上場企業経営者・IR担当者・投資家の声を届ける新メディア「Capital Voice Japan」を公開

株式会社U's企画

株式会社U’s企画（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：石原 優多）は、企業や資本市場に関わる“人”に焦点を当てた投資家向けメディア「Capital Voice Japan」を公開いたしました。

Capital Voice Japan：企業や資本市場の"人"に焦点を当てた投資家向けメディア

「Capital Voice Japan」は、上場企業の経営者やIR担当者、投資家等へのインタビューを通じて、企業の取り組みや資本市場での活動を、ニュースや決算資料とは異なる角度から紹介するメディアです。

Capital Voice Japan :https://capital-voice.com/

「Capital Voice Japan」について

Capital Voice Japanは、上場企業の経営者やIR担当者、著名投資家へのインタビューを通じて、企業や資本市場の“人”に焦点を当てた記事を届けるメディアです。

上場企業の経営者がどのような考えで経営に向き合っているのか、IR担当者がどのような工夫や施策で投資家とのコミュニケーションを行っているのか、投資家はどのような視点で企業を見ているのか。

そうした普段あまり語られることのない背景や考え方を、インタビュー形式で紹介していきます。

企業の取り組みや資本市場での活動を、ニュースや決算資料とは少し違った角度から知ることができる場として、企業と投資家の双方にとって有益な情報発信を目指します。

公開の背景

Capital Voice Japan トップページ

近年、上場企業におけるIR活動の重要性は一段と高まっています。一方で、決算短信や決算説明資料、適時開示資料などの公式情報だけでは、経営者の考え方、IR担当者の工夫、投資家との対話の背景までは十分に伝わりにくい側面があります。

株式会社U’s企画は、上場企業のIRコミュニケーション支援を行う中で、企業の魅力や経営の意思決定の背景には、資料だけでは伝わりきらない“人”の視点があると考えてきました。

Capital Voice Japanでは、そうした企業や資本市場に関わる人々の声を丁寧に届けることで、企業と投資家の相互理解を深め、より建設的な対話のきっかけとなる情報発信を行ってまいります。

Capital Voice Japan 掲載記事イメージ

主な取材対象

Capital Voice Japanでは、以下のような方々へのインタビューを中心に記事を展開していく予定です。

- 上場企業の経営者- CFO、IR担当役員、IR部門責任者- 機関投資家、ファンドマネージャー- 個人投資家、アナリスト- IR支援、資本市場関連領域の専門家

経営者の創業ストーリーや事業に対する考え方、IR担当者の投資家対応における工夫、投資家が企業を見る際の視点など、資本市場に関わる多様なテーマを扱ってまいります。

今後の展開

Capital Voice Japanでは、インタビュー記事に加え、上場企業の事業内容や成長戦略をより深く理解するためのコンテンツ拡充を予定しています。

今後は、各社のビジネスモデルをわかりやすく整理する解説記事や、決算発表内容を投資家向けに読み解く決算解説記事などを順次公開していく方針です。企業の沿革、事業構造、収益モデル、成長戦略、決算動向などを多面的に取り上げることで、投資家が企業理解を深めるための情報基盤を目指します。

また、各上場企業ごとに設けた企業ページに、当該企業に関連するインタビュー記事、ビジネスモデル解説記事、決算解説記事等を集約していく予定です。これにより、読者は企業単位で関連コンテンツを一覧でき、継続的に企業理解を深めることが可能になります。

Capital Voice Japanは、企業や資本市場に関わる“人”の声を届けるインタビューメディアにとどまらず、上場企業への理解を深めるための情報プラットフォームとして、コンテンツの拡充を進めてまいります。

株式会社U’s企画について

株式会社U’s企画は、上場企業のIRコミュニケーションを支援するコンサルティング会社です。

決算説明資料等の企画・構成・制作支援を通じて、企業価値や成長戦略が資本市場に適切に伝わる情報発信を支援しています。また、上場企業経営者やIR担当者、投資家へのインタビューを通じて、企業や資本市場の“人”に焦点を当てた投資家向けメディア「Capital Voice Japan」を運営しています。

メディア概要

会社概要

本件に関するお問い合わせ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/183157/table/2_1_6a94297f76b5e1c866255a96ea494276.jpg?v=202605130352 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/183157/table/2_2_4aa650b856fe96526f4e7726f407b18f.jpg?v=202605130352 ]

Capital Voice Japanでは、上場企業の経営者・IRご担当者様への取材、掲載に関するご相談、取材してほしい企業・人物の推薦、記事に関するご感想など、幅広いお問い合わせを受け付けています。

決算資料や適時開示だけでは伝えきれない経営者の考え、事業に込めた想い、IR活動の背景を投資家に届けたい上場企業様は、ぜひお問い合わせください。また、取材してほしい企業や人物の推薦、掲載記事へのご意見・ご感想もお待ちしています。

お問い合わせはこちら :https://us-kikaku.com/contact