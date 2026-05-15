COROSがヤコブ・インゲブリクセンとのコラボモデルを発売

COROS Sports Technology (HongKong) Co., Limited

スポーツウェアラブル製品開発および関連サービスを提供するCOROS（カロス）社は、オリンピック2大会制覇、および世界記録保持者のヤコブ・インゲブリクセン選手とのコラボモデル「COROS PACE 4 GPS Sport Watch - Jakob Ingebrigtsen Edition」と「COROS心拍センサー- Jakob Ingebrigtsen Edition」の2製品を新たに発表しました。

製品情報：

COROS PACE 4 GPS Sport Watch - Jakob Ingebrigtsen Edition

発売日：2026年5月15日

販売価格：45,100円 (税込)

製品ページ：https://jp.coros.com/pace4-jakob(https://jp.coros.com/pace4-jakob)

COROS心拍センサー- Jakob Ingebrigtsen Edition

発売日：2026年5月15日

販売価格：13,750円 (税込)

製品ページ：https://jp.coros.com/heart-rate-monitor(https://jp.coros.com/heart-rate-monitor)

COROS (カロス)

本コラボレーションモデルは、世界トップレベルのパフォーマンスと、完璧を追求し続けるアスリートの哲学を融合した特別モデルです。

ゴールドとブラックを基調としたカラーリングは、ヤコブのオリンピックでの偉業と中長距離界における確固たる地位への敬意を表現しています。

また、デザインのみならず、製品の各要素には、彼のトレーニング哲学である「FEARLESS」が反映されています。

「FEARLESS」-恐怖や不安と向き合いながら最高峰のパフォーマンスを目指す

COROS (カロス)

今回の製品発表に合わせて公開したローンチ映像では、ヤコブが不屈の闘志を持って自身の目標に挑み続ける姿が描かれています。

世界最高のパフォーマンスを目指して、恐怖や不安と向き合いながらもトレーニングを選び続けること。ヤコブは次のように語っています。

“Fearless isn’t about never facing doubt, it’s about showing up anyway, after setbacks, after glory and after injury. It's about choosing to push forward.”

「“FEARLESS”とは、恐れや不安と向き合わないということではない。挫折や栄光、怪我の後でも向き合い、それでも前に進むと決断することだ」

COROS PACE 4 GPS Sport Watch - Jakob Ingebrigtsen Edition

ビデオを見る :https://www.youtube.com/watch?v=iVN-iy9hbWwCOROS (カロス)

オリンピックチャンピオンのヤコブ・インゲブリクセンの精神から生まれたこのモデルは、スピードやシンプルさ、パフォーマンスを求めるランナーのために作られました。

超軽量設計や優れたバッテリー寿命、高度なトレーニングツール、高精度GPSを兼ね備えた人気モデルのCOROS PACE 4 GPS Sport Watchに、プレミアムアルミベゼルとゴールドアクセントをベースに、ヤコブの1500mと5000mでのオリンピック優勝へのオマージュを含めています。

超軽量アルミニウムベゼル

COROS (カロス)

マットゴールド塗装の超軽量アルミニウムベゼルを採用。わずか33gという軽さながら、高い耐久性と世界最大の舞台にふさわしい洗練された見た目を両立しています。

クリスタルダイヤル

このモデル限定の透明ダイヤルが内部のゴールドピンを露出させ、何も隠さない、偉大さへの道に近道はないことをさりげなく想起させます。

専用ナイロンバンド

ジャカード織りの技法を用いて金色の糸で織られたナイロンバンドは、一面に「FEARLESS」というモットーとロゴがあしらわれ、もう一面には繊細なトラックレーンのパターンが施されています。

このFEARLESSのロゴは、ヤコブが支配するまさにそのラインから着想を得て「JI」の文字をオーバルの曲線に織り込んでいます。

スピードやアイデンティティ、そして表彰台の頂点を意味しています。

カスタムウォッチフェイス

トラックに着想を得た幾何学的で洗練されたデザイン。タイムスタンプの「03:25」は、史上最速の1500mランナーを目指すヤコブ選手の崇高な挑戦へのオマージュです。

製品詳細・スペックは以下をご覧ください。

COROS心拍センサー- Jakob Ingebrigtsen Edition

詳細を見る :https://jp.coros.com/pace4-jakobCOROS (カロス)

COROS心拍センサーは、心拍数のモニタリングにおけるゴールドクラスの選択肢です。極限の快適さを追求し、正確なトレーニングデータを求める方に向けて設計されました。

「FEARLESS」ジャカードバンド

COROS (カロス)

コラボウォッチと同様の手法で作られた本バンドは、印刷柄ではなく 「FEARLESS」ジャカードの複雑な織り模様により、より深いテクスチャーと確かなホールド感を実現。高強度ナイロン製で色あせせず、弾力性も何年も持続します。

製品詳細・スペックは以下をご覧ください。

詳細を見る :https://jp.coros.com/heart-rate-monitor

■＜ヤコブ・インゲブリクセン プロフィール＞

・名前：ヤコブ・インゲブリクセン

（Jakob Ingebrigtsen）

・国籍：ノルウェー

・生年月日：2000/9/19

・身長：186cm

・実績：

2021年 東京五輪1500m 優勝

2022年、2023年 世界選手権5000m 優勝

2024年 パリオリンピック5000m 優勝

2000m、3000m世界記録保持者

ヤコブ・インゲブリクセン

■COROS（カロス）について

COROSは、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するためのトレーニングをサポートする、パフォーマンス・スポーツ・テクノロジー・カンパニーです。

COROSにとって、アウトドア、山、そして情熱的なアクティブライフが全てです。ハイグレードなハードウェアと革新的なテクノロジーを組み合わせ、世界で最も過酷な環境下で耐久性を必要とするアスリートたちに信頼されるギアやトレーニングソリューションを提供しています。効率的で直感的なユーザーエクスペリエンスを備えた先進のテクノロジーは、私たちの中核をなすものです。

COROSのユーザーは、世界記録を樹立し、地球上の最高地点に到達し、私たちの製品の価値を極限まで高めています。COROSの創造と革新に終わりはありません。私たちのお客様、アスリートがCOROSを作っているのです。

■ 本件に関するお問い合わせ

Email：japan@coros.com

COROS公式サイト： https://jp.coros.com(https://jp.coros.com)

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