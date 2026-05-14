いつでもどこでも涼しく快適！ベルト式エアコン「野電 ボディエアコン・Ｖツインクール」クラファンにて販売開始！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、野外作業時やアウトドアシーンに最適なベルト式装着エアコン「野電 ボディエアコン・Ｖツインクール」を国内最大のクラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にて、2026年5月14日(木)から6月30日(火)まで販売いたします。

【 CAMPFIRE 】https://camp-fire.jp/projects/945203/

本アイテムは、いつでもどこでも涼しく快適に過ごせるベルト式エアコンです。背中から上半身を全体をVの字に包み込むように風を送る「Vツイン気流」を搭載しており、V型にレイアウトされたファンにより、3D形状の風穴から前方にも風を届けながら冷却効果を最大化し、体全体への立体送風を実現しました。

衣服を被せるとスマートに隠れて目立ちにくいので、普段着やスーツなど様々なコーディネートで使用できます。炎天下でのBBQやスポーツ観戦などのアウトドアシーンはもちろん、熱暑作業やビジネスシーンなど、様々なシーンで活躍します。ウエストの対応サイズは51～128cmと幅広い体格に対応するので誰でも使用でき、家族や仕事仲間と共有することも可能です。ファンは下向きなので雨の日も使用でき、レインウエアの蒸れを吹き飛ばし、雨の中でも快適に過ごせます。



使い方は、市販のモバイルバッテリーをセットし、腰部に着用して衣服を被せ、スイッチを長押しするだけとシンプルです。スイッチを短く押すと風力を調整することもできるので、場所や気温に応じて風量を選択可能です。また、保管や持ち運びに便利な収納ポーチも付属します。

別売りの強力保冷剤「氷点下パック・コンパクト」が入る専用ポケット付きで、組み合わせて使用することで風が冷たくなり、さらに快適にご使用いただけます。本プロジェクトでは、「倍速凍結・氷点下パック コンパクト」とセットでお得にお求めいただけるリターンをご用意いたしました。

さらに、濡れタオルに氷のスタンプができる暑さ対策アイテム「LOGOS 瞬間アイススタンプ」も同梱いたします。

「Vツイン気流」によって、より広い範囲に効率的に風を送ることができる「野電 ボディエアコン・Vツインクール」を、アウトドアだけでなく、これからの季節の様々なシーンでの暑さ対策に、ぜひともご活用ください。

詳しくはこちら :https://camp-fire.jp/projects/945203/

「野電 ボディエアコン・Ｖツインクール」クラウドファンディング

普段着の上から着用可能で、屋外のあらゆるシーンで涼しく過ごすことができるベルト式装着エアコン「野電 ボディエアコン・Ｖツインクール」を、国内最大のクラウドファンディング「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にて販売いたします。

・実施期間：2026年5月14日(木)～6月30日(火)

・URL：https://camp-fire.jp/projects/945203/

・目標金額：300,000円

本プロジェクトでは、強力保冷剤「倍速凍結・氷点下パック コンパクト」と氷のスタンプで瞬間冷却ができる「LOGOS 瞬間アイススタンプ」をセットでお得にお求めいただけるリターンをご用意。組み合わせて使用することで夏の暑い日でもより快適に過ごせます。

詳しくはCAMPFIRE公式サイトよりご確認ください。

リターン内容はこちら :https://camp-fire.jp/projects/945203/

製品概要

いつでもどこでも涼しく快適に過ごせるベルト式エアコン。背中から上半身を全体をVの字に包み込むように風を送る「Vツイン気流」を搭載。V型にレイアウトされたファンにより、3D形状の風穴から前方にも風を届けながら冷却効果を最大化し、体全体への立体送風を実現。

普段着やレインウエア、スーツまで、様々なコーディネートに対応。服の上からでも目立ちにくいスリム設計だから、場所選ばず着用できる。また、ウエスト対応サイズは51～128cmと幅広いので、お子様から大人まで誰でも着用可能。ファンは下向きなので雨の日も使用でき、レインウエアの蒸れを吹き飛ばし、雨の中でも快適に過ごせる。

使い方はとても簡単な3ステップ。市販のモバイルバッテリーをセットし、腰部にセット。スイッチを長押しすれば電源ONになり送風開始。スイッチを短く押せば風量が3段階に調整できるので、気温や好みに合わせた風量で使える。

別売りの強力保冷剤「氷点下パック・コンパクト」が入る専用ポケット付き。組み合わせて使用することで風が冷たくなり、さらに快適に使用可能。

背面にはモバイルバッテリーを入れられるポケット付きのほか、保管する際に便利な収納ポーチも付属。

本製品にはモバイルバッテリーは同封されていません。市販のものをご利用ください。定格出力が5V 2.0A/2.1Aで、1.0A未満の外部機器に対応するモバイルバッテリーをご利用ください。

※10,000mAhバッテリーを使用した際の稼働時間です。

CAMPFIRE限定「LOGOS 瞬間アイススタンプ」付き特別セット！

CAMPFIREにて「野電 ボディエアコン・Ｖツインクール」をご購入いただいた方限定で、濡らしたタオルやハンカチに直接プッシュするだけで、氷のスタンプができ冷却タオルとして使える「LOGOS 瞬間アイススタンプ」をセットいたします。

アイススタンプは、界面活性剤不使用で水分を凍らせるため、衣類がシミになる心配もなく自然な使用感でソフトにやさしく使えます。また、無香料なので香りが苦手な方にもおすすめです。炎天下の屋外作業やスポーツ、アウトドアなど、幅広く活躍します。ぜひこの機会にご購入ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=V6i75k87oro ]

【 スペック 】

総重量：（約）310g

サイズ：（約）幅37×奥行21×高さ11cm

対応ウエストサイズ：（約）51～128cm

モード：強/中/弱

作動時間：（約）強/5時間、中/7時間、弱/13時間

電源：USB

入力電圧/電流：5V/2A

主素材：ABS、ポリエステル、TPUポリエステル

【 関連製品 】

倍速凍結・氷点下パック コンパクト（2pcs）

https://www.logos.ne.jp/products/info/4956

LOGOS 瞬間アイススタンプ

https://www.logos.ne.jp/products/info/11187

その他、アイテム詳細やアイテムに関するQ＆Aは、CAMPFIRE公式サイトよりご確認ください。

URL：https://camp-fire.jp/projects/945203/

■プレスリリース一覧をご覧いただけます

https://www.logos.ne.jp/news-list

■製品カタログはこちらからご覧ください

https://www.logos.ne.jp/catalog

■全国ロゴス店舗リスト

https://www.logos.ne.jp/shop

【アウトドアブランド LOGOS】

LOGOSは家族が楽しめるキャンプやBBQの製品やウエアを展開・発信する総合アウトドアブランドです。「海辺5メートルから標高800メートルまで」をブランドポリシーとして、大人から子供まで家族みんなが気軽に自然と触れ合える大切な時間を演出し、「Enjoy Outing!」を合言葉に屋外と人を繋ぐ第一ブランドを目指します。

■アウトドアブランド LOGOS

アウトドアブランドLOGOS http://www.logos.ne.jp

ロゴスコーポレーション https://www.logos-co.com/profile

https://www.logos.ne.jp/global （グローバルページ）

LOGOS公式アプリ［ios版］ https://goo.gl/qoFSxL

［Android版］https://goo.gl/qupA9f

LOGOS公式チャンネル https://www.youtube.com/user/outdoorlogos

全国キャンプ場空き情報 http://www.campjo.com

■画像データの取扱いに関するお願い

掲載をご希望される場合は、お手数ですが必ず事前のご連絡をお願いいたします。