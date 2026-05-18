首都圏を中心に300拠点以上のレンタルスペース、会議室、サービスオフィスの運営・開発を手がける株式会社あどばる（所在地：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、自社が運営するレンタルスペース予約サイト「TIME SHARING（タイムシェアリング）」のイベントスペース「グレイドパーク」にて、2026年5月より夏季限定の「室内ビアガーデンプラン」を開始いたします。本企画は、屋内貸切スペースでビアガーデン気分を楽しめる夏季限定の"インドア・ビアガーデン"企画です。

総務省消防庁によると、2025年5月～9月の全国における熱中症による救急搬送人員は100,510人となりました。同庁は、2025年の搬送人員が過去最多だったと発表しています※。猛暑が続く近年、飲食・イベントシーンでは、屋外の開放感を楽しみながらも、暑さや天候に左右されにくい快適な空間を求めるニーズが高まっています。

※出典：総務省消防庁「令和7年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況」

｜12種のビールカクテルと、フード7品を用意

ドリンクは定番のシャンディガフをはじめ、コーラ割りのディーゼル、赤・白ワイン割りのビアスプリッツァー、カシス・カンパリ・ジン・テキーラを使ったカクテルなど全12種を通常メニューに追加提供します。ビールが得意でない方も楽しみやすいラインナップです。 フードは、夏祭りを思わせるくるくるウインナーややきそばに加え、ピンチョスやピクルスなどパーティーでつまみやすいメニューを組み合わせた全7品を用意します。社内懇親会やカジュアルな交流会でも、気軽に味わえる内容です。

｜実施概要

プラン名 ：室内ビアガーデンプラン 実施期間 ：2026年5月～9月（予定） 対象会場 ：・グレイドパーク渋谷（旧：Glade Park 渋谷） ・グレイドパーク恵比寿（旧：EBISU SHOW ROOM［エビスショールーム］） ・グレイドパーク新橋駅前7F（銀座口） ・グレイドパーク新橋駅前8F（銀座口）

料金（税込） ：月～木 4,950円／名 金土日祝 5,500円／名 内容 ：料理7品、2時間飲み放題 主な利用シーン：法人宴会、社内懇親会、暑気払い、納涼会、交流会、貸切パーティー

※提供メニューは会場により異なる場合があります。 ※アルコールの提供を含むため、20歳未満の方はご利用いただけません。 ※内容は予告なく変更・終了する場合があります。

｜貸切だから、法人宴会・懇親会にも使いやすい

TIME SHARING・グレイドパークは、駅近の好立地にある屋内貸切スペースです。屋外会場と異なり、雨天・猛暑日でも予定通り開催でき、周囲を気にせず楽しめる点が法人利用に適しています。社内懇親会、暑気払い、納涼会、交流会など、夏の集まりをまるごとサポートします。

会社概要

株式会社あどばるは、スペースシェアリング事業を中心に、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業などを展開しています。遊休不動産の活用を通じて、多様な利用目的に応じた場の提供を行っています。

会社名 ：株式会社あどばる（株式会社ビジョン子会社） 代表者 ：中野 邦人 所在地 ：東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル5階 事業内容：スペースシェアリング事業、サービスオフィス事業、ケータリング事業、不動産仲介・M&A仲介事業 設立 ：2016年6月 URL ：https://adval.jp/

【TIME SHARINGについて】

https://adval.jp/

エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、累計利用者数は350万人にのぼる 貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近 の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上 の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただ けます。

【株式会社あどばるについて】

https://time-sharing.jp/?ref=ASSAF0000667&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_press&utm_campaign=ASSAF0000667_press_beergarden

2008年の創業以来、遊休不動産を活用しレンタルスペースとして収益化する「スペースシェアリング事業」を軸に、 不動産売買、 M&A・不動産仲介、ケータリング事業を展 開しています。 「add value（付加価値）」の社名の通り、単なる場所の貸し借りを越え、ユーザーのライフスタイルを豊かにする付加 価値の創造を追求しています。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社あどばる 広報担当：村山 TEL：090-8476-9084 FAX：03-6709-6122 E-mail：press@adval.jp