太陽グループの「やりきる力」「共創」を体現　太陽グループ合同新入社員研修を実施

TSP太陽株式会社

大型膜面構造物(テント構造物)や土木・物流資材などを手がける太陽工業株式会社(東京本社：東京都世田谷区、大阪本社：大阪市淀川区、社長：能村 祐己、以下：太陽工業)とイベントコンサルティングのTSP太陽株式会社(本社：東京都目黒区、社長：池澤 嘉悟、以下：TSP太陽)、イベントや施設の運営を手掛けるアクティオ株式会社(本社：東京都目黒区、社長：淡野 文孝、以下：アクティオ)の3社からなる太陽グループは、2026年4月24日（金）、新入社員32名を対象にリーダーシップシミュレーション「エベレスト研修」を実施しました。

太陽グループ新入社員32名 livedoor URBAN SPORTS PARK内「Brilliaランニングスタジアム」にて

本プログラムは、米ハーバード・ビジネス・スクールで採用されているシミュレーションを基に、極限状況下での意思決定とチームワークを体感的に学ぶことを目的としたものです。会場は、TSP太陽が参画・運営するlivedoor URBAN SPORTS PARKを利用。同施設内において太陽工業が移設・施工に携わったBrilliaランニングスタジアムを「ベースキャンプ」に見立て、新入社員がiPadを手に実際に移動しながら、リアルタイムに変化する状況判断を重ねる構成としました。

本研修は、グループ横断で価値創出を目指す「One Taiyo」の実現に向けた人材育成施策の一環です。組織行動を通じた協調性・責任感・規律意識の涵養に加えて、チームでエベレスト登頂を目指す状況を模した環境下で挑戦・柔軟性・リーダーシップを体験的に学ぶことで、太陽グループの大切にする行動指針、「やりきる力」、「共創」の体得を図りました。

■エベレスト研修の様子：会社を超えたチームワーク

研修では、新入社員5名～6名のチームが編成されます。各メンバーには異なる役割と「秘匿情報」が与えられ、自分一人の情報では最適解に辿り着けない仕組みとなっています。天候の悪化や予期せぬトラブルといった仮想の困難に直面する中で、情報を開示し合う緊密な連携へと変化しました。チーム内での役割分担と情報の集約を徹底した結果、非常に難易度の高い「5人全員での登頂」を達成するチームも現れるなど、組織としての実行力を発揮しました。

■livedoor URBAN SPORTS PARK 概要

研修の会場となった「livedoor URBAN SPORTS PARK」は、2024年10月12日に開業した約3.1haのアーバンスポーツ拠点。「跡地を、みんなで遊べる聖地へ」を合言葉に、スケートボードパークやボルダー棟、3×3コート、ロープアスレチック、飲食・物販までを備え、スポーツと交流が自然に交差する環境が整えられています。東京建物株式会社を代表企業にTSP太陽、株式会社日テレ アックスオンで構成されるTokyo Sports Wellness Village株式会社が整備・運営を推進しました。

■Brilliaランニングスタジアム 概要

Brilliaランニングスタジアムは、パラリンピアンを目指す障がい者スポーツのトレーニング施設として2016年12月に太陽工業が建設に携わり2024年、「livedoor URBAN SPORTS PARK」開業にあわせて豊洲から有明へ解体・移設されました。移築を前提としたジョイントディテールや、ETFEフィルム膜の告示化など技術的価値が評価され、日本建築学会の建築学会賞（作品）を受賞しました。

■太陽グループについて

太陽グループは、太陽工業株式会社、TSP太陽株式会社、アクティオ株式会社の3社からなる企業グループです。1922年に能村テント商会として創業し、「少しでも社会の役に立ちたい、一人でも多くの人に感動を届けたい」という思いのもと、「膜」素材の特徴を活かしたユニークな製品を世に送り出してきました。1970年の大阪万博では大規模なパビリオン設営や運営に携わり、その後の事業発展のなかで現在のグループ体制が形成されました。2022年に創業100周年を迎え、現在はグループ3社のシナジーを高めながら、膜と空間と体験の可能性を追求し、「世界を、やわらかく。未来を、あたたかく。」することを目指しています。

なお、2025年大阪・関西万博では、グループ全体で約30施設の設計・施工および施設運営に携わりました。

■TSP太陽株式会社について[表: https://prtimes.jp/data/corp/56254/table/184_1_76e624a393a2eeee3811eb053f1feb79.jpg?v=202605160351 ]

2025年で設立70周年を迎えたTSP太陽株式会社は、空間ソリューションによるイベントコンサルティングから企画・制作まで、あらゆる感動の場を一気通貫した支援で創造するプロフェッショナル集団です。国際的なビッグイベントを始め、あらゆるイベントに携わるデザイン・コンサルティング会社として、収益の最大化を図る事前収支計画から企画・クリエイティブ制作・建築設計・施工・運営までをトータルソリューションとして提供しています。PR・プロモーション・イベントに付随するホスピタリティサービスもお任せください。近年では、豊富な経験から培われた独自のノウハウを駆使し、ダイバーシティやSDGs・ESGへの取り組みを積極的に推進しています。