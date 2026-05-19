ハイアール、次世代省エネ対応モデルや大容量モデルなどルームエアコン「huu」CSE/MXシリーズを発売

ハイアールジャパンセールス株式会社

ハイアール ジャパン セールス株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：杜 鏡国）は、ルームエアコンの新ラインアップとして、2027年度省エネ基準を達成した「CSEシリーズ」2.2kW/2.5kWを2026年6月1日・2.8kWを2026年6月30日より、また「MXシリーズ」の大容量モデル5.6kW/6.3kWを6月30日より全国の家電量販店、ホームセンター、WEB通販などで発売いたします。

ルームエアコン「huu」（CSEシリーズ/MXシリーズ）

■企画・発売の背景

ハイアールは日本市場において、お客様の細かなニーズを形にした付加価値の高い製品を提供し、高い評価をいただいてまいりました。

そして当社は、自動お掃除で清潔快適な高機能モデル「MXシリーズ」に、広いリビングなどでも対応できる大容量モデルを、また従来のCSシリーズの清潔快適な充実機能はそのままに2027年度の新しい省エネ基準を達成した「CSEシリーズ」をラインアップに追加して、新たに発売いたします。

■環境と家計に優しい、次世代省エネモデル（CSEシリーズ）

「CSEシリーズ」（JAA-CSE226A, JAA-CSE256A, JAA-CSE286A）は、2027年度を目標年度とする新しい省エネ基準をクリアした次世代省エネモデルです。高いエネルギー消費効率を実現し、毎日の電気代を賢く抑えながら、心地よい空間を提供します。 また、従来のスタンダードモデルの機能も引き続き採用。室内機・室外機の熱交換器に蓄積した油汚れやホコリを凍結させ、一気に解凍し仕上げに56℃の高温加熱乾燥を行う※1「Wフリーズ洗浄」や、冷房運転開始時の不快なにおいを抑える「におい抑制」機能を搭載。運転開始後の約1分間、あえて風を出さずに熱交換器を湿らせることで、室内機内部にこもったにおいが出るのを抑制します。設定温度に到達し運転が安定した際にファンをコントロールする「しつどキープ」機能も備えているため、運転開始から安定時まで、快適な空気環境を維持します※2

■広々としたお部屋もスピーディーに快適。大容量モデル (MXシリーズ)

「MXシリーズ」（JAA-MX566A2,JAA-MX636A2）は、幅広い住環境に対応可能な大容量モデル。3月に展開した4機種（JAA-MX226A/JAA-MX256A/JAA-MX286A/JAA-MX406A2）に加え、ラインアップを強化しました。今回はおもに18畳や20畳などの広いお部屋に最適です。

今回発売の2機種も3月発売の4機種同様、室内外の環境変化に応じた最適な運転モードを自動で選択する「AI快適自動」や、室内の環境とエアコンの稼働状況を検知してAIが消費電力を抑えた運転を行う「AIエコ」を搭載。人の不在も検知し、設定温度をコントロールすることで無駄な電力を抑えます※3。省エネでありながら、温度や湿度の変化に敏感なお子様やペットのいるご家庭でも、安心して過ごせる空間を提供します。

■清潔×快適な充実の機能（MXシリーズ）

イオンの力で空気中の菌やウイルスを浄化する「プラズマ空清」機能や、フィルターに付着したホコリをブラシでかき取りダストボックスに落とす「フィルター自動お掃除」※4も搭載。内部を清潔に保つことで目詰まりによる能力低下や無駄な電力消費を防ぎ、クリーンな風をお届けします。

また、暑すぎる・寒すぎる状態が続くと冷房運転または暖房運転を自動で行う「みまもり」※5や外出先からの遠隔操作が可能な専用アプリ「Haismart」※6に対応。毎日の暮らしを便利にする、快適な住空間を提供します。

■過酷な環境に耐える「外気温度50℃冷房 / -15℃暖房」運転]

近年の過酷な日本の気象環境に対応するため、外気温50℃の酷暑でも冷房運転を継続し、マイナス15℃の厳冬でも暖房運転が可能。過酷な環境下でも快適な暮らしを支え続ける、高い信頼性を実現したタフな設計を採用しています※7。

ルームエアコン「huu」（CSEシリーズ）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１.次世代の環境性能「2027年度省エネ基準達成」

２.室内機・室外機の熱交換器を洗浄する「Wフリーズ洗浄」※1

３.においや湿度もどりを抑制する「におい抑制＆しつどキープ」※2

４.温度を検知して暑すぎ寒すぎを防止する「温度みまもり」※5

５.お手入れが簡単な「撥水フィルター」

６.バックライトを内蔵し、暗くても使いやすい「蓄光ボタン採用リモコン」付属※8

７.菌の繁殖と臭いを抑える「抗菌・脱臭フィルター」※9

８.電流値を抑えて設定温度へ緩やかに到達する「Ecoモード」

「蓄光ボタン採用リモコン」イメージ「CSEシリーズ」

ルームエアコン「huu」（MXシリーズ）の概要は以下の通りです。

◆ 主な特長

１.幅広い住環境に適した「大容量モデル」

２.人の不在を検知し設定温度をコントロールして運転する「新AIエコ」※3

３.センサーにより自動で直風を回避し快適さを保つ「自動風あて／風よけ」

４.室内機・室外機の熱交換器を洗浄する「Wフリーズ洗浄」※1

５.スマホから遠隔操作を可能にする「Haismartアプリ」対応※6

６.においや湿度もどりを抑制する「におい抑制＆しつどキープ」※2

７.お掃除ブラシがホコリを自動でかき取る「フィルター自動お掃除」※4

８.イオンの力で空気中の菌やウイルスを浄化する「プラズマ空清」

９.温度と湿度を検知して暑すぎ寒すぎを防止する「快適みまもり」※5

１０.バックライトを内蔵し、暗くても使いやすい「蓄光ボタン採用リモコン」付属※8

「蓄光ボタン採用リモコン」イメージ「MXシリーズ」

◆仕様

◆仕様

※1 すべての汚れを洗い流せるものではございません。冬期など、温度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。

※2 湿度を制御するわけではありません。

※3 不在エコ設定が「有」の場合、部屋に人がいないと判断すると、設定温度を徐々にゆるめて省エネ運転を行います。●部屋の温度が高いときや、人の動きがないとき、隠れているときなどは、人が「いない」と判断してしまう場合があります。●部屋に犬や猫などの小動物がいるときや、カーテンなどが揺れているとき、他の電化製品が動いているとき、温度変化が大きいときなどは、人が「いる」と判断してしまう場合があります。●室内ユニット付近では、正確に検知できない場合がありま. す。●同じ部屋に複数の人がいる場合は、正確に検知できない場合があります。

※4ホコリの付着する量が多い場合や、油汚れ・たばこのヤニなどがフィルターに固着する環境では汚れが取り切れない場合があります。

※5 室内機の設置場所によっては、温度を正確に検知できず運転を開始しない場合があります。みまもり運転は補助的にご使用ください。

※6 本機は、2.4ＧHz帯の周波数帯を使用しています。

※7 「50℃」「-15℃」は運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあるため所定の設置

スペースを確保してください。高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。また、使用環境により能力が低下する場合があります。

※8 ボタン操作後のバックライト点灯は約5秒となります。

※9交換の目安は約2年です。交換の際はお買い上げの販売店にご相談ください。脱臭・抗菌フィルターセット（各１枚）：2,200円（税込）抗菌フィルター【試験機関】広東省微生物分析検測中心【試験番号】No.2022FM14614R01【試験方法】GB 21551.2-2010付表B吸収法【試験結果】大腸菌、黄色ブドウ球菌を99%以上不活性化エアコンから出る空気を除菌しているわけではありません。脱臭フィルター【試験機関】広東省微生物分析検測中心【試験番号】No.2022FM16903R01/2022FM1690R02【試験方法】QB/T 2761-2006【試験結果】アンモニア/ホルムアルデヒド除去率98%以上

常時発生し続けるニオイ成分を全て除去できるわけではありません。

※10 オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

※11この数値は、日本産業規格JIS C 9612: 2013に基づいた数値です。

ハイアール ジャパン セールス株式会社について：

ハイアール ジャパン セールス株式会社は、ハイアールグループ(本社：中国山東省青島市)の日本におけるHaierブランド製品の販売会社として、2002年に設立。現在はAQUAブランド製品を展開するアクア株式会社や、世界向け製品の企画開発を行うハイアールアジアR&D株式会社と共に、ハイアールグループ日本地域(HP：https://haier.co.jp/)の日本法人です。

日本で展開するHaierブランドは「新しいワクワクで、新しいくらしを。」をブランドメッセージに掲げ、世界から日本へ、日本中の人々に“驚きと発見”を届けてまいります。

お客さまからの商品に関するお問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-865-812

（携帯電話・PHSからは ナビダイヤル 0570-020-812（有料））[受付時間9:00-18:30 年中無休]