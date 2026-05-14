【6月1日(月)19:30～渋谷開催】生成AIブームの今こそ検証するDX成功法則――渋谷KOBUSHI BEERで経営者限定・少人数戦略ディナー開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。今回、2026年6月1日(月)19:30～Mistea 田港代表・CenternationaL 亀坂代表のコラボで、経営者を対象としたAI活用・DXについて共有する会食イベントを開催すると発表した。

2026年6月1日(月)19:30～DX・AIの「現場のリアル」を語らう会食

【6月1日(月)19:30~】DX・AIの「現場のリアル」を語らう会食 ～ツール導入で終わらせない「経営の武器」としての活用術。紹介制の濃密なつながりでDXの壁を突破する。～/主催:田港 勝利(Mistea 代表) & 亀坂 しおり(CenternationaL)

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4993824/view

ツール導入で終わらせない「経営の武器」としての活用術を共有

DXは単なる効率化の手段ではなく、深刻化する人手不足や属人化を解消し、経営者が本来集中すべき “クリエイティブな意思決定” の時間を取り戻すための生存戦略です。しかし、実際には「高額なツールを導入したが使いこなせていない」「現場の反発で形骸化している」といった課題が散見されます。そこで、こうした情報の非対称性を解消する「セーフティネット」としての場を企画しました。本イベントは、AI活用・DX支援の専門家であるMistea 田港代表を迎え、少人数の経営者がリラックスした空間で対話できる会食です。理想論を排し、実戦的な失敗・成功事例を本音で語り合うことで、実務に直結する知見を共有します。同じ志を持つ経営者同士の濃密なネットワークを構築し、次なる成長の設計図を描き出すきっかけをご提供します。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年6月1日(月) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主・士業NG)

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯10,000円（事前決済）

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯11,000円（当日事前決済）

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4993824/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金はできませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

Mistea代表 / AX・DXプロデューサー 田港 勝利

Mistea代表 / AX・DXプロデューサー 田港 勝利

沖縄出身。金融システム開発エンジニアとしてキャリアをスタートし、ITコンサルタント、生成AI事業開発リーダーを経て独立。上場企業グループで120件以上の業務改善を推進した経験を持つ。「ビジネスが分かるエンジニア」として、中小企業のAI活用・DX推進を技術と経営の両面から支援している。

合同会社CenternationaL 代表 亀坂 しおり

ビジネスマッチングやコンサルティングを通じ、企業の成長を支援。日本国内の経営層と広範なネットワークを持ち、新たなビジネス創出や国際的な視点での機会提供に注力している。自身の影響で新たなビジネスが生まれることを理念とし、企業や個人の可能性を最大限に引き出すことを目指す。

合同会社CenternationaL 代表 亀坂 しおり

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/