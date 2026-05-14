クルーバトルに注目！ブレイキンのワールド・チャンピオンを目指しトップブレイカーも参戦「FUJIFILM instax(TM) Undisputed 京都」を開催

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、ブレイキン（ブレイクダンス）のワールド・チャンピオンシップ地域予選大会「FUJIFILM instax(TM) Undisputed 京都」（以下、「日本・京都大会」）が6月20日（土）に開催されることをお知らせします。日本・京都大会は、京都駅ビルの駅前広場※１および室町小路広場のパブリックスペースで実施され、どなたでも無料でご観戦いただけます。「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」は、instax(TM)”チェキ”のさらなる認知拡大に向けて、当社が2022年3月より特別協賛しているブレイキンの国際大会です。関西で初開催となる日本・京都大会は、2026年から2027年にかけて世界各国で開催される今シーズン最初の地域予選大会で、本大会の優勝者は2027年3月にブラジル・サンパウロで開催されるワールド・ファイナルへの出場権を獲得します※2。観客席のすぐ目の前に設けられたダンスフロアで、出場権をかけて繰り広げられる世界トップブレイカーによる熱いバトルをお楽しみいただけます。

「FUJIFILM instax(TM) Undisputed 2026-2027」シーズンは、日本・京都大会を皮切りに、オランダ・ヘールレン大会（2026年8月）、中国・上海大会（同年10月）、ガーナ・アクラ大会（同年11月）、インド大会（2027年1月・開催都市調整中）と地域予選大会を開催。そして、ワールド・ファイナルであるブラジル・サンパウロ大会（同年3月）では、各大会の優勝者と世界各地のトップブレイカーが世界王者を決める頂上決戦を行います。

「FUJIFILM instax(TM) Undisputed 京都」のキービジュアル

※1 雨天時は京都駅ビル 駅前広場のみで開催。

※2 男子ソロ、女子ソロ、クルーバトルの優勝者はワールド・ファイナルへの出場権を獲得します。

ジュニアクルーバトルの優勝者はオランダ・ヘールレン大会に招待されます。

■特設Webサイト

https://instax.jp/breaking/kyoto2026/(https://instax.jp/breaking/kyoto2026/)

■大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13110/table/348_1_3b88181cb3021305dcda3b1e47ca05e8.jpg?v=202605141251 ]



■「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」東京 ワールド・ファイナル2026クルーバトル優勝のBody Carnivalも出場！

日本・京都大会には、2026年3月に開催した前回大会「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」東京 ワールド・ファイナル 2026のクルーバトルで優勝し、京都を拠点に活動するクルー「Body Carnival」も出場予定。前年度世界大会を制した実力派による、世界トップクラスのクルーバトルを間近で観戦することができます。

東京ワールド・ファイナル2026クルーバトル優勝のBody Carnival

■会場で楽しめる、ブレイキン選手との撮影体験！

会場には、instax(TM)“チェキ”の撮影ブースを設置。ブレイキン選手のオリジナルテンプレートで撮影をお楽しみいただけます。特別感のあるチェキプリント(TM)をお持ち帰りいただけます。

ブレイキン選手のオリジナルテンプレートのチェキプリント(TM)

■「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」について

2013年に設立された団体「Undisputed」が、各地域の権威あるブレイキン大会を一つの世界ツアーとして確立し、さらに各大会のチャンピオンが競い合うマスターズ選手権を創設しました。現在は、「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」をワールド・チャンピオンシップとして位置づけ、世界のチャンピオンを決める大会として開催しています。また、「Undisputed」が独自に開発した「Trivium審査システム」は、多くの国際大会にも導入されています。

大会公式Webサイト：https://undisputedmasters.com/

大会公式Instagram ：＠undisputedmasters(https://www.instagram.com/undisputedmasters/)

《「FUJIFILM instax(TM) Undisputed 2026-2027」シーズン詳細》

2026年 6月 日本・京都大会

2026年 8月 オランダ・ヘールレン大会

2026年 10月 中国・上海大会

2026年 11月 ガーナ・アクラ大会

2027年 1月 インド大会（開催都市調整中）

2027年 3月 ブラジル・サンパウロ ワールド・ファイナル

■「FUJIFILM instax(TM) Undisputed」ワールド・ファイナル歴代優勝者

Undisputed 東京 ワールド・ファイナル2026 優勝者

B-Boy HIRO10（日本）Photo by Koko EXGB-Boy HIRO10（日本）のバトル写真 Photo by Koko EXGB-Girl Emma（カナダ）Photo by Koko EXGB-Girl Emma（カナダ）のバトル写真 Photo by Koko EXGCrew Body Carnival（日本）Photo by Koko EXGCrew Body Carnival（日本）のバトル写真Photo by Koko EXGJunior Crew Strange Black Zoo（日本）Photo by Koko EXGJunior Crew Strange Black Zoo（日本）のバトル写真 Photo by Koko EXG

Undisputed Masters 東京 ワールド・ファイナル 2025 優勝者

・B-Boy：Jeffro（アメリカ）

・B-Girl：Syssy（フランス）

・Crew：Red Bull BC One All Stars（混合）

・Junior：Haluto（日本）

Undisputed Masters 東京 ワールド・ファイナル 2024 優勝者

・B-Boy：Samuka（ブラジル）

・B-Girl：Nicka（リトアニア）

・Crew：Jinjo Crew（韓国）

・Junior：Jason (中国)

■instax(TM)“チェキ”について

日本で“チェキ(TM)”の愛称で親しまれているインスタントフォトシステム instax(TM)は、1998年の発売以降、時代とともにトレンドや進化する技術を取り入れ、アナログインスタントカメラに加えて、デジタル技術を取り入れたハイブリッドインスタントカメラ、スマホプリンター、手のひらサイズカメラとラインアップを拡充。多様な写真の楽しみ方を提供し、ユーザー層を拡大しています。現在、instax(TM)は世界100か国以上で展開し、累計で1億台以上を販売しています。

* instax、およびチェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。