ISO14001環境マネジメントシステム 認証取得のお知らせ

株式会社レント

産業機械・建設機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役：岡田朗）は、本社において環境マネジメントシステムの国際規格である「ISO14001」の認証を取得しましたことをお知らせいたします。

当社は、レンタル事業を通じた資源の有効活用によって、環境負荷低減を実現し、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値の向上」の両立を目指すことを企業理念・経営方針に掲げ、サステナビリティ経営に取り組んでおります。その一環としてこの度、ISO14001の認証を取得いたしました。

引き続き、環境に配慮した事業活動の推進及び、環境マネジメントシステムの継続的な改善に努めてまいります。

認証概要

認証規格 ： 環境マネジメントシステム

(ISO14001:2015/Amd 1:2024)

登録番号 ： JP26/00000140

対象範囲 ： 産業車両・乗用車・産業用

機械器具・ 建設用機械器具の

総合レンタルの管理

対象拠点 ： 本社（静岡市駿河区国吉田1-6-10）

登録日 ： 2026年4月17日

有効期限 ： 2029年4月17日

【ご参考】

企業理念 https://www.rent.co.jp/outline/philosophy/

環境方針 https://www.rent.co.jp/files/refer/pdf-kankyo_houshin2025.pdf

株式会社レントについて

レントは、産業機械・建設機械及び産業車両等の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに沿ったレンタルサービスのご提案を行ってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業をさらに展開し、当社が提供できる価値 “バリュープラス”の創出に努めてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

IR・広報課 TEL 054-687-2301