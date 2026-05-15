【静岡初開催】価格競争・採用難を「デザイン」で突破！アサヒ、創造舎、芝浦工大教授らが明かす経営戦略「静岡デザイン経営サミット2026」6月24日開催

株式会社静岡新聞社

静岡新聞社・静岡放送は、2026年6月24日（水）に「静岡デザイン経営サミット2026」を開催します。本サミットは、静岡県内企業のブランド力向上、事業成長、そして人材獲得といった課題の解決を目的としており、静岡新聞社・静岡放送本社1階でのリアル開催とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド形式で実施されます。

本サミットには、NHKやオリエンタルランドなど300以上のプロジェクトを手掛けた芝浦工業大学の中川晃教授をはじめ、「匠宿」から人の情熱を地域の資産に変える創造舎（静岡市葵区）、デザインを経営資源とした実装に挑むアサヒグループジャパン（東京都墨田区）、ブランド再定義で組織を一つに束ねるTBSテレビ（東京都港区）のデザイン部門など、各界の実践者が集結。デザインを「装飾（コスト）」ではなく、経営判断や組織変革を加速させる「戦略（投資すべきもの）」として捉え直すための、実践的な知見を提供します。

｜開催の背景

静岡の「競争力」を再定義。デザインを、利益を生み出す「経営戦略」の主役に。

現在、多くの県内企業が「価格競争」「採用難」「組織の求心力低下」といった深刻な課題に直面しています。これらを突破する鍵は、単なる見た目の修正ではなく、経営の根幹にデザインの視点を取り入れる「デザイン経営」の実装にあります。しかし、デザインをいまだに「装飾（コスト）」と捉える誤解が、ブランドの陳腐化や旧来の手法からの脱却を阻み、地域企業が持つ本来の可能性を損なわせているのが現状です。静岡新聞社・静岡放送は、地域メディアの枠を超え、県内企業の皆様と共に歩み、その価値を最大化させる共創パートナーとして、企業の組織力と活力を高める一助となるべく、本サミットを企画しました。デザインに対する認識を「経営戦略（投資）」へとアップデートし、静岡の企業が全国で戦える競争力を磨き、地域全体で成長を分かち合える転換点の創出を目指します。

｜このような経営課題を持つ皆様へ

「結局、デザインで売上は上がる？」 自社の未来を模索する経営者の問いに応える1日。- 「価格競争から脱却し、高付加価値な事業へ転換したい」- 「自社の魅力が言語化できず、採用や営業も、本来届くはずの層を取りこぼしている」- 「組織の方向性が定まらず、トップの想いも社員に届かず、社員のエンゲージメントが上がらない」

本サミットは、これらの「答えのない問い」に対し、デザインという強力な経営武器を用いたヒントを提示します。

｜「静岡デザイン経営サミット2026」の3つの特徴

【 01 ｜デザイン経営の全体像を解き明かし、経営を強くする「視点」を揃える「基調講演」】

数々のヒット作を手掛けた実務家であり、デザイン経営や空間UXの専門家でもある芝浦工業大学の中川晃教授が登壇。なぜ今デザイン経営が必要なのか、価値創造のロジックや思考のフレームを提示します。デザインを「装飾」から「経営のインフラ」へと転換するための共通言語を参加者に提供することで、後続セッションをより深く、自分事として理解するための土台をつくります。

【 02 ｜ 豪華登壇陣が明かす、成功の裏側にある「思考のプロセス」】

「経営・地域・採用・組織」を軸に、アサヒグループ、創造舎、TBSテレビなど第一線で活躍するプロフェッショナルが登壇。完成された事例紹介に留まらず、その過程にある「リアルな試行錯誤」や「組織を動かすための具体的なプロセス」を公開します。経営者とクリエイターをはじめとする参加者へ、明日からの経営判断に活きる実践的なヒントをお届けします。

【 03 ｜ 議論で終わらせず、リアル×オンラインで次なる成長を仕掛ける「共創の場」】

リアル会場（静岡新聞社・静岡放送本社1階）では、登壇者や参加者同士のネットワークを構築する交流会を実施し、明日からのビジネスを動かす具体的なヒントや、新たな共創のきっかけを生み出します。オンライン配信では、リアルタイムで熱狂を共有。場所の制約を超え、静岡の未来を共に仕掛けていくための「共創の場」を提供します。

※18:00~の交流会では、イベント登壇ゲストの一部が参加予定です。

｜開催概要

配布用チラシデータ（表面）配布用チラシデータ（裏面：タイムテーブル一覧）

イベント名：静岡デザイン経営サミット2026

開催日時：2026年6月24日（水）12:50～19:00（受付開始 12:30）

開催形式：ハイブリッド開催（会場先着50名限定＋YouTube LIVE配信）

リアル会場：静岡新聞社・静岡放送本社1階（静岡市駿河区登呂3-1-1）

※公共交通機関をご利用ください。

オンライン：YouTube LIVE（予定）

※お申込者の方に視聴URLを送付します。

参加費： 無料

参加対象： 経営者、デザイナー・クリエイター 、その他 デザイン経営やブランディングに関心のあるすべてのビジネスパーソン

｜申込方法

↓ 下記公式サイトよりお申し込みください。

公式サイトURL：

https://bc.at-s.com/ShizuokaDesignManagementSummit2026?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=shizuokadesign2026(https://bc.at-s.com/ShizuokaDesignManagementSummit2026?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=shizuokadesign2026)

主催： 静岡新聞社・静岡放送（Shizuoka Business Compass）

協力：株式会社ビビビット

｜登壇者

｜主催者コメント

- 中川 晃 氏（芝浦工業大学 デザイン工学部 教授）- 田中 勇一 氏（アサヒグループジャパン株式会社 FCH部 / Design Firm）- 坂本 茜 氏（アサヒグループジャパン株式会社 FCH部 / Design Firm）- 鈴木 朋 氏（株式会社創造舎 経営企画室 室長）- 小宮 大地 氏（株式会社ビビビット 代表取締役社長）- 佐藤 佳亮 氏（株式会社たきコーポレーション Creative Director）- 太田 卓志 氏（株式会社TBSテレビ デザインセンター デザインマネジメント部長）- 増田 隼人 氏（株式会社TBSテレビ デザインセンター エキスパート特任職 兼 赤坂エンタテインメント・シティ事業局）

「デザインは、センスのある誰かのものではなく、企業の未来を切り拓くすべての経営者のための武器であり、共に歩むクリエイターの情熱そのものです。本サミットが、静岡の企業が持つ素晴らしい価値を再発見し、経営とデザインが手を取り合う新しいスタンダードを共に踏み出す一助となることを願っています。皆様のご参加を心よりお待ちしております。」

静岡新聞社・静岡放送 (静岡デザイン経営サミット2026 事務局）