電気の手続きをもっと簡単に。「電気手続き受付センター」を開設

株式会社ClassLab.

この度、株式会社ClassLab.（代表取締役社長：古屋敷 大樹、本社：大阪府大阪市、以下、ClassLab.）は、電気の開始・停止手続きを無料で代行する情報サイト「電気手続き受付センター」を2026年5月に開設いたしました。

全国の地域電力会社10社に対応し、引越しシーズンに欠かせない電気の手続きを、情報提供から手続き代行までワンストップかつ完全無料で提供します。

【サービスサイト】https://classlab.co.jp/electricity-center/(https://classlab.co.jp/electricity-center/)

■サイト開設の背景

日本では年間約500万人が引越しを行っており、転居に伴う電気の開始・停止手続きは、新生活を始めるうえで欠かすことのできない重要な作業です。しかし、手続き方法や問い合わせ先が電力会社・地域・プランによって大きく異なるため、多くの方が情報収集に時間を取られているのが実情です。

「電気手続き受付センター」は、こうした課題を解決するため、情報提供から手続き代行までをワンストップかつ無料で提供するサービスとして誕生しました。新生活をスタートするすべての方が、電気の手続きに煩わされることなく新生活の準備に集中できる環境を整えます。

■サイトの特徴

1.完全無料の手続き代行サービス- 全国10社の地域電力会社（北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力）に対応- 各ページに設置した専用お問い合わせフォームから、面倒な手続きをClassLab.が無料で代行- 電気だけでなく、水道・ガスの手続きも同時に代行可能2. 幅広い情報提供- 電気の開始・停止手続きの詳細な解説- 電力会社各プランの料金比較・解説- 各種支払い方法の紹介3. 使いやすい情報設計- 電力会社別で簡単に情報を検索できる直感的なUI- スマートフォンでも快適に閲覧できるレスポンシブデザインを採用4. 万全のサポート体制- 独自システムと約120名規模のコールセンタースタッフによる迅速なサポート- 電話・WEBチャットでのお問い合わせに丁寧に対応- 外国人オペレーターも多数在籍し、多言語での契約代行にも対応

■今後の展望

ClassLab.は今後も、新生活を送る方々に役立つ情報・サービスを拡充するとともに、新生活インフラのDXを積極的に推進してまいります。

■サイト概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146694/table/31_1_dee969174a1645baec57ee8fcf2a731b.jpg?v=202605150851 ]株式会社ClassLab.

■代表者 ： 代表取締役社長 古屋敷 大樹

■設立 ： 2019年4月

■事業内容 ： ライフライン契約サポート事業、メディア事業、AI開発事業

■所在地 ： 大阪本社 〒540-0010 大阪市大阪市中央区材木町1-8 SRビル本町東10F

東京支社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス19F

■HP ： https://classlab.co.jp/

■お問い合わせ先 ： rirife@classlab.co.jp