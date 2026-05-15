新作NFTゲーム「EGGRYPTO X」今秋リリース決定！ 本日より事前登録の受付を開始＆新作ゲームトレーラーを公開！
株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「GameWith」）の子会社である株式会社GameWith NFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：奥田大介、以下「GameWith NFT」）は、NFTゲーム「EGGRYPTO X」を今秋にリリースすることをお知らせいたします。 本日より事前登録の受付を開始し、新作ゲームトレーラーを公開いたしました。
育成の自由度が高いゲームシステムを予定しており、自分だけのモンスターを育成することが可能になります。「君が絆（つな）ぐ、世界に 1 体だけのモンスター」をテーマに、大きく広がるEGGRYPTOの世界にご期待ください。
■「EGGRYPTO X」の今秋リリースに向け、事前登録を受付開始！
今秋のリリースに向けて、事前登録の受付を開始いたしました。
「EGGRYPTO X」の公式Xアカウントをフォローしていただくことで事前登録ができます。
ゲームの最新情報やキャンペーン情報なども随時発信してまいりますので、この機会にぜひフォローをお願いいたします。
「EGGRYPTO X」公式Xアカウント：https://x.com/eggryptox_info
特設ページ：https://eggrypto.com/eggrypto-x
■「EGGRYPTO X」新作ゲームトレーラーを公開！
「EGGRYPTO X」の最新情報となる新作ゲームトレーラーを公開いたしました。
詳しくは下記をご覧ください。
ゲームトレーラー：https://youtu.be/AMZFviuG8d4
■開発中の「EGGRYPTO X」のゲーム概要
〈冒険〉
「冒険」では、自分だけのモンスターが育成可能になります。
育てるモンスターと、育成済みの仲間モンスターたちでパーティーを組み、冒険の旅をスタートさせましょう。
アプリを閉じていても旅は進行します。
あなたの選択が、最強のモンスターを育て上げます。
〈継承〉
育成のカギは、仲間モンスターたちから受け継ぐ「継承スキル」です。
冒険を積み重ね、選りすぐりのスキルをそろえたモンスターに仕上げましょう。
〈古代種復活〉
特定の条件を満たすことで、未知の古代モンスターが復活させることができます。
多彩な組み合わせを駆使して、新たな冒険をお楽しみください。
〈トレハン〉
本作では、古代遺跡の番人である「巨神（きょしん）」が新たな強敵として立ちはだかります。
磨き上げたパーティーを編成して巨大な敵に立ち向かい、お宝アイテム「トレジャー」を手に入れましょう。
他の冒険者たちと協力してボスに挑むことが可能です。
〈トレジャー〉
巨神から入手できる「トレジャー」は、装備品でもあります。一つとして同じものがないトレジャーの数々から、あなただけの最強の逸品を手に入れましょう。戦いの中では特別なお宝であるNFT「レアトレジャー」を入手するチャンスもあります。
また、「EGGRYPTO」で獲得したレアモン（NFT）も活躍させることが可能です。
■「EGGRYPTO X」について
「EGGRYPTO X」は現在今秋のリリースに向けて鋭意開発中です。
大きく広がるEGGRYPTOの世界にご期待ください。
【EGGRYPTO X概要】
ジャンル：モンスター育成RPG
リリース： 2026年秋リリース予定
対応OS：iOS／Android
パブリッシャー：株式会社GameWith NFT
価格：基本無料（一部アプリ内および公式Webストア課金有り）
公式サイト： https://eggrypto.com/eggrypto-x
公式X： https://x.com/eggryptox_info
■株式会社GameWith NFTについて
株式会社GameWith NFTは、株式会社GameWithの子会社として2021年9月に設立されました。ブロックチェーンゲーム（EGGRYPTO）のプロダクト開発やブロックチェーンゲーム（NFT、GameFi、Web3.0ゲーム）に関する情報をお届けする総合情報メディアの運営などのNFT関連事業を展開しています。
■株式会社GameWithNFT概要
社名：株式会社GameWithNFT
代表者：代表取締役社長 奥田 大介
所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階
設立：2021年9月1日
事業内容：NFT関連事業
資本金：30百万円（2025年5月末時点）
■開発協力：株式会社Kyuzan
株式会社 Kyuzan は、NFT サービスとブロックチェーン開発基盤を開発しているブロックチェーンスタートアップです。当社と共同開発している世界一簡単に遊べるブロックチェーンゲーム「EGGRYPTO
」は、世界最大規模のアクティブユーザー数を誇ります。また、今秋のリリース予定のNFTゲーム「EGGRYPTO X」においても当社と開発協力を行っております。
■株式会社Kyuzan 会社概要
社名：株式会社Kyuzan
代表者：代表取締役社長 高橋 卓巳
所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork
設立：2018年04月04日
事業内容：ブロックチェーンサービスの企画・開発・運用
URL：https://ja.kyuzan.com/
株式会社GameWith
■株式会社GameWithについて
株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。
■株式会社GameWith 会社概要
社名：株式会社GameWith
代表者：代表取締役社長 今泉 卓也
所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階
設立：2013年6月3日
事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業
資本金：553百万円（2025年5月末時点）
URL：https://gamewith.co.jp/
※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。
※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。