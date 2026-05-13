今年も高山で--2年連続開催【柳家喬太郎独演会 in 真夏の高山】

東海テレビ放送株式会社

真夏の高山に、極上の“笑い”がやってきます。

落語界を代表する噺家・柳家喬太郎による独演会「柳家喬太郎独演会 in 真夏の高山」が、8月8日（土）、高山市民文化会館 小ホールにて開催されます。

昨年初開催され、多くのお客様から好評の声が寄せられたことを受け、2年連続での開催が決定しました。今年も高山で柳家喬太郎の高座が実現します。

古典落語から新作落語まで自在に操り、巧みな人物描写と軽快な語り口で幅広い世代を魅了、長年“チケットのとれない落語家”として有名な大人気の柳家喬太郎。観客を一気に引き込む表現力は、落語ファンのみならず、初めて落語に触れる方々も魅了し続けています。

観光地としても人気の高い、高山という特別な舞台で楽しむ本公演は、文化体験としても魅力的なひとときとなることまちがいなし。真夏の昼下がり、涼やかなホールで味わう“笑いと粋のひととき”。

温泉よし、地酒よし、美味しい名物もたくさんある「飛騨の小京都・高山」で、極上の「喬太郎らくご」を是非お楽しみください！！

＜柳家喬太郎（やなぎや きょうたろう）プロフィール＞

落語界を代表する人気噺家として、1998年 NHK新人演芸大賞（落語部門）大賞を受賞し注目を集める。2000年に真打昇進後も、国立演芸場花形演芸会大賞、芸術選奨文部科学大臣新人賞（大衆芸能部門）など数々の賞を受賞。2025年には「令和6年度 芸術選奨文部科学大臣賞（大衆芸能部門）」を受賞し、その芸歴と功績があらためて高く評価された。

現在は落語協会常任理事を務めるほか、寄席・ホール公演に加え、テレビ・ラジオ・舞台など多方面で活躍。伝統に根ざしながらも、時代の空気を軽やかに取り込む語りで、落語の魅力を現代に伝え続けている。

【日時】

8月8日（土） 13：00 開演（12：30 開場）

【会場】

高山市民文化会館 小ホール

JR高山駅西口（白山口）から徒歩３分

チケット情報

【料金】

4,400円（全席指定・税込）

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※車椅子でご来場されるお客様はご購入前に必ず東海テレビチケットセンターまでお問合せ下さい。

【プレイガイド】

◆東海テレビチケットセンター(https://yyk1.ka-ruku.com/tokai-tvj-s/seatSelect?en=000339-000)

052-951-9104（平日10：00～17：00）

◆高山市民文化会館

8：30～21：00 窓口販売のみ

◆チケットぴあ(https://t.pia.jp/)

Pコード：541-227

◆ローソンチケット(https://l-tike.com/)

Lコード：45387

◆イープラス(https://eplus.jp/)

【お問合せ】

東海テレビ放送 事業部

052-954-1107（平日10：00～17：00）