【東京ばな奈】大人気「ドナルドダック」と「チップ＆デール」のスイーツが再び登場！ランチトートバッグやポーチの新作グッズも

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』を発売。2026年5月20日(水)より、JR東京駅店・東京ばな奈s(東京駅一番街内)、通販他にて発売いたします。

https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.html

「ドナルドダック」と「チップ＆デール」のスイーツと新作グッズが登場！

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。今回のスイーツは昨年新発売し大好評だった『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』が再び登場！さらに新作グッズのランチトートバッグとポーチも登場いたします。きたる6月9日(火)は「ドナルドダック」のお誕生日。あま～くとろけるハッピースイーツで、「チップ＆デール」と一緒に「ドナルドダック」をお祝いしてあげて！

あなたのお好みは？選んで楽しい2種類のパッケージデザインに注目！

「ドナルドダック」と「チップ＆デール」のように、とびきり元気にはみだしちゃった？！そんな3匹を想像して思わず笑顔になってしまう、キュートなはみ出しサンドです。

「ドナルドダック」のころころ変わる表情と「チップ＆デール」のにっこり笑顔も一緒に、シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキー。東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“おいしいバナナミルクシェイク味のショコラ”を、はみだすほど大きくサンドしました。シャリッと一口かじると、お口いっぱいに優しいミルキー感が広がります。

「ドナルドダック」デザイン

『パッケージA』は、とびきりチャーミングな表情の「ドナルドダック」デザイン。ベレー帽とお揃いのブルーを基調としたデザインで、側面には「デイジーダック」とのデートの朝が描かれています。いつもいたずらを仕掛ける「チップ＆デール」も今日は大活躍！慌ただしくもキュートな「ドナルドダック」の様子に、お菓子を食べる前からときめきがとまりません。

【商品名】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージA

【価 格】

1,404円(本体価格1,300円)

※包装紙がけはございません。

※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

「チップ＆デール」デザイン

『パッケージB』は、いたずら大好き仲良しコンビ「チップ＆デール」デザイン。2匹とお揃いのブラウンカラーをベースに木の実が描かれ、側面には「ドナルドダック」と大はしゃぎする「チップ＆デール」が描かれています。茶目っ気たっぷりな2匹が描かれたパッケージは、お菓子を食べ終わった後もおうちに飾ったり小物入れにしたり、いつもそばに置いておきたい可愛さです。

【商品名】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」 10枚入 パッケージB

【価 格】

1,404円(本体価格1,300円)

※包装紙がけはございません。

※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

ファン必見！新作グッズ2種

かわいいお菓子はもちろん、日常使いできる新作グッズ2種が登場。「ドナルドダック」と「チップ＆デール」がデザインされたランチトートバッグとポーチが新登場いたします。

■ドナルドダック/ランチトートバッグ

お弁当タイムをハッピーに彩る、内ポケット付き帆布素材のランチトートバッグが新登場！表面は元気いっぱいな「ドナルドダック」の大きなフェイスデザイン、裏面には「チップ＆デール」も仲良く並んだ、どちらから見てもキュートなトートバッグです。内側には小物を整理できる便利なポケットも付いているので、ランチバッグとしてはもちろんちょっとしたお出かけやサブバッグとしても大活躍間違いなし。お気に入りのキャラクターと一緒に、毎日のお出かけをもっと楽しくしませんか？

【商品名】

ドナルドダック/ランチトートバッグ

【価 格】

1,300円(本体価格1,182円)

【商品名】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA ランチトートバッグセット

【価 格】

2,500円(本体価格2,273円)

■チップ＆デール/ポーチ

ナチュラルな帆布素材が可愛い、内ポケット付きのポーチが新登場！楽しそうにハイタッチをする表面と、どんぐりを抱えた姿が愛らしい裏面でどこから見ても「チップ＆デール」の魅力がたっぷり。ポーチの中を開けると、どんぐりが散りばめられたPOPな総柄が広がり使うたびに気分が上がります。コスメ、ステーショナリー、ガジェットポーチなど幅広い用途で使いやすい万能サイズ。バッグの中の整理整頓がもっと楽しくなるアイテムです。

【商品名】

チップ＆デール/ポーチ

【価 格】

1,100円(本体価格1,000円)

【商品名】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB ポーチセット

【価 格】

2,300円(本体価格2,091円)

店舗販売情報

【発売日】2026年5月20日(水)～2026年6月23日(火)ごろまで

■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

■東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)

【取扱商品】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）

・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）

・ドナルドダック/ランチトートバッグ

・パッケージA ランチトートバッグセット

・チップ＆デール/ポーチ

・パッケージB ポーチセット

■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)

【取扱商品】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）

・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）

・ドナルドダック/ランチトートバッグ

■羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

■羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

【取扱商品】

ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・10枚入 パッケージA（ドナルドダック）

・10枚入 パッケージB（チップ＆デール）

通販情報

【受付期間】2026年5月18日(月)10:00~

◆公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/cdncd-ch/



◆パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000370/



◆パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c1a5c3a5.html



◆パクとモグスイーツショップ HANEDAshopping店

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-dncd-ch/



【取扱商品】

◆ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA

◆ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB

◆ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージA ランチトー

トバッグセット

◆ドナルドダック、チップ&デール/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 パッケージB ポーチセッ

ト

※グッズ(単品)のお取り扱いはございません。

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは

https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html)

ブランドコンセプトは、“ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへようこそ！”。東京ばな奈がディズニーの仲間達のことを思いながら、永年培ったお菓子作りの技と幸せパワーをそそいで作り上げたスイーツコレクションです。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。