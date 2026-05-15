「なんかいい日になる鰻。」ラクーア限定“鰻おみくじ”を5月17日より開始

株式会社東京鰻次郎

株式会社東京鰻次郎（本社：東京都新宿区／代表：吉田和敏）は、東京ドームシティ ラクーア店限定企画として、2026年5月17日より「鰻おみくじ」を開始いたします。

本企画は

「なんかいい日になる鰻。」

をコンセプトに、鰻を“食べる”だけではなく

“ちょっと気分が上がる体験”として楽しんでいただきたいという想いから生まれました。

ラクーア店にて販売している人気商品「うなぎり（鰻おむすび）」をご購入いただいたお客様は

「鰻おみくじ」を1回引いていただけます。

おみくじには

「全部、鰻のせいにしていい。」

「今日はもう優勝やん。」

「帰って寝よか。」

など、“鰻からのひと言”をランダムで封入。

本企画で提供するのは

大吉や当たりを競うおみくじではありません。

「今日はもう優勝やん。」

「全部、鰻のせいにしていい。」

「帰って寝よか。」

そんな“なんか今ちょうど欲しかった言葉”

を、鰻と一緒に楽しんでもらう企画です。

今回の企画は、東京ドームシティという“遊びに来る場所”だからこそ

「なんとなく立ち寄りたくなる」

「なんとなく引きたくなる」

そんな空気感を目指して企画しました。

今後も株式会社東京鰻次郎は

「鰻の新しい可能性」をテーマに

食だけではなく、体験や空気感も含めた新しい鰻文化を発信してまいります。

【実施概要】

企画名：鰻おみくじ

開始日：2026年5月17日

実施店舗：鰻次郎 東京ドームシティ ラクーア店

内容：うなぎり（鰻おむすび）ご購入で1回おみくじを引くことができます。

【店舗情報】

鰻次郎 東京ドームシティ ラクーア店

東京都文京区春日1丁目1-1 東京ドームシティ ラクーア内

【会社概要】

会社名：株式会社東京鰻次郎

所在地：東京都新宿区西五軒町11-6

代表者：吉田和敏