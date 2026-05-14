QQEnglish主催｜元TBSアナウンサー・国山ハセン氏が登壇100日でCEFR B1→B2・Versant8点向上の実体験から語る「短期集中型英語学習法」無料ウェビナーを5月20日(水)に開催

株式会社QQ English

株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年5月20日（水）19時より、元TBSアナウンサーで起業家の国山ハセン氏をゲストに迎えた無料オンラインウェビナー「短期集中型英語学習法 ～モチベ維持×スキマ時間活用で英語力を効率アップ～」を開催いたします。生成AIの普及により翻訳や要約が容易になる一方で、「実際に英語で話せる力」の重要性が再評価されています。本ウェビナーは、QQEnglishが提唱する「短期間で“使える英語力”を身につける学習設計」をテーマに、実際に成果を出した学習事例として、国山氏の実体験をもとに短期間で英語力を伸ばすための具体的な学習法を解説します。

背景

オンラインセミナーの詳細はこちら :https://qqenglish20260520.peatix.com/

生成AIの普及により、英語の「翻訳」や「要約」は誰でも行える時代となりました。一方で、ビジネスの現場では、依然として瞬発的なスピーキング力や対人コミュニケーション能力が求められています。QQEnglishではこれまで、英語学習における最大の課題は「継続できないこと」「話せる実感が得られないこと」にあると捉え、短期間でも成果を実感できる学習設計の提供に取り組んできました。

今回のウェビナーでは、その思想を具体的に示す事例として、QQEnglish公式アンバサダーである国山ハセン氏の学習プロセスを公開します。

セミナー内容

本ウェビナーでは、国山ハセン氏とQQEnglishコンサルタントSakiによる対談形式で、QQEnglishが実践する短期集中型の学習設計をもとに、以下の内容を解説します。

- 100日でCEFR B1→B2に到達した学習戦略- Versantスコア8点向上を実現したトレーニング内容- 忙しい社会人でも継続できる学習設計とモチベーション管理- スキマ時間を活用した具体的な学習ルーティン など◼️登壇者紹介国山ハセンさん

起業家 / 元TBSアナウンサー

大学卒業後、TBSテレビに入社。数々の番組でメインMCなどを務めたのち、2021年8月からは報道番組『news23』のキャスターを務める。2023年1月に独立後、ビジネス映像メディア「PIVOT」に参画しメインMCとして同メディアの躍進に貢献。2025年2月、アメリカでFOX UNION Inc.を立ち上げ、米国から最先端の一次情報を各メディアで発信。

世界を広げるコミュニティ：「UNKNOWN MEMBERS」

Instagram アカウント：hasen_kuniyama

X（旧 Twitter）アカウント：@hasenkuniyama

YouTubeアカウント：国山ハセン Unknown

開催概要

- イベント名：短期集中型英語学習法

～100日でCEFR B1→B2を実現！モチベ維持×スキマ時間活用で英語力を効率アップ～

- 開催日時：2026年5月20日（水）19:00～20:00

- 開催形式：オンライン（Zoom）

- 参加費：無料

- 対象：英語初級～中上級者

QQEnglishとは

詳細・申込はこちら :https://qqenglish20260520.peatix.com/CampusTopグループの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos