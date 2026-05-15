新作NFTゲーム「EGGRYPTO X」今秋リリース決定！ 本日より事前登録の受付を開始＆新作ゲームトレーラーを公開！

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「GameWith」）の子会社である株式会社GameWith NFT（本社：東京都港区、代表取締役社長：奥田大介、以下「GameWith NFT」）は、NFTゲーム「EGGRYPTO X」を今秋にリリースすることをお知らせいたします。 本日より事前登録の受付を開始し、新作ゲームトレーラーを公開いたしました。

育成の自由度が高いゲームシステムを予定しており、自分だけのモンスターを育成することが可能になります。「君が絆（つな）ぐ、世界に 1 体だけのモンスター」をテーマに、大きく広がるEGGRYPTOの世界にご期待ください。

■「EGGRYPTO X」の今秋リリースに向け、事前登録を受付開始！

今秋のリリースに向けて、事前登録の受付を開始いたしました。

「EGGRYPTO X」の公式Xアカウントをフォローしていただくことで事前登録ができます。

ゲームの最新情報やキャンペーン情報なども随時発信してまいりますので、この機会にぜひフォローをお願いいたします。

「EGGRYPTO X」公式Xアカウント：https://x.com/eggryptox_info

特設ページ：https://eggrypto.com/eggrypto-x

■「EGGRYPTO X」新作ゲームトレーラーを公開！

「EGGRYPTO X」の最新情報となる新作ゲームトレーラーを公開いたしました。

詳しくは下記をご覧ください。

ゲームトレーラー：https://youtu.be/AMZFviuG8d4

■開発中の「EGGRYPTO X」のゲーム概要

〈冒険〉

「冒険」では、自分だけのモンスターが育成可能になります。

育てるモンスターと、育成済みの仲間モンスターたちでパーティーを組み、冒険の旅をスタートさせましょう。

アプリを閉じていても旅は進行します。

あなたの選択が、最強のモンスターを育て上げます。

〈継承〉

育成のカギは、仲間モンスターたちから受け継ぐ「継承スキル」です。

冒険を積み重ね、選りすぐりのスキルをそろえたモンスターに仕上げましょう。

〈古代種復活〉

特定の条件を満たすことで、未知の古代モンスターが復活させることができます。

多彩な組み合わせを駆使して、新たな冒険をお楽しみください。

〈トレハン〉

本作では、古代遺跡の番人である「巨神（きょしん）」が新たな強敵として立ちはだかります。

磨き上げたパーティーを編成して巨大な敵に立ち向かい、お宝アイテム「トレジャー」を手に入れましょう。

他の冒険者たちと協力してボスに挑むことが可能です。

〈トレジャー〉

巨神から入手できる「トレジャー」は、装備品でもあります。一つとして同じものがないトレジャーの数々から、あなただけの最強の逸品を手に入れましょう。戦いの中では特別なお宝であるNFT「レアトレジャー」を入手するチャンスもあります。

また、「EGGRYPTO」で獲得したレアモン（NFT）も活躍させることが可能です。

■「EGGRYPTO X」について

「EGGRYPTO X」は現在今秋のリリースに向けて鋭意開発中です。

大きく広がるEGGRYPTOの世界にご期待ください。

【EGGRYPTO X概要】

ジャンル：モンスター育成RPG

リリース： 2026年秋リリース予定

対応OS：iOS／Android

パブリッシャー：株式会社GameWith NFT

価格：基本無料（一部アプリ内および公式Webストア課金有り）

公式サイト： https://eggrypto.com/eggrypto-x

公式X： https://x.com/eggryptox_info

■株式会社GameWith NFTについて

株式会社GameWith NFTは、株式会社GameWithの子会社として2021年9月に設立されました。ブロックチェーンゲーム（EGGRYPTO）のプロダクト開発やブロックチェーンゲーム（NFT、GameFi、Web3.0ゲーム）に関する情報をお届けする総合情報メディアの運営などのNFT関連事業を展開しています。

■株式会社GameWithNFT概要

社名：株式会社GameWithNFT

代表者：代表取締役社長 奥田 大介

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2021年9月1日

事業内容：NFT関連事業

資本金：30百万円（2025年5月末時点）

■開発協力：株式会社Kyuzan

株式会社 Kyuzan は、NFT サービスとブロックチェーン開発基盤を開発しているブロックチェーンスタートアップです。当社と共同開発している世界一簡単に遊べるブロックチェーンゲーム「EGGRYPTO

」は、世界最大規模のアクティブユーザー数を誇ります。また、今秋のリリース予定のNFTゲーム「EGGRYPTO X」においても当社と開発協力を行っております。

■株式会社Kyuzan 会社概要

社名：株式会社Kyuzan

代表者：代表取締役社長 高橋 卓巳

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork

設立：2018年04月04日

事業内容：ブロックチェーンサービスの企画・開発・運用

URL：https://ja.kyuzan.com/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。