東京・有明エリアに490円～/1Hから楽しめる、手ぶらで！ピックルボール「TP有明店」が5/13より期間限定オープン！

株式会社パレットグループ

株式会社パレットグループ（本社：東京都千代田区神田、代表取締役：新井貴雄）は、2026年5月13日、有明エリアの商業施設「minamoni Ariake」内に、初心者向けのピックルボールコートをオープンいたします。

手ぶらで！ピックルボール「TP有明店」

本取り組みは、空き区画や遊休スペースを活用し、集客・体験価値・収益性を同時に高めることを目的とした事業モデルの一環です。

■背景

近年、海外を中心に人気が高まっているピックルボールは、日本国内でも認知が広がりつつあります。一方で、都内においてはプレイ可能な施設が限られており、気軽に体験できる環境が不足していました。

また一方で商業施設や不動産においては、空き区画の有効活用や来館動機の創出が課題となっており、従来のテナント誘致に代わる新たなコンテンツが求められています。

こうした背景を踏まえ、当社は“体験型スポーツコンテンツ”としてピックルボールに着目し、本施設の開設に至りました。

■施設の特徴

本施設は本格的な競技志向ではなく、初心者やライトユーザーが気軽に始めることができるという点が魅力です。

フルコートとミニコートの2面設置で、曜日や時間帯によって価格を分けることで、都内最安値でのレンタルを実現しました。ラケット、ボールも無料でレンタル可能で、小さなお子さんから大人までが楽しめる作りになっています。

- 手ぶらで利用可能（ラケット・ボール無料レンタル）- シンプルなルールで誰でもすぐにプレイ可能- 短時間でも満足できる適度な運動量

友人同士のレクリエーション、デート、ファミリー利用など、幅広いシーンでの利用を想定しています。

■施設概要

minamoni Ariake

施設名：minamoni Ariake

所在地：東京都江東区有明1丁目34番4号

アクセス：ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩10分

フロア：2階 2050区画

営業時間：9:00-21:00

■利用概要

利用案内画像

▼料金（曜日、時間帯により変動）

A面（フルコート）：980円(最安値)～／1H

B面（ミニコート）：490円(最安値)～／1H

最大プレー人数は4名まで。ラケット、ボールは無料でレンタル可能です。

さらに前日、当日予約、2週間後より先のご予約は500円割引になります。

（※最安値の時間帯は500円割引の対象外となります。）

各時間帯の価格詳細は、予約サイトからご確認ください。

■商業施設様、PM会社様向け当施設の特徴

▼詳細・ご予約はこちらから(https://cloud-pass.jp/get/2a617da43732d11393a9c78d779d76c7ae52fb4ec87918ecc918ab87a04ffbad)

ピックルボールコートは、時間貸しによる高い回転率が見込めるほか、初期投資を抑えつつ導入可能な点が特徴です。

本取り組みにより、

- 空き区画の収益化- 来館動機の創出- 施設全体の滞在時間の向上

といった効果が期待されます。

■導入支援について

当社では、ピックルボールコートの導入にあたり

- コート設計・レイアウト提案- 料金・メニュー設計- 予約システム構築- 運営設計

までを一括で提供しております。

施設の条件やターゲットに応じた最適な形での導入が可能であり、再現性の高い事業モデルとして他施設への展開も見据えています。

■今後の展開

当社は今後も、手ぶらで！ピックルボール「TP」ブランドの新規出店に力を入れてまいります。

その他にも様々なエンタメ施設ブランドを有しており、施設様の空き区画や遊休スペースの新たな活用方法として、体験型コンテンツの導入を推進してまいります。

空き区画等でお困りの施設様は、下記HPよりお気軽にご相談くださいませ。

■本件に関するお問い合わせ

空き区画収益開発カンパニー

担当：寺岡

電話番号：03-4405-4584(#)

メールアドレス：m.teraoka@palettegroup.co.jp

HP：https://sppcorp.jp/

■会社概要

株式会社パレットグループ

代表者：代表取締役 新井貴雄

設立：2017年12月14日

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3番1号 神田ノースフロント8階

HP：https://palettegroup.co.jp/

事業内容：アソビ領域に特化した総合商社（トレカ・ホビー卸、業務用機器販売・レンタル、エンタメモール運営、業界特化BPaaS提供 ほか）

事業例：トレカショップに特化したモール施設「トレカモーール」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000152399.html)

1坪から最大1棟まで設置可能「1坪エンタメ」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000152399.html)