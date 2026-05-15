BASIC AND ACCENT西宮阪急店・自由が丘店にて、メルカドバッグを中心に、バッグ・雑貨などを販売するブランド「Letra(レトラ)」のPOPUPイベントを開催。

株式会社フィル・エ・クチーレ

(株)フィル・エ・クチーレ（本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文）が運営する「BASIC AND ACCENT」。

西宮阪急店と自由が丘店にて、メルカドバッグを中心に、バッグ・雑貨などを販売するブランド「Letra(レトラ)」より取り寄せたアイテムを期間限定で販売するPOPUPイベントを開催いたします。

通常よりも豊富な品揃えでご用意いたしますので、ぜひこの機会に店頭にてご覧ください。

[イベント概要]

１.2026年5月15日(金)～5月31日(日)

開催店舗：BASIC AND ACCENT 西宮阪急店

住所：〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14-1 西宮阪急2F メゾンドサントノレ

TEL：080-9588-1175 営業時間：10:00-20:00

２.2026年6月5日(金)～6月21日(日)

開催店舗：BASIC AND ACCENT 自由が丘店

住所：〒158-0083 東京都世田谷区奥沢5-20-19

TEL：03-5731-7200 営業時間：11:00-20:00

Letra(レトラ)

メルカドバッグを中心に、バッグ・雑貨などを販売するブランド。メキシコを初めとした世界の手工芸品の中から現代の生活に馴染むデザイン性のあるものをお届けします。

販売アイテム一例

MERCADO BAG

\9,680

MERCADO BAG

\8,250

MERCADO BAG

\8,250

MERCADO BAG

\6,050

poodle charm

\1,760

crochet doll

\1,650

※掲載アイテムや、イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

※詳しくは各店スタッフまでお問い合わせくださいませ。

PR TIMES掲載内容に関してのお問い合わせはこちら

担当：多賀(タガ)

MAIL：taga@fil-et-cucire.co.jp

TEL：082-879-0204

BASIC AND ACCENT

2015年、東京 自由が丘に第一号店となる路面店をオープン。着心地の良いベーシックなウェアやアクセントになるアクセサリー、毎日の生活を彩る食器やインテリア雑貨を扱う全国14店舗（1店舗B AND A・2026年2月時点）を展開している。

公式ウェブサイト：https://basicandaccent.com

公式インスタグラム

BASIC AND ACCENT：https://www.instagram.com/basic_accent/

B AND A：https://www.instagram.com/b_and_a0324/

公式オンラインストア：https://basicandaccent-online.com

運営元：株式会社フィル・エ・クチーレ

(本社：広島県広島市安佐南区、代表取締役：宍戸 俊文)

検索用キーワード：Fil et Cucire、filetcucire、フィル・エ・クチーレ、フィルエクチーレ、BASIC AND ACCENT、ベーシックアンドアクセント