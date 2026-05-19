一般社団法人 嵐山保勝会(京都府京都市)は、桂川の鮎の解禁に合わせ、嵐山に初夏の訪れを告げる風物詩イベント「嵐山若鮎祭2026」を、2026年6月13日(土)・14日(日)に嵐山・中之島公園にて開催いたします。





イベントバナー





今年で39回目を迎える本イベントは、嵐山の伝統文化を継承しながら、「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに開催する環境保全チャリティーイベントです。収益は、桂川の環境保全活動や嵐山の景観保全活動へ寄付され、地域資源の保全に活用されます。





イベントでは、1口1,500円(1ドリンク付き)のご寄付にご協力いただいた方へ、炭火で焼き上げた若鮎をご試食いただけます。鮎は1日限定400匹となっており、事前予約制にてご案内いたします。





また会場では、鮎の試食だけでなく、ご家族や友人同士、企業・団体でも楽しめる体験型コンテンツも開催いたします。





主な連携イベントとして、子どもたちに人気の「鮎のつかみ取り体験」、朝に桂川で採取した生き物を展示し自然環境を学べる「桂川水族館」、水の違いを体験しながら学べる「三ツ矢サイダーLAB」、メダカや昆虫展示、子ども向け体験ブースなどを予定しています。





自然との触れ合いや体験を通して、子どもたちが環境について考えるきっかけを作るとともに、大人も嵐山の自然や文化の魅力を改めて感じていただけるイベントとなっています。





初夏の嵐山で、炭火で焼いた若鮎を味わいながら、自然・食・伝統文化に触れる特別な2日間をお楽しみください。





鮎のつかみ取りアップ





本格的な鮎の塩焼き





夏祭り屋台1





【開催概要】

イベント名： 嵐山若鮎祭2026

開催日 ： 2026年6月13日(土)・14日(日)

時間 ： 10：00～17：00(鮎試食受付12：00～16：00)

会場 ： 嵐山 中之島公園(京都市右京区嵯峨中ノ島町)

参加協力金： 1口1,500円(1ドリンク付き)

※団体予約も可能

主催 ： 一般社団法人 嵐山保勝会

後援 ： 京都府、京都市、京都市観光協会、

一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会

運営 ： JOIN US JAPAN





イベント特設サイト： https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com

若鮎試食予約サイト： https://select-type.com/rsv/?id=eEoklSe1Nwc&c_id=398052&w_flg=1