【93.4%が効果を実感】ピラティス経験者500名への独自アンケート調査結果を発表

アンケート調査概要

pilates note- 調査目的：ピラティス経験者の動向調査- 調査対象：ピラティスを1ヶ月以上継続したことのある男女- 有効回答数：500名- 調査方法：インターネット上でのアンケート調査- 調査期間：2026年3月29日～2026年4月10日- 質問内容（選択式4問+記述式1問）：

【質問1】あなたの性別を教えてください

【質問2】あなたの年齢を教えてください

【質問3】ピラティスを始めた一番の目的を教えてください

【質問4】ピラティスを通して効果を感じましたか？

【質問5】ピラティスに通って良かったことを教えてください

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「pilates noteによる調査」である旨の記載

・pilates note（https://nana-lifestyle.com/）へのリンク設置

※本記事の内容は、アンケート回答者の主観的な体験に基づいています。 記載されている変化や感じ方は、医学的な効果を保証するものではありません。

ピラティス経験者の約8割が女性、年齢層は30代が最多。

本調査に回答した500名の属性を紹介します。

ピラティス経験者の男女比は、女性が82.2%(411名)、男性が17.8%(89名)という結果でした。現在はまだ女性の比率が高いものの、全体の約2割は男性です。美容や健康への意識の高まりから、男女問わずピラティスを取り入れる人が増えていることが分かります。

ピラティス経験者の年齢層は、30代が41.8%と最も多く、続いて20代(24.2%)、40代(22.4%)がほぼ同水準で並びました。20～40代で全体の約88%を占めており、仕事や家事で疲れがたまりやすい世代から、特に支持されていることが分かります。

【93.4%が実感】ピラティスを通して感じた効果TOP5

「ピラティスを通して効果を感じましたか？」という質問に対し、500名のうち93.4%(467名)が「とても感じた」「少し感じた」と回答しました。

500件の記述回答から見えてきた「経験者がリアルに感じた効果TOP5」は以下の通りです。

※「ピラティスに通って良かったことを教えてください」の記述回答をカテゴリ分類して集計しています。1つの回答に複数のカテゴリが含まれるため、合計は500を超えます。

最も多く挙げられたのは「姿勢改善」で270名。デスクワークによる猫背や巻き肩など、長年の身体のクセが整ったという声が多く寄せられました。続く「身体の不調改善」「体幹・インナーマッスル強化」も、日常生活での動きやすさにつながる変化として多く言及されています。

※アンケート回答者の主観的な体験に基づくものであり、医学的な効果を保証するものではありません。

女性は「ボディメイク」、男性は「不調改善」目的が最多。

ピラティスを始めた一番の目的は、男女別に見ると傾向に違いが表れました。

女性(411名)の回答では「ダイエット・ボディメイク」が158名(38.4%)と最多。2位の「姿勢改善」(21.9%)と大きく差をつけています。女性は体型や見た目の変化を目的として、ピラティスを始める傾向が強いです。

一方、男性(89名)で最も多かった回答は「身体の不調改善」で27名(30.3%)。約3割の男性が、慢性的な肩こりや腰痛などの解消を目的にピラティスを始めていました。

男性は女性以上に、「健康づくり」や「日々の不調改善」のためにピラティスを取り入れていることがわかります。

ピラティス経験者のリアルな声（アンケート回答より抜粋）

本調査では、記述式の回答から多くのリアルな声が寄せられました。ここでは、回答の一部をご紹介します。

「姿勢が明らかに変わった」

デスクワークによる猫背と巻き肩が悩みでしたが、通い始めて3ヶ月ほどで、鏡を見た時の立ち姿が明らかに変わりました。(30代女性)

「肩こりが気にならなくなった」

慢性的な肩こりや腰痛に悩んでいましたが、姿勢から改善されたことで次第に肩こりが気にならなくなりました。特に運転をする際にはストレスも軽減して精神的に楽になりました。(40代男性)

「インナーマッスルに効いた」

ゆっくりした呼吸に合わせて身体を動かしていくので、効くのかなと始めたときは思いましたが、しっかりインナーマッスルに効いています。普段動かしてない部分にしっかり効きます。(60代女性)

「ピラティスで自分時間を作れて、気持ちに余裕ができた」

毎日バタバタで、自分の時間ってなかなか取れないけれど、ピラティスの時間は完全に「自分のための時間」になるのがすごくよかった。1時間だけでも頭がリセットされて、気持ちにも余裕ができます。(30代女性)

「見た目が変わる。痩せた？と聞かれることが増えた」

体重よりも見た目の変化が大きくて驚きました。特にお腹まわりが引き締まって、姿勢も良くなり「痩せた？」と周りに言われることが増えました。(20代女性)

調査結果の詳細や、より多くの経験者の声は、以下の記事で公開しています。

▶︎【93.4%が効果を実感】ピラティス経験者500名への独自アンケート結果を大公開！(https://nana-lifestyle.com/pilates-survey)

※本調査内容を記事等で引用いただく際は、以下ご対応お願いします。

・引用元が「pilates noteによる調査」である旨の記載

・pilates note（https://nana-lifestyle.com/）へのリンク設置

ピラティス情報メディア「pilates note」について

pilates noteは、「ピラティスのことがなんでもわかるノート」をコンセプトに運営する、ピラティス情報メディアです。これからピラティスを始めたい方や、スタジオ選びに迷っている方に向けて、実際に通った経験や取材内容にもとづいたリアルな情報を発信しています。

初心者に向けたスタジオ比較やウェア紹介なども幅広く掲載中です。

▶︎ 東京都内のピラティススタジオおすすめ24選(https://nana-lifestyle.com/pilates-matome)

▶︎ おしゃれで可愛いピラティスウェアブランド11選(https://nana-lifestyle.com/pilates-wear-matome)

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代表者：いな