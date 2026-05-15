小栗瑛哉選手「プレーヤークリニック」初開催！

株式会社NAGANO SPIRIT

日頃より、信州ブレイブウォリアーズならびに信州ブレイブウォリアーズアカデミーの活動へご理解、ご協力いただきありがとうございます。



この度、初開催となる「プレーヤークリニック小栗編」を開催いたします。

小栗瑛哉選手が講師となり、自身のプレー解説や、実際にそのプレーに参加者がチャレンジするなど、他では経験できない企画が満載となっております。



皆様のご参加をお待ちしております！

概要

日程

2026年5月30日(土)

時間

9:00～11:00

（8:30～ 受付開始）

実施場所

長沼体育館

（長野市穂保943イ-1）

講師

小栗瑛哉選手

青野和人取締役チーム本部長

対象

小学4年生～中学3年生（経験者に限る）

定員

30名

※応募が定員を超える場合は抽選となります

5月27日(水)にメールにてご案内いたします

価格

参加費 10,000円

※当日受付にてお支払いください（現金のみ）

締切

5月26日(火) 23:59まで

持ち物

屋内シューズ、飲み物、タオル、ボール（お持ちの方）

注意事項

・見学は、参加者のお子さま1名につき保護者1名まで可能です。

・参加者およびその保護者以外の見学はできかねます。

・写真・動画撮影は可能ですが、SNS等への掲載・拡散は禁止です。

・差し入れはご遠慮ください。

お申込

以下URLよりお申込みください。

https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260530pc/(https://sgrum.com/entry/s1336epozg/20260530pc/)

※保険については各自で加入いただきますようお願いいたします。

※体調不良で欠席される場合は sbwacademy@b-warriors.net まで事前にご連絡ください。

※無断欠席は次回以降参加をお断りする場合がございます。