ＥＸサービス2,000万人感謝キャンペーンを開催します。

西日本旅客鉄道株式会社

東海道・山陽・九州新幹線のネット予約・チケットレス乗車サービスである「エクスプレス予約」・「スマートEX」は、2026年３月に会員数2,000万人を達成しました。これまでのご利用に感謝し、「ＥＸサービス2,000万人感謝キャンペーン」を開催します。

第１弾「総勢2,000名に総額2,000万円分のクーポンがあたる！2,000万人感謝キャンペーン』に引き続き、第２弾では山陽新幹線のご利用で総額2,000万ポイントのWESTERポイントが抽選であたる「総額2,000万 WESTERポイントプレゼントキャンペーン」を実施します。

今ならさらに、「スマートEX」と「WESTER」をはじめて紐づけるともれなくWESTERポイントがもらえるキャンペーンも開催しています。

■ EXサービスで山陽新幹線に乗って、WESTERポイントがたまる！

「エクスプレス予約」・「スマートEX」で山陽新幹線を利用するとWESTERポイントがたまることはご存じでしょうか。スマートEX会員、JR東海エクスプレス・カード会員、JQ CARDエクスプレス会員の方は、きっぷの予約を取る前にEX会員IDとWESTER IDを紐づける「外部ID利用サービス」を登録いただくと、EXサービスのご利用でWESTERポイントが貯まるだけでなく、WESTER IDで「エクスプレス予約」・「スマートEX」へログインが可能となります。

※「LINEからEX」は「外部ID利用サービス」対象外です。

■ 今なら対象のお客様が「スマートEX」と「WESTER」をはじめて紐づけると、WESTERポイントが必ずもらえる！

今なら、スマートEX会員、JR東海エクスプレス・カード会員、JQ CARDエクスプレス会員の方が2026年５月12日（火）～2026年６月30日（火）の間に「外部ID利用サービス」を登録しはじめてID同士を連携させるとWESTERポイントがもらえる『スマートEXとWESTER紐づけ』キャンペーンを開催しています。 さらに、対象期間中にはじめて「外部ID利用サービス」を登録した場合は「総額2,000万 WESTERポイントプレゼントキャンペーン」の当選確率も上がります！

ぜひこの機会に、「スマートEX」と「WESTER」を紐づけて、山陽新幹線を利用してWESTERポイントをおトクにゲットしませんか。

■ キャンペーン概要

【総額2,000万 WESTERポイントプレゼントキャンペーン】

- 内容 開催期間中に山陽新幹線（新大阪～博多間）を含む区間を「エクスプレス予約」・「スマートＥＸ」でご利用いただいたWESTER会員を対象にWESTERポイント（基本）1,000ポイントが20,000名様にあたるキャンペーンを実施します。 スマートEX会員、JR東海エクスプレス・カード会員、JQ CARDエクスプレス会員の方で、2026年５月12日（火）～2026年６月30日（火）の間に「外部ID利用サービス登録」を初めてされたお客様は当選確率が上がります。（通常１IDにつき応募口数1口のところ10口となります。）- 開催期間2026年６月２日（火）～2026年６月30日（火）※キャンペーンページからエントリーが必要です。（エントリー期間 2026年５月15日（金）～2026年６月30日（火））- 注意事項・本キャンペーンの参加にはWESTER会員の登録（無料）が必要です。・スマートEX会員、JR東海エクスプレス・カード会員、JQ CARDエクスプレス会員の方は、ご予約前にWESTER会員サポートページより「外部ID利用サービス登録」をお願いいたします。・「スマートEX」海外向けサービス会員、「エクスプレス予約」の一部法人モデル会員等、一部会員は除きます。・WESTERポイント付与は、2026年７月下旬の予定です。・その他詳細はキャンペーンページ(https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027051302)をご確認ください。 ※キャンペーンページは2026年５月15日（金）14時頃公開予定

【『スマートEXとWESTER紐づけ』キャンペーン】- 内容 スマートEX会員・JR東海エクスプレス・カード会員・JQ CARDエクスプレス会員の方が、開催期間中にEX会員IDとWESTER IDを紐づける「外部ID利用サービス登録」をはじめて完了された方に、WESTERポイント（基本）を200ポイントプレゼントします。- 開催期間2026年５月12日（火）～2026年６月30日（火）※キャンペーンページからエントリーが必要です。（エントリー期間 2026年５月15日（金）～2026年６月30日（火））- その他・本キャンペーンの参加にはWESTER会員の登録（無料）が必要です。・既に「外部ID利用サービス登録」（紐づけ）を完了されている方は対象外です。・WESTERポイント付与は、「外部ID利用サービス登録」を完了日の翌月末頃の予定です。・その他詳細はキャンペーンページ(https://wester.jr-odekake.net/campaign/detail/012027051201)をご確認ください。※キャンペーンページは2026年５月15日（金）14時頃公開予定

■ 参考情報

▼エクスプレス予約

お盆や年末年始、連休などの期間も含め、1年中会員価格で東海道・山陽・九州新幹線の指定席を利用できる会員制のネット予約サービスです。ご利用にあたっては年会費が必要です。

https://expy.jp/top.php?

▼スマートEX

年会費無料で気軽に始められるネット予約サービスです。簡単な登録だけですぐに新幹線の予約ができます。

https://smart-ex.jp/beginner/entry/

▼移動生活ナビアプリ「WESTER」

JR西日本グループの移動・ショッピング・旅行などのサービスをWESTER IDで利用できるサービスです。時刻表や経路検索、JR西日本の運行情報が確認できるだけでなく、JR西日本グループ共通ポイントサービス「WESTERポイント」もたまる・つかえる、さらに沿線施設のクーポンやスタンプラリーでおでかけがベンリで、おトクに、楽しくなるアプリです。

https://wester.jr-odekake.net/