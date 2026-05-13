中国ドラマ「大奉打更人」本編ロマンスシーン一部特別公開＆U-NEXT先行独占配信決定！ワン・ホーディーとティエン・シーウェイが花火の下で急接近！

株式会社ポニーキャニオン

「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」で大ブレイクを果たしたワン・ホーディー主演、中国ドラマ「大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―」。

このたび、DVD-BOX2の発売を記念し、本編よりロマンスシーンの一部が特別公開された。あわせて、U-NEXTにて先行独占配信されることも決定。物語中盤に差しかかり、さらに加速するドラマと恋模様に注目が集まっている。

(C)2024 New Classics Television

今回公開されたのは、第23話の印象的なワンシーン。魁族と結託し火薬を輸送した周赤雄を捕らえ、爆破事件を解決へと導いたワン・ホーディー扮する許七安。一件落着後、公主・臨安を気にかけ彼女の屋敷に向かう。そんな臨安を演じるのは、大ヒット作「逐玉：翡翠の君」で世界的に人気を集めているティエン・シーウェイ。本作では天真爛漫で愛らしいヒロインを演じている。

お酒を共にしながら、会話を重ねる２人の姿は、すでに特別な感情が芽生えていることを感じさせる。唯一の親しい友達だった平陽郡主が亡くなり、寂しげにお酒をあおろうとする臨安を優しく制する許七安。「もしよろしければ、これから俺が友達になります」重なり合う手。静かに見つめ合う二人。

次の瞬間、臨安は許七安の唇にそっと自らの唇を重ねる。「友達なんて嫌」

花火が夜空を彩るなか、一気に縮まる二人の距離。本格的なロマンスの幕開けを予感させる、胸キュン必至の名シーンとなっている。

(C)2024 New Classics Television

本作は、現代から大奉王朝へ転生した捕吏・許七安が、現代知識と推理力を武器に数々の難事件に挑む異世界転生時代劇。シリアスな事件解決パートと軽快なコメディ要素に加え、臨安との恋の行方も大きな見どころの一つだ。

DVD-BOX2は5月13日発売。そして、物語のクライマックスへと突き進むDVD-BOX3が発売される6月3日からは、U-NEXTでの先行独占配信も決定している。是非いち早く本作をチェックしてほしい。

事件の行方とともに、許七安と臨安の恋がどのような結末を迎えるのか最後まで目が離せない。

(C)2024 New Classics Television(C)2024 New Classics Television

■ワン・ホーディー×ティエン・シーウェイ、花火の下で急接近！本編ロマンスシーン一部特別公開！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=8o8bxqH_hws ]

■中国ドラマ『大奉打更人―正義の銅鑼と王朝の闇―』公式サイト：

https://www.welovek.jp/daihou/

■日本版予告編＜初公開＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZZYN5eA9Zlw ]

■配信情報

6月3日よりU-NEXTにて先行独占配信

他各配信サービスにて順次配信開始

■商品情報

2026年4月8日(水)

・レンタルVol.1～7（PCBG-73791～PCBG-73797）

・DVD-BOX1(7枚組/1～14話収録/17,600円（税込）/PCBG-61951)

封入特典：リーフレット(ワン・ホーディー ソロカット、その他場面写真掲載)

2026年5月13日(水)予定

・レンタルVol.8～14（PCBG-73798～PCBG-73804）

・DVD-BOX2 (7枚組/15～28話収録/17,600円（税込）/PCBG-61952)

封入特典：リーフレット (メインキャストを含むクランクアップ＆場面写真掲載）

2026年6月3日(水)予定

・レンタルVol.15～20（PCBG-73805～PCBG-73810）

・DVD-BOX3 (6枚組/29～40話＋特典映像収録/17,600円（税込）/PCBG-61953)

特典映像：ワン・ホーディー コメント動画、メイキング、本国版予告編、日本版予告編

封入特典：リーフレット(作品登場人物相関図収録）



2024年/中国/全40話/全20巻/日本語字幕収録

■法人別オリジナル特典

＜Amazon＞ 各BOX購入者：L判ブロマイド10枚セット

＜アニメイト＞

各BOX購入者：ミニフォト3枚セット（86mm×54mm）

全BOX購入者：アクリルスタンド（200mm×100mm）＋ロングフォト2枚セット（150mm×50mm)

＜楽天ブックス＞

各BOX購入者：L判ブロマイド5枚セット

BOX3のみ：＋アクリルフォトフレーム

詳細はこちら→https://www.welovek.jp/daihou/

発売元：ポニーキャニオン/ポリゴンマジック 販売元：ポニーキャニオン

(C) 2024 New Classics Television

■作品情報

〈あらすじ〉

不動産会社の営業担当として働く楊凌。ある日、同僚と訪れた推理ゲームの店で意識を失い、気がつくと古代王朝「大奉」の捕吏・許七安として転生していた。しかも目覚めたのは牢の中。許七安の叔父が税銀盗難の容疑者となり、一族が皆捕らえられていたのだ。推理小説ファンでかつて警察官を志していた楊凌は、現代の知識と推理力を駆使し、事件の真相を暴いていく。一族を救った彼は、やがてその能力を警備警察機関「打更人」の首領・魏淵に認められ、打更人の一番下の階級である「銅鑼」として迎えられることに。だが治安維持は彼らの表の顔にすぎなかった。打更人になった許七安はやがて国を揺るがす勢力に立ち向かっていくのだが…。

〈キャスト〉

ワン・ホーディー（王鶴棣）「蒼蘭訣～エターナル・ラブ～」 「浮図縁～乱世に咲く真実の愛～」

ティエン・シーウェイ(田曦薇)「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」「星から来た猫将軍」

リウ・イージュン（劉奕君）「燕雲台-The Legend of Empress-」「扶揺(フーヤオ)～伝説の皇后～」

イエン・ズードン（晏紫東）「30女の思うこと～上海女子物語～」

ユエ・ヤン（岳暘）「与鳳行」「大理寺日誌～謎解く少卿には秘密がある～」

チャン・シャオチェン(張暁晨)「千古の愛、天上の詩」「風起隴西 -SPY of Three Kingdoms-」

マオ・シャオフイ(毛暁慧) 「双花伝 ～運命を分かつ姉妹～」

ファン・シュアイチー（范帥蒅）「風の吹く場所へ ～love yourself～」

リウ・メイハン（劉美含）「恋鏡 ～双つの魂、焦がれし姫～」

チャン・ミャオイー（張苕怡）「あの日の君と」『紅楼夢～運命に引き裂かれた愛～』

〈スタッフ〉

原作：売報小郎君「大奉打更人（原題）」

統括プロデューサー：リウ・ウェンヤン（劉聞洋）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」

プロデューサー：ガオ・ユエン（高遠）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」「卿卿日常 ～宮廷を彩る幸せレシピ～」

アクション監督：ワン・チョン（王程）「風起隴西 -SPY of Three Kingdoms-」

脚本：ヤン・ユーチェン（楊雨晨）「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」

監督：ドン・コー（蠟科）「与鳳行」「贅婿［ぜいせい］～ムコ殿は天才策士」

■■「WE LOVE K」公式HP■■

https://www.welovek.jp/



■■「WE LOVE K」公式SNS■■

YouTube：https://www.youtube.com/c/ponycanyonkdp

X： https://twitter.com/ponycanyon_kdp

TikTok:https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1(https://www.tiktok.com/@kinpatabetainaa?_t=8XCdQ0oyQUL&_r=1)

Instagram(Cdrama): https://www.instagram.com/cdrama_ponycanyon

LINEスタンプ：https://store.line.me/stickershop/product/19277943/ja