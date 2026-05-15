エミレーツ・グループ、2025-26 年期に過去最高益となる 244 億ディルハム（66 億米ドル）の利益を達成

エミレーツ航空

アラブ首長国連邦（UAE）・ドバイ、 2026 年 5 月 7 日― エミレーツ・グループは本日、2025-26 年期の年次報告書（英語）(https://c.ekstatic.net/ecl/documents/annual-report/2025-2026.pdf)を発表し、会計年度の 12 か月目に困難を極めた混乱に直面したにもかかわらず、利益、売上高、現金残高のいずれも過去最高に達したと発表しました。

エミレーツは2025-26 年期の報告期間において、世界で最も収益性の高い航空会社となりました。

2026 年 3 月 31 日に終了した2025-26 年期におけるエミレーツ・グループの主要な実績は以下の通りです：

- 税引前利益：過去最高の 244 億ディルハム（66 億米ドル）、前年比7%増。税引前利益率は 16.2%- 売上高：過去最高の 1,505 億ディルハム（410 億米ドル）、前年比 3%増- 現金資産：過去最高の 596 億ディルハム（162 億米ドル）、前年比12% 増- EBITDA（利払い・税引き・償却前利益）：強固な営業利益性を示し、 411 億ディルハム（112 億米ドル）

エミレーツ航空は、世界で最も収益性の高い航空会社としての地位を維持しました。主な実績は以下の通りです：

- 税引前利益：過去最高の 228億ディルハム（62 億米ドル）、前期比 7％増。税引前利益率は 17.4%- 売上高：過去最高の 1,309 億ディルハム（357 億米ドル）、前年比較 2% 増- 現金資産：過去最高の 549億ディルハム（150 億米ドル）、2025 年 3 月 31 日時点と比較して10% 増

dnata は、すべての事業部門で堅調な成長と業績を達成しました：

- 税引前利益：過去最高の 16 億ディルハム（4 億 3,700 万米ドル）、前年比 2% 増。税引前利益率は 6.8%- 売上高：過去最高の 236 億ディルハム（64 億米ドル）、前年比12%増- 現金資産：堅調な 47 億ディルハム（13 億米ドル）、前年比28% 増

エミレーツ・グループは、所有者であるドバイ投資公社（インベストメント・コーポレーション・オブ・ドバイ、ICD）に対し、35 億ディルハム（10 億米ドル）の配当を支払うことを発表しました。

UAE における「第二の柱」税制の導入に伴い、今年、エミレーツ・グループに適用される UAE 法人税率が 9% から 15% へ引き上げられました。課税額計上後の同グループの税引後利益は 210 億ディルハム（57 億米ドル）となり、前年比で 3% 増加しました。



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https://prtimes.jp/a/?f=d52636-318-416f903c976decd83b6eacb63ac1b92e.pdf