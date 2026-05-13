ホテルマウント富士、IHG「ヴィニェット コレクション」に参画

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社

グローバルホスピタリティ企業であるIHGホテルズ&リゾーツ（以下、IHG）と、今年創業100周年を迎え、地域に根差した多様な事業を展開する富士急行株式会社（以下、富士急行）は、この度、戦略的パートナーシップを締結し、歴史ある「ホテルマウント富士」を国内で3軒目の「ヴィニェット コレクション」ホテルとして開業することを発表しました。本件は、富士急行の100周年事業の一環として位置付けられ、これを皮切りにラグジュアリービジネスを積極的に推し進めることで、山中湖の価値向上および富士山エリア全体のブランド価値向上を図るグループ戦略の起点としてまいります。なお、具体的な開業時期や改装内容等については、改めてお知らせいたします。

本提携に関する主なポイントは下記となります。

・富士山と山中湖を望む一大パノラマビュー、世界に誇る絶景が魅力の「ホテルマウント富

士」を大規模改装し「ホテルマウント富士 ヴィニェット コレクション」にリブランド。

・IHGは、世界中のデスティネーションの個性豊かなホテルを集めたラグジュアリーブラン

ド「ヴィニェット コレクション」、「リーガロイヤルホテル大阪」、「ザ・ウィンザーホ

テル洞爺」に続く国内3軒目のホテル施設を開業へ。

・IHGと富士急行が初のパートナーシップ契約、「富士山を見るために建てられたホテ

ル」として受け継がれてきた豊かな歴史を新たな時代に継承。

「ヴィニェット コレクション」への参画およびパートナーシップ締結意図



１．歴史的資産のリブランド

1963年の開業以来、富士山と山中湖の息を呑むような絶景とともに、国内外のゲストに愛されてきた日本初のバケーションホテル「ホテルマウント富士」が、IHG「ヴィニェット コレクション」へ加わることで、グローバルスタンダードのホスピタリティと唯一無二の体験を提供するホテルとして新たな歴史を刻みます。標高1,100mの山頂に位置するこのホテルは、約150室の客室数を有し、温泉、サウナ、プールなどの設備を提供いたします。

２．ブランドポートフォリオの拡充

「ホテルマウント富士」はIHGのラグジュアリー＆ライフスタイルブランド「ヴィニェット コレクション」として、「リーガロイヤルホテル大阪」および「ザ・ウィンザーホテル洞爺」に続き、国内で3軒目となる「ヴィニェット コレクション」のポートフォリオに加わります。これにより、世界で79軒以上（開業中および開業予定ホテルを含む）を展開している「ヴィニェット コレクション」ブランドは、日本においてもその存在感をさらに高めていきます。

３．地域観光への波及効果の最大化

富士山周辺の観光拠点として、国内外からの新規顧客層誘致が期待されます。本リブランドにより、国内外からの誘客力をより一層強化することで、富士五湖エリア全体の価値向上および観光振興、経済活性化への貢献を目指します。

４．富士急グループの事業領域の拡大

富士急グループが展開する運輸、レジャー、不動産事業との連携を通じて、グループ全体のシナジー効果を創出します。従来の国内市場の顧客層への価値提供を継続しつつ、訪日外国人観光客の誘致を強化することで、事業領域の拡大と収益機会の創出を図るグループ戦略です。100周年事業の一環である本プロジェクトを機に、ラグジュアリーセグメントへのシフトを加速し、山中湖・富士山エリアのプレミアム価値向上をグループの新たな成長の柱と位置づけます。

両社代表者コメント

IHGホテルズ&リゾーツ 日本&マイクロネシア マネージングディレクター 兼 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン合同会社 CEO アビジェイ・サンディリアは次のように述べています。

「この度、富士急行株式会社と提携し、日本においてヴィニェット コレクションに3軒目となる象徴的なホテルを迎えることを大変嬉しく思います。ホテルマウント富士は非常に特別なデスティネーションであり、歴史に彩られた唯一無二のホテルです。ゲストはこの素晴らしく特別な場所で、忘れることのできない滞在を体験することができます。」

「今回の協業は、IHGが日本においてラグジュアリー＆ライフスタイルのポートフォリオを拡大する上での重要な節目となります。世界最大級のロイヤリティプログラム『IHGワンリワーズ』を含む当社のグローバルな事業基盤を活用し、『ホテルマウント富士 ヴィニェット コレクション』としてリブランド開業することによって新たなゲスト層を誘客できることを楽しみにしています。」

富士急行株式会社の代表取締役社長・堀内光一郎は次のように述べています。

「ホテルマウント富士は、63年前に日本のリゾートホテルの先駆けとして開業した真に象徴的な存在です。雄大な富士山の自然に抱かれる場所で、長年にわたってここでしか味わえない特別な滞在体験をお届けしてきたことで、多くのお客様から高い評価をいただいてまいりました。」

「このたびIHGとの初のパートナーシップのもと、『ホテルマウント富士 ヴィニェット コレクション』として新たな幕開けを迎えることを大変嬉しく、また光栄に思います。大規模な改装を経て生まれ変わった、当ホテルならではの魅力と富士山麓の素晴らしい自然環境を、国内外のより多くのお客様にお届けできる日を楽しみにしています。」

富士急行株式会社 会社概要

社名：富士急行株式会社

代表者：堀内光一郎

設立：1926年9月18日

所在地：【本社】山梨県富士吉田市新西原5丁目2番1号

【東京本社】東京都渋谷区初台1丁目55番7号

事業内容：レジャー・サービス業、運輸業、不動産業

株式上場：東証プライム

公式ＨＰ：https://www.fujikyu.co.jp/



IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

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