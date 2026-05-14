イチニ株式会社、「自治体・公共Week2026」内「第6回自治体DX展」に出展

イチニ株式会社

日本最大級の政治・選挙情報プラットフォーム「選挙ドットコム」を運営するイチニ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高畑卓）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「自治体・公共Week2026」内の「第6回自治体DX展」に出展いたします。

「自治体・公共Week」は、自治体・官庁・公共機関向けの6つの専門展で構成される展示会であり、「住みやすい街づくり」「地域活性化」「業務効率化」などに関する最新の製品・サービスが集結します。中でも「自治体DX展」は、行政DXや業務効率化、セキュリティ、人材育成など、自治体のデジタル活用を支援する専門展示会として開催されています。

▼詳しくはこちら

https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/lit.html(https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/lit.html)

当社ブースでは、政治・行政分野におけるデジタル活用や情報発信支援に関する取り組みを紹介いたします。自治体・議会・政治関係者向けの情報発信支援、データ活用、広報DXに関するサービスについて、担当者が直接ご案内いたします。

自治体DXや住民とのコミュニケーション強化、情報発信の高度化をご検討中の自治体関係者の皆さまは、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

※参加には来場登録が必要です。ぜひ以下よりご登録ください。

来場登録はこちら :https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/lit.html

■ 出展内容

【自治体ビジネスピッチ】

全国の自治体関係者と企業をつなぐビジネスマッチングイベントです。自治体が抱える地域課題や行政課題に対し、企業がソリューションを提案する場を提供。全国90名以上の現職首長の参加を予定しており、自治体と民間企業の新たな連携創出を支援します。

【Public Leaders Summit】

自治体・官公庁・民間企業のリーダー層が集い、地域課題の解決や官民連携の可能性を議論・共有するコミュニティ／イベントです。自治体経営、地域活性化、DX、まちづくりなどをテーマに、先進事例や実践的な知見を発信。自治体と企業が継続的につながるネットワーク形成の場として展開しています。

【首長と○○やってみた（通称：首長TV）】

全国の首長が自ら地域の魅力を体験・発信する動画コンテンツシリーズです。観光・文化・食・産業など、その地域ならではの魅力を、首長自身が出演することで親しみやすく発信。自治体PRやシティプロモーション施策としての活用事例を紹介します。

【自治体向けターゲティング広告】

自治体の施策・イベント・移住定住・観光・ふるさと納税などの情報を、対象地域や属性に応じて効果的に届けるデジタル広告支援サービスです。地域ごとのターゲティングや関心層への配信により、効率的な情報発信と住民接点の強化をサポートします。

■ 出展概要

- 展示会：名自治体・公共Week2026（第6回自治体DX展）- 会期：2026年5月13日（水）～15日（金）- 時間：10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 西1～2ホール- イチニ株式会社 ブース番号：西1ホール G2-23- 入場料：無料（来場者事前登録が必要です）

▼自治体・公共Week2026 出展社詳細ページ

イチニ株式会社（選挙ドットコム）(https://www.publicweek.jp/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E3%82%A4%E3%83%81%E3%83%8B%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%81%B8%E6%8C%99%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0.org-f6a95abd-f249-4cec-ae26-32e04dfb9eab.html#/)

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

・公式ウェブサイト：https://ichi-ni.jp/

・選挙ドットコム：https://go2senkyo.com/

・選挙ドットコム公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@thesenkyo

・選挙ドットコム公式Xアカウント：https://x.com/go2senkyo

・選挙ドットコム公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@go2senkyo