【神戸須磨シーワールド】「神戸須磨シーワールド 公式オンラインショップ」がOPEN 2026年5月15日（金）10：00よりWEB通販を開始

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である、神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）は、館内ショップで取り扱っているオリジナル商品を販売する「神戸須磨シーワールド 公式オンラインショップ」を2026年5月15日（金）にオープンいたします。

新たにYahoo！ショッピング内でオープンする「神戸須磨シーワールド 公式オンラインショップ」では水族館で大人気のシャチぬいぐるみをはじめ、「オルカサブレ」などお土産で人気のお菓子や食料品、水族館公式キャラクターであるシャチ「オルシー」のグッズ、SNSで話題となった「しあがってるシャチ」や「満腹シャチ」などの商品を多数取扱いいたします。事前決済となりますので遠く離れたご家族やご友人へのプレゼントにもおすすめです。

今後もさらに取扱商品を充実していく予定ですので、ぜひご活用ください。

【神戸須磨シーワールド 公式オンラインショップ】

オープン日時：2026年5月15日（金）10：00 OPEN

URL ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/kobesuma-sw-shop/

決済方法 ：・クレジットカード（Visa、MasterCard、JCB、Diners、AmericanExpress）

・PayPay残高等・PayPayクレジット

＜館内ショップでも人気のおすすめグッズ＞

オルカサブレふわふわオルシーマーメイドスタイルぬいぐるみしあがってるシャチ満腹シャチ

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設）/ ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 / ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES & RESORT 沖縄恩納村（2026年7月開業予定）/ YOKI MATSUSHIMA（2026年8月開業予定）/ 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /

神戸須磨シーワールド

神戸須磨シーワールドは西日本で唯一のシャチのパフォーマンス、シャチを観ながらお食事ができるブッフェレストラン、さらに、世界初のシャチの生態を学ぶことができる教育ゾーンを展開します。学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した『つながるエデュテインメント水族館』として、大人も子どもも楽しみながら学べる機会を提供してまいります。



※神戸須磨シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：神戸須磨シーワールド

所在地：〒654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目3-5

創立：2024年6月1日

休館日：不定休

営業時間：平日 10：00～18：00

土日祝 10：00～20：00 ※季節により変更あり

TEL：078-731-7301

URL：https://www.kobesuma-seaworld.jp/

X：https://x.com/Kobe_SumaSea

Instagram：https://www.instagram.com/kobe_sumasea/