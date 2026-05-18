【2025年夏の売れ筋レポート】5月から始める“先回り”猛暑対策。iHerbが昨夏に売れた商品を初公開

iHerb, LLC.

iHerb（本社：米国カリフォルニア州、CEO：イマン・ザビヒ、以下：iHerb、日本語名：アイハーブ）は、2026年の猛暑シーズンを前に、記録的な酷暑となった2025年夏の国内売上データを分析した『2025年夏の売れ筋レポート』を発表します。

気温が上昇し始める時期が年々早まる傾向にあるなか、今夏も昨年に引き続き、暑さへの早めの備えが欠かせない季節が近づいています。実際、夏向け商品の需要は、例年4月中旬～5月初旬から本格的に立ち上がる傾向にあります。本レポートでは、「内側からの抗酸化」と「熱中症リカバリー」の相関を可視化し、2026年の夏を快適に過ごすための「先回りセルフケア」を提案します。

※画像は生成AIを使用して作成したイメージです■データで振り返る2025年：猛暑と「売れ筋」の相関レポート

昨夏の売上推移と当時のお悩みインサイトを照らし合わせると、季節進行と連動した明確な需要曲線が見えてきました。

・夏バテ・体調管理の土台作り｜プロバイオティクス

8月に年間最大売上を記録。夏場の食生活の乱れや冷たい飲食物の摂りすぎによる、腸内環境変化への対策として定着。

プロバイオティクスに含まれる乳酸菌・ビフィズス菌などの善玉菌を継続的に摂り入れることで、腸内フローラのバランスを整えるサポートに。

・内側からの徹底した光対策｜グルタチオン／アスタキサンチン

日差しが強まる5月から右肩上がりで伸長し、8月にピーク。「飲む美容ケア」としての需要が集中。

・夜間の熱中症・リカバリー｜マグネシウム

気温上昇に比例して売上が伸長。熱帯夜による睡眠の悩みやミネラル不足対策として、夏場に安定した需要あり。

・エネルギー不足・夏バテ予防｜NMN

7～8月にかけて売上がやや伸長。多忙な新生活から夏本番に向けた「活動的な体づくり」のニーズが顕在化。

■ 【2025年夏】猛暑を勝ち抜いた「iHerb マストバイTOP5」

昨夏、日本の記録的な酷暑において、実際に多くのユーザーの助けとなったヒット商品をご紹介します。

・LactoBif(R) 30 プロバイオティクス（300億CFU）

7月に比べ、8月は売上が約1.5倍に急増。

暑さによる食欲不振や冷たいものの摂りすぎなど、夏特有の「内側の乱れ」を整えるベースケアとして、猛暑のピーク時に圧倒的な需要を記録しました。

California Gold Nutrition

LactoBif（ラクトビフ）30 プロバイオティクス 300億CFU 60粒

内側から整え、すっきりとしたクリアな毎日を送りたい方に。

California Gold Nutritionの中でも高い人気を誇るプロバイオティクス。厳選された8種類の菌株を配合し、個包装（ブリスターパック）で品質を守りながら、安定した状態でお届けします。生活リズムが乱れても、毎日を明るくイキイキと過ごすためのベースづくりをサポートします。

通常価格：2,532円 *2026年5月17日現在

https://iherb.co/8YtukarQ(https://iherb.co/8YtukarQ)

・グルタチオン

7月から9月にかけて、常に高い売上を維持。日差しが最も強い時期、外側からのケアに加えた「徹底したインナーブライトニング」が、現代の猛暑対策のスタンダードとなっていることが伺えます。

California Gold Nutrition

L-グルタチオン（還元型）500mg ベジカプセル30粒

体にしっかり届く「還元型」のL-グルタチオンを500mg配合した、毎日のベースケアサプリ。1粒（目安）で、年齢とともに減少する重要成分を効率よく補えます。外的ダメージをブロックしながら、すこやかなコンディションと透明感をキープ。

通常価格：1,950円 *2026年5月17日現在

https://iherb.co/zFLMZHYm(https://iherb.co/zFLMZHYm)

・Two-Per-Day（1日2粒）マルチビタミン

7月から9月にかけて_右肩上がりで推移。暑さで消耗しやすいビタミン・ミネラルを効率よく補給し、夏バテに負けない体づくりを支える「守りの要」として選ばれ続けました。

Life Extension

ツーパーデイ マルチビタミン 120粒

忙しい日々の中では、食事の内容を調整しにくく、栄養バランスが偏りがちです。健康に必要とされているビタミンやミネラルも、十分に摂れないことがあります。本サプリメントで毎日に必要なビタミン・ミネラルを補っていただけます。

通常価格：3,302円 *2026年5月17日現在

https://iherb.co/nZwS8GW(https://iherb.co/nZwS8GW)

・オメガ3 プレミアムフィッシュオイル

7月から秋口の9月にかけて、大きく売上が伸長。夏の暑さを越えた後の体調管理や、乱れがちな生活リズムを整える「良質な油」として、リカバリー目的で取り入れる方が多いと考えられます。手軽にトライしやすい100粒タイプから、日々の習慣にしやすい大容量の240粒も用意。

California Gold Nutrition

オメガ3プレミアム フィッシュオイル 魚ゼラチンソフトジェル 100粒

体内では十分に合成できない必須脂肪酸を手軽に補えるアイテムです。生活習慣が気になる方や、健やかな体づくりを目指す方の栄養バランスを支える選択肢としておすすめです。

通常価格：1,974円 *2026年5月17日現在

https://iherb.co/FBFBcdYZ(https://iherb.co/FBFBcdYZ)

・高吸収型マグネシウム

気温の上昇に比例するように、夏場にかけて売上が伸びる傾向にあるこの商品。汗をかくことで失われやすいミネラルの補給や、寝苦しい熱帯夜における睡眠サポートなど、夏ならではの悩みに対する対策として支持を集めています。

Doctor's Best

高吸収性マグネシウム リジングリシン酸塩 キレート化アルビオン(R) TRAACS(R) 120粒

幅広い健康サポートに欠かせないミネラルを、吸収性に優れたキレート化マグネシウムとして手軽に補えるアイテムです。夜のリラックスタイムを大切にしたい方や、毎日の健やかな体づくりを目指す方の栄養バランスを支える選択肢としておすすめです。

通常価格：1,911円 *2026年5月17日現在

https://iherb.co/jBBGARsy(https://iherb.co/jBBGARsy)

■ iHerbが提案する2026年夏：「5月からのインナーケア」を新習慣に

iHerbは、暑さが本格化する前の「先回り摂取」を、これからのセルフケアの新たな軸として提案します。今年のキーワードは「全方位ガード＆アクティブレスト」です。

１.内側からの全方位ガード

日焼け止めなど外側からのケアに加え、5月の紫外線ピーク前から「乳酸菌」で土台を整え、「グルタチオン」や「ビタミンC」で内側から守る"インナーケア習慣"を提案します。

２.攻めの休息（アクティブレスト）

暑さで消耗する体には、プロテインやNMN、クレアチンを「動ける体を維持するためのエネルギー補給」として活用する選択肢も。ただ休むのではなく、能動的に体力を立て直す--夏の新しい過ごし方を提案します。

■ iHerbについて

iHerbは、健康と幸福、ウェルビーイングを届けるeコマースプラットフォームとして、プライベートブランドを含む1,800以上のブランド、5万点以上の商品を展開しています。世界最大級のeコマースプラットフォームであり、180以上の国で年間1,500万人のお客様にご利用いただいている私たちの使命は、お客様に地球上で最も優れた健康とウェルネス製品の選択肢を最高の価値で提供し、最も便利な体験とともにお届けすることです。私たちは、健康とウェルネスは特権ではなく、思いやりと私たちの集団行動によって実現できる普遍的な権利であるべきだと信じています。品質と価格を両立させた商品ラインナップと透明性の高い情報提供（自社品質検証プログラム「iTested」による成分分析結果の公開や、購入者のみが投稿できる5,300万件以上のレビューなど）を通じて、充実したウェルネス体験を提供します。

https://www.iherb.com/(https://www.iherb.com/)

iHerbの商品は海外からの個人輸入となります。ご購入の際には、以下の点にご注意ください。

＊為替の影響により、価格は変動する可能性があります。

＊掲載時に商品が在庫切れとなっている場合がありますが、あらかじめご了承ください。なお、在庫切れの場合は、在庫の連絡通知設定が可能です。

＜商品の成分について＞

iHerbで取り扱う商品には、各国で規制されている成分やアレルギーの原因となる成分が含まれる場合があります。ご購入前に必ず商品ページに記載されている成分情報をご確認いただき、適切な判断をお願いいたします。商品の使用に関する最終的な判断は、お客様ご自身の責任となります。

■ iHerb公式ショップ https://jp.iherb.com/(https://jp.iherb.com/)

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