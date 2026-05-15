ワンタッチ自動撹拌で薬効を均一に！「軽快・スマート」な作業を実現するJESIMAIK電動噴霧器「3WBD-18」発売
JESIMAIK（ジェスマイク）は、2026年12月25日より、オンラインストアにて電動噴霧器「3WBD-18」の販売を開始いたしました。
JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18
3WBD-18は「ワンタッチ自動撹拌機能」と「一体型調圧グリップ」を搭載。薬液のムラを防ぎつつ、片手での直感的な操作を可能にしました。これにより、農作業や庭の手入れをよりスムーズかつ効率的に進めることができます。
主な特徴
JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18
◆ワンタッチ自動撹拌で薬効を常に均一にキープ
肥料や除草剤の散布に便利なワンタッチ自動撹拌機能を搭載。タンク内での薬液の分離や沈殿を防ぎ、常に均一な濃度をキープ。
最初から最後まで、ムラのない安定した散布効果を発揮します。
JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18
◆ 給水の手間を削減！大容量18Lと軽量設計を両立
18Lの大容量でありながら、本体はわずか3.6kgの軽量ボディ。
パワフルな21V 4.0Ahバッテリー（マキタ18V互換にも対応）により、1回の充電で3～4時間連続で稼働します。
大容量タンクと長寿命バッテリーの組み合わせで、頻繁な給水の中断を防ぎ、広範囲の作業もスムーズに完了できます。
JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18
◆ 一体型グリップで水圧調整もラクラク
電源スイッチと圧力調整をスマートに統合した一体型グリップを採用。
作業中も片手で直感的に水圧を変えられるため、植物への優しい水やりから強力な雑草駆除まで、用途に合わせてスムーズに対応できます。
◆満水でも疲れにくい！極厚パッドで肩に優しい
厚みのある通気性抜群の背当てパッドと、人間工学に基づいた重心バランス設計を採用。満水時でも重量を効果的に分散するため、長時間の作業でも肩や背中が疲れにくく、快適に作業を続けられます。
JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18
◆5種のノズルで水やりから消毒までラクラク対応
高品質ステンレススプレーノズル板を搭載した防風ミストノズルが、付着力の高い微細ミストを実現し薬液を20～30%節約。さらに付属の4種ノズル（F型ダブル・円錐・扇形・直射）を交換すれば、水やりから除草、消毒まであらゆるシーンに対応します。
JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18
■ 細部までこだわったデザイン
使いやすいタンク＆簡単お手入れ：
残量が見える半透明タンク（目盛り付き）。大口径でこぼさずスムーズに給水可能。
液漏れ防止： パッキン設計で液漏れをしっかり防止。
安全・エコ設計： 排ガスゼロで静音。多重保護回路によりバッテリーの安全性も確保。
商品情報
JESIMAIK 電動噴霧器3WBD-18
品番：3WBD-18
タンク容量：18L
定格電圧：21V
消費電力：30Ｗ
電圧範囲：18V-25.2V
電池容量：4.0Ah
最大噴射流量：3L/分（180L/時）
最大作動圧力：120PSI
連続作動時間：約3-4時間
防水性能：IPX4
サイズ：38×21×48cm
乾燥重量：約3.6kg
店舗情報
公式サイト：https://dada.link/6vgeS1
Amazon：https://dada.link/aSb4Qv
楽天：https://dada.link/TpKpUz
YAHOO：https://dada.link/c8N52a
ブランド紹介
JESIMAIK（ジェスマイク）は自動車、バイク、電動ツールを中心に展開しているブランドで、DIY愛好者や工事現場の方々から広く支持を受けています。
公式サイト ：https://www.jp.jesimaik.com/
X(旧Twitter)： https://x.com/JESIMAIK_JAPAN
Instagram： https://www.instagram.com/jesimaik_japan/
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YINO Electronic Commerce Co., Limitedは、JESIMAIKのPR/輸出代理を行っております。
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