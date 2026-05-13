DADAN、DEDENを活用したマンガ写植BPOサービスの事前登録受付を開始

DADAN株式会社

DADAN株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 慶太、グリーホールディングス株式会社100%子会社、以下「DADAN」）は、クラウドツール「DEDEN」を活用したマンガ写植BPOサービスの事前登録受付を開始しました。

DADANは、これまでDEDENを通じて、電子書籍の制作・管理・納品に関わる業務効率化とコスト削減を支援してまいりました。本サービスでは、その対象領域を写植工程にも広げ、出版社の制作現場におけるさらなる負荷軽減を目指します。

本サービスは、出版社・編集プロダクション等で日常的に発生する写植業務について、既存の制作フローを大きく変えることなく、写植コストおよび確認・修正にかかる編集部側の工数削減を支援するものです。制作量や運用フローに応じた料金設計により、従来の写植外注費と比較して50％以上のコスト削減を目指します。

今後は、DEDENが備えるファイル管理、EPUB制作、翻訳・ローカライズ支援機能との連携を深め、写植から電子書籍制作、海外版展開までをシームレスに支援する体制を強化してまいります。

■ 背景 ― 写植は「必須だが重い」業務

写植（マンガ原稿の吹き出し内へのセリフ組版）は、マンガを読者に届ける上で欠くことのできない工程です。一方で、制作ページ数に応じて外注コストが積み上がりやすく、継続的に作品を制作・刊行する出版社や編集部にとって、構造的な負担となっています。

また、写植工程では、制作会社・印刷会社・外部委託先など複数の関係者が連携するため、指示書作成、確認、差し戻し、修正依頼といったコミュニケーションが発生し、編集部側にも一定の作業負荷が生じています。

加えて近年は、紙と電子での別データ管理、海外展開時の印刷データ取り寄せ、多言語版制作への対応など、デジタル化・多言語化の進展に伴い、写植周辺のオペレーションはさらに複雑化しています。

AIやシステムを活用した写植工程の効率化は、近年さまざまな取り組みが進みつつある領域です。一方で、出版社ごとに制作体制や委託フローは異なり、新たなツールの導入・定着には一定の運用負荷が伴います。

こうした背景を踏まえ、DADANはクラウドツール「DEDEN」を活用し、出版社様に新たな運用体制の構築を求めるのではなく、写植業務そのものをDADANが引き受けるBPOサービスとして提供を開始します。

■ サービスの特徴

DADANが提供するマンガ写植BPOサービスは、クラウドツール「DEDEN」を活用した、写植工程の包括的な業務委託サービスです。

主な特徴は以下の通りです。

1. 既存の制作フローに近い形で導入可能

現在の写植発注と同様に、ネームや原稿、指示内容をお送りいただくだけで進行可能です。出版社様側で新たな運用体制を構築する必要はなく、既存の制作フローに近い形で導入いただけます。

従来通りの指示書・メール・データ送付による進行にも対応しつつ、希望する出版社様にはDEDEN上の確認・監修機能を活用いただくことで、修正指示や確認作業をより簡便に行うことができます。

2. 写植コストの継続的な削減を支援

制作量や運用フローに応じた料金設計により、写植コストの継続的な削減を支援します。年間の制作ページ数が多い出版社様に対しては、従来の写植外注費と比較して50％以上のコスト削減を目指した料金設計を検討しています。

まずは出版社様ごとの制作量・運用フローに応じた個別見積もりを行い、継続的なコスト圧縮に取り組んでまいります。

3. 確認・修正コミュニケーションの効率化

写植工程では、原稿確認、差し戻し、修正依頼、再確認といったやり取りが複数回発生することがあります。

本サービスでは、DADANが写植作業を受託するだけでなく、DEDEN上の確認・監修機能を活用することで、編集担当者が原稿上に直接コメントや修正指示を行える体制を整備します。これにより、メールや指示書の往復、差し戻し・再依頼のラリーにかかっていた時間の圧縮を目指します。

なお、DEDEN上での確認機能の利用は必須ではなく、従来の進行方法に近い形での運用にも対応可能です。

4. AI支援とオペレーター対応を組み合わせた安定品質

AIによるフォント・配置の自動提案など、写植工程の効率化を支援する機能の開発を進めるとともに、熟練オペレーターによる仕上げ・確認を組み合わせることで、作品ごとの表現や読みやすさに配慮した品質管理を行います。

従来の制作スケジュールに合わせた納期対応を基本としながら、AI支援とオペレーター対応の組み合わせにより、安定した品質と効率的な進行を目指します。

5. EPUB制作・翻訳・海外展開まで一気通貫で対応

本サービスでは、高解像度の印刷用データ制作のみならず、EPUB制作、写植レイヤーの分離、多言語版データ作成にも対応します。

DEDENが持つファイル管理・EPUB制作・翻訳連携機能と組み合わせることで、写植から電子書籍制作、電子書店への納品、海外版制作までを単一のワークフロー上でシームレスに運用できる体制を目指します。

■ DEDENを活用した写植BPOサービスの提供価値

マンガ編集現場における写植工程の効率化は、近年AI技術やシステム活用とともに注目が高まっている領域です。一方で、出版社ごとに制作体制や委託フローは異なり、新たなツールの導入・定着には一定の運用負荷が伴います。

DADANのマンガ写植BPOサービスは、電子書籍業務DXクラウドツール「DEDEN」を活用しながらも、出版社様に新たな運用体制の構築を求めるのではなく、写植業務そのものをDADANが引き受ける形で提供します。これにより、既存の制作フローを大きく変えることなく、写植コストと確認・修正工数の削減を目指すことが可能です。

また、DEDENが持つファイル管理、EPUB制作、翻訳・ローカライズ支援機能と連携することで、写植にとどまらず、電子書籍制作や海外版展開までを見据えた一気通貫の制作支援を提供します。

■ 今後の展望

DADANは本サービスの提供を通じて、写植工程にかかる編集部の負荷軽減と、作品を国内外へ届けるスピードの向上を支援してまいります。

今後は、DEDENが備える確認・監修機能、翻訳・ローカライズ機能、EPUB制作機能との連携をさらに深め、国内制作から電子書籍化、海外版展開までを一つのワークフローで完結できる体制を強化する予定です。

事前登録いただいた出版社様には、制作量や現在の運用フローをヒアリングしたうえで、順次個別にご案内を進めてまいります。

■ 事前登録・お問い合わせ

事前登録およびサービス詳細については、以下よりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム：

https://deden.jp/Inquiry

■ DADAN株式会社について

DADAN株式会社は、グリーグループで培ったウェブサービス運用やエンジニアリングの強みを活かして、マンガプラットフォーム事業のほか、クラウドツール「DEDEN」を展開しています。AIエージェントを活用したAI BPOソリューションで、コンテンツ産業のDXを推進しています。

https://dadan.inc/