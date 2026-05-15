小栗瑛哉選手「プレーヤークリニック」初開催！
株式会社NAGANO SPIRIT
日頃より、信州ブレイブウォリアーズならびに信州ブレイブウォリアーズアカデミーの活動へご理解、ご協力いただきありがとうございます。
日程
時間
実施場所
講師
対象
定員
価格
締切
持ち物
注意事項
お申込
日頃より、信州ブレイブウォリアーズならびに信州ブレイブウォリアーズアカデミーの活動へご理解、ご協力いただきありがとうございます。
この度、初開催となる「プレーヤークリニック小栗編」を開催いたします。
小栗瑛哉選手が講師となり、自身のプレー解説や、実際にそのプレーに参加者がチャレンジするなど、他では経験できない企画が満載となっております。
皆様のご参加をお待ちしております！
概要
日程
2026年5月30日(土)
時間
9:00～11:00
（8:30～ 受付開始）
実施場所
長沼体育館
（長野市穂保943イ-1）
講師
小栗瑛哉選手
青野和人取締役チーム本部長
対象
小学4年生～中学3年生（経験者に限る）
定員
30名
※応募が定員を超える場合は抽選となります
5月27日(水)にメールにてご案内いたします
価格
参加費 10,000円
※当日受付にてお支払いください（現金のみ）
締切
5月26日(火) 23:59まで
持ち物
屋内シューズ、飲み物、タオル、ボール（お持ちの方）
注意事項
・見学は、参加者のお子さま1名につき保護者1名まで可能です。
・参加者およびその保護者以外の見学はできかねます。
・写真・動画撮影は可能ですが、SNS等への掲載・拡散は禁止です。
・差し入れはご遠慮ください。
お申込
以下URLよりお申込みください。
https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260530pc/(https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260530pc/)
※保険については各自で加入いただきますようお願いいたします。
※体調不良で欠席される場合は sbwacademy@b-warriors.net まで事前にご連絡ください。
※無断欠席は次回以降参加をお断りする場合がございます。