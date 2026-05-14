【5/28福岡】不動産FC加盟の成功軌跡を公開。株式会社SUMiTASが「第13回 解決市場」に出展、最新のFC加盟成功事例を紹介

株式会社SUMiTAS

不動産売買のフランチャイズチェーンを全国展開する株式会社SUMiTAS（スミタス）（本社：北海道札幌市、代表取締役：吉田 宏）は、2026年5月28日（木）に福岡市のエルガーラホールで開催される展示会「第13回 解決市場」に出展いたします。本展示会では、FC事業部の担当者が、異業種からの独立や初めての起業から不動産売買事業を軌道に乗せた「不動産FC加盟成功事例」を詳しくご紹介いたします。

■ 多様なバックグラウンドからの成功を支援する実績を提示

不動産業界への参入において、多くの起業検討者が直面するのが「実務ノウハウの不足」と「集客への不安」です。SUMiTASの加盟店様は、初めて起業された方も多く、本部の伴走型サポートを通じて着実に成果を上げています。

本展示会は、経営課題を持つ企業と解決策を持つ企業をつなぐ場として定評があります。SUMiTASは、新たな事業の柱を模索する経営者層や独立志望の方々へ、最短ルートで成功するための仕組みをリアルな成功事例とともに公開し、九州エリアの不動産市場の活性化に貢献することを目指します。

■起業と事業多角化を支える成功のパッケージ

当日のSUMiTASブースでは、以下の「加盟成功事例」をもとにした個別相談を実施します。

・ゼロからの独立起業事例： 業界未経験で不動産売買業を起業し、本部の研修とシステム活用により、

早期に初成約・収益化を実現した事例。

・異業種からの新規事業参入事例： 建設・建築業などの関連業種から不動産売買へ参入し、既存事業

との相乗効果で新たな収益の柱を確立した事例。

・起業時のハードル克服事例： 物件仕入れ、人材採用、ITを活用した集客の仕組み化など、起業直後に直面する課題を本部との連携で解決した事例。

「解決市場」の専門的なマッチング環境を活かし、起業や新規参入に際しての具体的な不安を解消し、成功への確かなロードマップをご提案いたします。

■ 開催概要

日時： 2026年5月28日（木） 10:00～17:00

会場： エルガーラホール 8F 大ホールA（福岡市中央区天神1-4-2）

出展ブース： 株式会社SUMiTAS（FC事業部）

【株式会社SUMiTASについて】 株式会社SUMiTAS（スミタス）は、日本最大級の不動産ネットワークを目指し、不動産売買専門のフランチャイズを全国展開しています。「売却」に強い査定・集客ノウハウとITを駆使し、未経験からの起業や異業種からの参入を最短で収益化へ導く伴走型支援を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社SUMiTAS FC事業部：担当/萩尾（はぎお）

TEL：0120-000-939 / Email：info@sumitas-fc.com

URL：https://sumitas-fc.com/

【会社概要】

社名：株式会社SUMiTAS

代表者：代表取締役 吉田 宏

所在地：〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東一丁目3番23号

設立：2019年9月6日

事業内容：不動産売買仲介、不動産売却、FC本部事業

URL：https://sumitas.jp/