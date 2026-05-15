ワンタッチ自動撹拌で薬効を均一に！「軽快・スマート」な作業を実現するJESIMAIK電動噴霧器「3WBD-18」発売

YINO Electronic Commerce Co., Limited

JESIMAIK（ジェスマイク）は、2026年12月25日より、オンラインストアにて電動噴霧器「3WBD-18」の販売を開始いたしました。

JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18

3WBD-18は「ワンタッチ自動撹拌機能」と「一体型調圧グリップ」を搭載。薬液のムラを防ぎつつ、片手での直感的な操作を可能にしました。これにより、農作業や庭の手入れをよりスムーズかつ効率的に進めることができます。

主な特徴

JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18◆ワンタッチ自動撹拌で薬効を常に均一にキープ

肥料や除草剤の散布に便利なワンタッチ自動撹拌機能を搭載。タンク内での薬液の分離や沈殿を防ぎ、常に均一な濃度をキープ。

最初から最後まで、ムラのない安定した散布効果を発揮します。

JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18◆ 給水の手間を削減！大容量18Lと軽量設計を両立

18Lの大容量でありながら、本体はわずか3.6kgの軽量ボディ。

パワフルな21V 4.0Ahバッテリー（マキタ18V互換にも対応）により、1回の充電で3～4時間連続で稼働します。

大容量タンクと長寿命バッテリーの組み合わせで、頻繁な給水の中断を防ぎ、広範囲の作業もスムーズに完了できます。

JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18◆ 一体型グリップで水圧調整もラクラク

電源スイッチと圧力調整をスマートに統合した一体型グリップを採用。

作業中も片手で直感的に水圧を変えられるため、植物への優しい水やりから強力な雑草駆除まで、用途に合わせてスムーズに対応できます。

◆満水でも疲れにくい！極厚パッドで肩に優しい

厚みのある通気性抜群の背当てパッドと、人間工学に基づいた重心バランス設計を採用。満水時でも重量を効果的に分散するため、長時間の作業でも肩や背中が疲れにくく、快適に作業を続けられます。

JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18

◆5種のノズルで水やりから消毒までラクラク対応

高品質ステンレススプレーノズル板を搭載した防風ミストノズルが、付着力の高い微細ミストを実現し薬液を20～30%節約。さらに付属の4種ノズル（F型ダブル・円錐・扇形・直射）を交換すれば、水やりから除草、消毒まであらゆるシーンに対応します。

JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18

■ 細部までこだわったデザイン

使いやすいタンク＆簡単お手入れ：

残量が見える半透明タンク（目盛り付き）。大口径でこぼさずスムーズに給水可能。

液漏れ防止： パッキン設計で液漏れをしっかり防止。

安全・エコ設計： 排ガスゼロで静音。多重保護回路によりバッテリーの安全性も確保。

商品情報

JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18

品番：3WBD-18

タンク容量：18L

定格電圧：21V

消費電力：30Ｗ

電圧範囲：18V-25.2V

電池容量：4.0Ah

最大噴射流量：3L/分（180L/時）

最大作動圧力：120PSI

連続作動時間：約3-4時間

防水性能：IPX4

サイズ：38×21×48cm

乾燥重量：約3.6kg

店舗情報

公式サイト：https://dada.link/6vgeS1

Amazon：https://dada.link/aSb4Qv

楽天：https://dada.link/TpKpUz

YAHOO：https://dada.link/c8N52a

ブランド紹介

JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。

公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/

X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN

Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/

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YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。

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