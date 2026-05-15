歯科医院向け患者管理システム「ジニー」と人財育成の「soeasy buddy」が連携開始。多職種連携のDXで、歯科医院の生産性と患者満足度を最大化へ

株式会社DentaLight

株式会社soeasy（本社：東京都千代田区、代表取締役：飯尾 慶介）と株式会社DentaLight（本社：福岡県福岡市、代表取締役：藤久保 元希）は、2026年4月より歯科医院向け人財育成プラットフォーム「soeasy buddy for dental」と患者管理システム「ジニー」のシステム連携を開始しました。

本機能の価値は、患者情報や治療進捗がリアルタイムで院内に周知共有される点にあります。関連スタッフへの通知とデジタルコミュニケーションにより、院内の多職種連携がスムーズになります。

これにより、より質の高い治療やきめ細やかな対応が可能になり、患者満足度の向上と現場の生産性向上を同時に実現します。

■ 背景・課題

歯科業界では慢性的な人手不足が続いており、限られたスタッフで診療の質を維持することが経営上の急務となっています。

一方で、現場では「患者情報」と「スタッフのスキル・ノウハウ」が分断されやすいという構造的な課題が長らく放置されてきました。特定のスタッフにしか伝わっていない患者の要望、紙や口頭に依存した申し送り、教育の属人化--これらは治療の質や患者体験に直結する問題です。

デジタルツールの導入が進む中にあっても「患者管理」と「人財育成」が別々のシステムで動いていることが、情報共有の断絶を生んでいました。

■ 協業の内容

本連携では、スタッフ主体で業務効率化と患者数増加を実現するクラウド型予約・患者管理システム「ジニー」が持つリアルタイムの患者予約・診療進捗データを、soeasy buddyのナレッジ共有・通知基盤と接続します。

患者情報の変化や治療の進捗が関連スタッフへ自動的に通知されることで、歯科医師・歯科衛生士・歯科助手などの共有し、非同期でコミュニケーションできる環境を実現します。

■ ユーザーの歯科医師の声

医療法人築明会 つきやま歯科医院総院長 築山鉄平先生

2025年9月までつきやま歯科医院はあえてアナログにこだわっていました。それは、私たちの理念を形にできる理想のデジタル環境がまだこの世になかったからです。

今回の協業で、単独では叶わなかった解決策が、理念を共有する２社のコラボレーションにより実現可能になり、我々の医療法人もいよいよ全オペレーションを完全にデジタルプラットフォームへ移行することを決断、実践しています。

今回の２社の時勢に沿ったイノベーティブなコラボレーションは、育成・経営・オペレーションの最効率化を現実のものにしてくれると期待しています。

医療法人社団D&J 理事長 平野大輔先生

当院では現在、医療品質の向上とスタッフ教育を目的として、複数医院間での「治療計画レビュー」の活性化に注力しています。

これまで汎用ツールを用いてレビューにチャレンジしていましたが、運用をより確実に定着させるためには、スタッフが日常的に使い慣れた環境で教育を行える仕組みが必要だと感じていました。

今回、日頃から教育や情報共有に活用している『soeasy buddy』と『ジニー』が連携することで、治療計画のレビューやスタッフ教育が、これまで以上にスムーズかつ継続的に推進できると期待しています。

また、β版から活用している「ウェブ予約患者の自動通知機能」も非常に利便性が高く、医院全体での情報共有が加速しました。今回の連携を通じて、さらなる教育体制の強化と、医療品質の向上がさらに進むことを楽しみにしています。

■ 各社コメント

株式会社soeasy

本連携により、ジニーのリアルタイムな患者情報とsoeasy buddyの教育・共有基盤が強固に結びつきます。多職種間でのシームレスな情報共有が現場の無駄を削ぎ落とし、診療効率を加速させます。より高度な臨床や患者様との対話に専念でき、多職種がプロとして信頼し合えるチーム連携を支援してまいります。

株式会社DentaLight

歯科医療業界で広く活用されているコミュニケーションアプリ「soeasy buddy」との連携を通じて、非同期コミュニケーションの質と量が加速し、その知見が蓄積されることで、AI活用も見据えた診療・経営・教育の水準向上に貢献できることを大変嬉しく思います。

■ 会社概要

株式会社soeasy

所在地：東京都千代田区

代表取締役：飯尾 慶介

事業内容：AIを搭載した人財育成プラットフォーム「soeasy buddy for dental」の開発・提供。マニュアル作成支援、業務報告の要約・分析、採用支援など、歯科医院の人財課題をトータルで解決します。スローガンは「おしえあうって、すばらしい。」

株式会社DentaLight

所在地：福岡県福岡市博多区

代表取締役：藤久保 元希

事業内容：予約・患者管理システム「ジニー」の開発・提供、歯科医院患者向け診察券・PHRアプリ「myDental（マイデンタル）」の提供、歯科医院の業務コンサルティングおよび歯科経営セミナーの企画を展開しています。「Lead the Health from Japan～日本発で世界の健康を先導する～」をミッションに掲げています。

■ お問い合わせ

株式会社DentaLight

本社：福岡県福岡市博多区店屋町8-27 GOODOFFICE呉服町6F

代表：代表取締役 藤久保 元希

事業内容：

・⻭科医院向けの予約患者管理システム「ジニー」

・診察券・PHRアプリ「myDental」

・組織や医院運営の仕組みづくりのサポート

企業URL：

https://genie-dc.com/ (https://genie-dc.com/)

https://dentalight.co.jp/

◼︎本件に関するお問合せ先（歯科医院向け）

ジニーWEBページよりお問い合わせください。

https://genie-dc.com/contact/

担当：江口

TEL：050-2018-0069

メール：contact@dentalight.co.jp