家（情報処理安全確保支援士・CISSP・CISM・CISA・ISO27001主任審査員等）による確認を要しますが、FXTは該当する専門家が在籍しており、申請まで一貫して対応が可能です。

▷ 提供サービスの3本柱

組織としてのルール作り：社内ポリシー・規定策定、体制・フォーマット整備、運用設計（サイバーコマンド連携）

システム的な対策：全体設計、ソリューションの導入・構築、チューニング、運用支援

従業員教育：攻撃シミュレーション・ITリテラシー向上

■ 特徴

1. ゼロトラスト化を軸とした本質的な対応

SCS評価制度の要求事項に対して、単にチェックリストを埋めるだけの対応ではなく、ゼロトラストセキュリティという設計思想を軸に対策を構築することで、制度要件の自然な充足を実現します。FXTはCato SASE・Okta・Check Pointなどソリューション導入・構築から運用定着までの支援実績を持ちます。

2. 有識者によるサポート

★3取得には、情報処理安全確保支援士・CISSP・CISM・CISA・ISO27001主任審査員等の有識者による確認・署名が制度上必須となる見込みです。FXTは制度要件を満たす有識者が在籍しており、コンサルティングから運用定着まで一貫してサポートします。

3. 初回相談から★取得まで、ワンストップで伴走

現状チェック・ギャップ分析から、ロードマップ策定、ツール導入・構築、書類整備、専門家確認・申請まで、どのフェーズからでも支援可能です。また、★3取得後の★4取得に向けた継続支援にも対応します。

■ 「簡易SCS★評価診断」について

簡易SCS★評価診断

https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/scs-assessment(https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/scs-assessment)

上記にあわせ、企業の現状レベルをAIが即時診断する無料ツール「簡易SCS★評価診断」の提供も開始します。

本ツールは、SCS評価制度対応の入口として設計した、FXT独自の無償診断サービスです。16問に答えるだけで（約5～10分）、SCS評価基準に基づく現状スコアと業界特化のAI分析レポート（全5ページ）をPDFで即時生成・無償提供します。

▷ レポートの内容（全5ページ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18682/table/103_1_cc10a55bcc964ae7d05ed997e6b8ddcd.jpg?v=202605190251 ]

▷3つの特長

現状が一目でわかる

16問に答えるだけで、★の達成スコアと未達成箇所を確認することが可能です。

業界特化のAI分析

脅威動向・規制・サプライチェーンリスクを貴社の業種に合わせた、対策や今後のロードマップをAIが分析を行い評価します。

次のアクションを提示

★取得ロードマップと優先すべき対策をレポートに掲載します。レポートをお持ちいただければ、資格を保有する当社のセキュリティ専門家がより具体的な提案を初回無料でご提供します。

▷ 診断の流れ

１. https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/scs-assessment(https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/scs-assessment)へアクセス（スマホ・PCどちらでも）

２. 16問に回答（約5～10分）

３. PDFレポート即時生成（全5ページ・無償）

４. セキュリティ専門家へ個別相談（scs-assessment@fuva-xtechnologies.co.jp）

■「SCS評価制度」関連ウェビナー実施のご案内

ウェビナー：「SCS評価制度を活用して、正しいセキュリティ対策を今から始める理由～評価取得に留まらない、制度の仕組みからルール整備と運用定着まで見据えた全体設計～」

ウェビナー名：

「SCS評価制度を活用して、正しいセキュリティ対策を今から始める理由

～評価取得に留まらない、制度の仕組みからルール整備と運用定着まで見据えた全体設計～」

日時：2026年06月04日（木）11:00～12:00

使用ツール： Zoom

費用： 無料

主催：株式会社フーバー・クロステクノロジーズ

協力：株式会社フーバーブレイン、株式会社オープンソース活用研究所、 マジセミ株式会社

詳細ページ：

https://majisemi.com/e/c/fuva-xtechnologies-20260604/M2B(https://majisemi.com/e/c/fuva-xtechnologies-20260604/M2B)

お申込みページ

https://majisemi.com/e/events/fuva-xtechnologies-20260604/M2A/register/new(https://majisemi.com/e/events/fuva-xtechnologies-20260604/M2A/register/new)

■ 会社概要

【株式会社フーバー・クロステクノロジーズ 会社概要】

会社名：株式会社フーバー・クロステクノロジーズ

代表：代表取締役社長 小松 恭兵

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

URL：https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/(https://www.fuva-xtechnologies.co.jp/)

設立：2023年12月27日

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●製品・ソリューションの導入・構築・保守支援

【株式会社フーバーブレイン 会社概要】

会社名：株式会社フーバーブレイン

代表：代表取締役社長 輿水 英行

本社：〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22F

TEL 03-5210-3061（代表）

URL：https://www.fuva-brain.co.jp/(https://www.fuva-brain.co.jp/)

設立：2001年5月8日

資本金：796百万円（2026年3月31日現在）（東京証券取引所スタンダード市場：証券コード3927）

事業内容：

●サイバーセキュリティソリューションの提供

●テレワーク環境の構築

●生産性およびクオリティオブライフ向上支援

●受託開発・SES（子会社）

●採用支援・人材紹介（子会社）

●投資事業・投資助言（子会社）