Ｍリーグ ＥＸ風林火山 2025-26シーズン優勝記念！最高スコア賞獲得の内川幸太郎プロ 特別ボトルの予約受付開始！

株式会社Nexus

株式会社Nexus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小澤正啓）は、麻雀プロリーグ・Ｍリーグのクラブチーム「EX風林火山」の2025-26シーズン優勝、および2025-26シーズンの最高スコア賞の獲得を記念し、内川幸太郎プロの特別ボトル『純米吟醸 EX風林火山 内川幸太郎 特別ボトル』の予約受付を2026年5月18日（月）より開始いたします。

【販売場所】酒繋オンラインショップ

【URL】https://saketsunagi.base.shop/items/143935090

世界麻雀選手権チャンピオンの称号を持ち、Mリーグでも輝かしい実績を誇る内川幸太郎プロ。今シーズン、EX風林火山の一員としてチームの頂点への歩みを力強く牽引し、見事2025-26シーズン優勝に大きく貢献しました。また、個人でも2025-26シーズンの最高スコア賞を獲得し、さらにMリーグ史上初となる、異なる2チームでのリーグ制覇も達成いたしました。この記念すべきタイミングで、この上ない記念コレクションを内川プロを愛するファンの皆様にお届けいたします。

お気に入りのプロの名を冠した1本を手元に置いて、内川プロと共に戦い続けた今シーズンを永遠の思い出に刻みましょう。

※予約頂いた商品は、予約期間終了後に順次発送予定です。

※予約期間は告知なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

【商品について】

ラベルデザイン

ラベルはチームカラーの「赤」と「黒」をベースに、内川幸太郎プロのサインを配したスペシャルデザインです。さらに「風林火山」の文字には箔押しが施された絢爛な特別仕様となっており、Mリーグ頂点に立った覇者としての風格を一本のボトルに凝縮しました。

お酒について

お酒は、厳選した米を60％まで磨き上げた純米吟醸酒です。米の芯に残る旨味を丁寧に引き出すことで、雑味のない透明感あふれる味わいを実現しています。グラスに注ぐと瀬戸内の潮風を思わせる爽やかな香りが広がり、一口含めばふくよかな旨味とキレの良い後味が絶妙なバランスで調和します。

白身魚のお刺身・旬の野菜の炊き合わせ・天ぷら・豆腐料理など、素材を活かした繊細な味わいの料理と相性が抜群です。

商品名：「純米吟醸 EX風林火山」内川幸太郎 特別ボトル

価格：4,600円（税抜）／5,060円（税込）

内容量：720ml

原材料名：米(国産)、米こうじ(国産米)

アルコール度数：15度

日本酒度：+6

おすすめ温度：冷/常温

製造者：桜うづまき酒造株式会社

企画・発売：株式会社Nexus

販売場所：酒繋オンラインショップ（https://saketsunagi.base.shop/items/143935090）

【既存商品「純米吟醸 EX風林火山」価格改定のお知らせ】

新商品の予約開始に合わせ、既存の「純米吟醸 EX風林火山」につきましても、5月18日（月）より小売価格・卸売価格ともに価格改定を実施いたします。

今回の改定では化粧箱を廃止し、よりお求めやすい価格でご提供いたします。

改定後の卸売価格・お取引条件につきましては、下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■ 改定後商品情報

商品名：純米吟醸 EX風林火山（化粧箱なし）

価格：3,900円（税抜）／4,290円（税込）

販売開始日：2026年5月18日（月）

販売場所：酒繋オンラインショップ（https://saketsunagi.base.shop/items/143935363）

■ 卸売・取引に関するお問い合わせ

本商品のお取り扱いをご希望の店舗様、企業様は、下記までお気軽にお問い合わせください。お取引条件等の詳細をご案内いたします。飲食店に限らず、麻雀関連事業者様からのお問い合わせも歓迎いたします。お酒の魅力で、熱狂を広げていきましょう。

お問い合わせ先：株式会社Nexus

メールアドレス：contact@nxs.co.jp

【注意事項】

・お酒は20歳から。20歳未満への酒類の販売は固くお断りしています。

・妊娠中・授乳期の飲酒は避けて下さい。

・本商品は、日本国内向けの商品です。国外販売・発送は行っておりません。

・予約期間・商品仕様・発送日は予告なく変更になる場合があります。

・お客様のご都合での返品・交換は承っておりません。

・ギフト包装・ラッピングは対応しておりません。

・発売日当日のお届けを確約するものではございませんので予めご了承ください。

・転売目的でのご注文はご遠慮ください。転売目的であると当社が判断した場合には、ご注文の全部または一部をキャンセルすることがございます。

【ＥＸ風林火山とは】

「EX風林火山」は、競技麻雀のチーム対抗戦ナショナルプロリーグ・Ｍリーグのチームです。テレビ朝日がオーナー企業となり2018年に設立。チーム名は武田信玄が用いた軍旗「風林火山」と、テレビ朝日のコールサイン「EX」を組み合わせたもので、孫子の兵法「疾如風、徐如林、侵掠如火、不動如山」をチームテーマとして掲げています。

公式サイト：https://exfurinkazan.com/

【内川幸太郎プロについて】

内川幸太郎（うちかわ こうたろう）プロは、日本プロ麻雀連盟所属のトッププロ雀士です。1981年5月6日生まれ、長野県松本市出身。異名は「真紅の烈風」「手順マエストロ」。バランス重視の対応型雀風で知られています。

2005年に日本プロ麻雀連盟22期生としてプロデビュー。2018年には同連盟の最高峰タイトルである十段位を獲得。2019年MリーグにてKADOKAWAサクラナイツより1位指名を受け参戦し、同年のドラフト指名日当日に鳳凰戦で国士無双を和了するなど、その実力は折り紙付きです。

2021-22シーズンにはKADOKAWAサクラナイツの一員としてMリーグ優勝を果たし、翌2023年には第1期紅龍戦でも優勝。そして満を持してEX風林火山へ移籍した2025-26シーズンでは、チームの優勝に大きく貢献し、個人でも最高スコア賞を獲得。さらにMリーグ史上初となる、異なる2チームでのリーグ制覇という前人未踏の記録も打ち立てました。

国際舞台でも輝かしい実績を誇り、世界麻雀選手権での優勝経験を持つ、まさに「世界チャンピオン」の称号に相応しいプレイヤーです。

【桜うづまき酒造株式会社について】

愛媛県松山市、穏やかな瀬戸内海と緑豊かな山々に囲まれ「風早（かざはや）」と呼ばれる美しい地で、明治4年（1871年）の創業以来、150年以上にわたり酒造り一筋に歩んでまいりました。

信念は「酒は天と地と人の恵みによりできあがる」という教えにあります。清らかな水、良質な米、その土地の気候風土という「天と地」の恵みを最大限に活かし、伝統の技と革新を追求する「人」の情熱を注ぎ込む。目指すのは、ただ美味しい酒を造ることだけではありません。醸すお酒が「場」を創り出し賑わいの中に自然と溶け込み、豊かな絆を生み出すきっかけになることです。

与えられた環境に対して感謝を忘れず、地域の皆様と共に成長していく企業でありたい。自蔵だけに留まらず、四国「風早」の価値そのものを高めていきたい。心を込めて造ったお酒が人と人とを広く結びつけ、未来へ繋がる地域社会を創造する一助となるよう心から願っています。

【公式サイト】https://sakurauzumaki.com/

【公式X（旧Twitter）】@sakurauzumaki71（https://x.com/sakurauzumaki71）

【公式Instagram】@ s_uzumaki1871（https://www.instagram.com/s_uzumaki1871/）

【酒繋プロジェクトとは】

日本が世界に誇る伝統文化と、今を生きるエンターテインメントを1本のお酒でつなぐ。

「日本の魅力を、もっと身近に。」をコンセプトに立ち上げた酒繋プロジェクトでは、アニメ・ゲーム・スポーツなど幅広い分野のコンテンツとコラボした飲料を展開しています。お気に入りのコンテンツを"飲んで楽しむ"体験を通じて、日本の伝統を次世代へ繋いでいく--それが、酒繋プロジェクトの使命です。

当社では、一緒にコラボ商品を開発するパートナー企業様を募集しております。

アニメやゲームなど日本を代表するエンターテインメントとコラボすることで、次世代を担う若年層に、日本の伝統を“繋いで”行きませんか？お気軽にお問合せください。

【酒繋オンラインショップ】https://saketsunagi.base.shop/

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