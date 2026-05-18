ぎおん柏崎まつり海の大花火大会観覧席チケットが当たる！柏崎ファンクラブデジタルスタンプラリーを実施中

新潟県柏崎市

新潟県柏崎市（市長：櫻井 雅浩）は、柏崎ファンクラブの創立10周年を記念し、日ごろから柏崎市を応援いただいているファンクラブ会員をはじめ全ての皆さまへの感謝の気持ちを込め、より一層柏崎市への愛着を深めていただくきっかけとなるよう、市内のスポットをめぐって集める「デジタルスタンプラリー」を新企画として開始しました。

キャンペーン期間中にスポットをめぐり、スタンプを3つ集めるとプレゼント抽選に応募できます。

デジタルスタンプラリーの概要

柏崎ファンクラブLINE公式アカウント（以下、ファンクラブLINE）を使って行います。対象のスポットに設置した二次元コードを読み取ると、ファンクラブLINEの専用メニューでスタンプを集計・表示します。

令和8（2026）年度は春夏・夏秋・冬の3つのシーズンでキャンペーンを実施します。スタンプを取得できる対象スポットは各シーズンに応じて設定します。

春夏シーズンのキャンペーン内容

キャンペーン期間

令和8（2026）年5月15日（金曜日）から6月21日（日曜日）まで

プレゼント内容

ぎおん柏崎まつり海の大花火大会観覧席チケット

・当選口数：3組（抽選）

・チケット種類：マス席（1組あたり定員5人）

・上記の観覧席チケット抽選に惜しくもはずれた方の中から、米山プリンセス精米300グラム2個セットを抽選で20人にプレゼントします。

写真はイメージです応募方法

ファンクラブLINEの専用メニューにある「応募する」ボタンから応募（※スタンプが3つ集まるとタップできる仕様です）。

スタンプ専用メニュー対象スポット

期間中に市内で実施するイベント、市内観光地、会員特典Premium提供店のうち、以下の16のスポットでスタンプを取得できます。

※イベント：4スポット、観光地：5スポット、会員特典Premium提供店：7スポット

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/134992/table/18_1_54e56ad15d377600cce136c6259ee6b7.jpg?v=202605180951 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/134992/table/18_2_43b644e3eccc6db0e5dfb89fbb1ddf13.jpg?v=202605180951 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/134992/table/18_3_96f16ecafa14b063d0f35a20ecc519e2.jpg?v=202605180951 ]詳細を見る :https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sogokikakubu/genkihasshinka/2/9/49025.html