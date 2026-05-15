小栗瑛哉選手「プレーヤークリニック」初開催！

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株式会社NAGANO SPIRIT

日頃より、信州ブレイブウォリアーズならびに信州ブレイブウォリアーズアカデミーの活動へご理解、ご協力いただきありがとうございます。

この度、初開催となる「プレーヤークリニック小栗編」を開催いたします。
小栗瑛哉選手が講師となり、自身のプレー解説や、実際にそのプレーに参加者がチャレンジするなど、他では経験できない企画が満載となっております。

皆様のご参加をお待ちしております！




概要


日程

2026年5月30日(土)


時間

9:00～11:00


（8:30～ 受付開始）


実施場所

長沼体育館


（長野市穂保943イ-1）


講師

小栗瑛哉選手




青野和人取締役チーム本部長


対象

小学4年生～中学3年生（経験者に限る）


定員

30名


※応募が定員を超える場合は抽選となります


　5月27日(水)にメールにてご案内いたします


価格

参加費 10,000円


※当日受付にてお支払いください（現金のみ）


締切

5月26日(火) 23:59まで


持ち物

屋内シューズ、飲み物、タオル、ボール（お持ちの方）


注意事項

・見学は、参加者のお子さま1名につき保護者1名まで可能です。


・参加者およびその保護者以外の見学はできかねます。


・写真・動画撮影は可能ですが、SNS等への掲載・拡散は禁止です。


・差し入れはご遠慮ください。


お申込

以下URLよりお申込みください。


https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260530pc/(https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260530pc/)


※保険については各自で加入いただきますようお願いいたします。


※体調不良で欠席される場合は sbwacademy@b-warriors.net まで事前にご連絡ください。


※無断欠席は次回以降参加をお断りする場合がございます。