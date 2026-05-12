全世界イラストコンテスト「Next ILLUST Award 2025」受賞展を渋谷・ギャラリーエクリにて5月22日（金）より開催！

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区） は全世界イラストコンテスト「Next ILLUST Award 2025」受賞展を、5月22日（金）より日本・ギャラリーエクリ（渋谷区）にて開催します。

「Next ILLUST Award 2025」受賞展

日本をはじめ世界各地から寄せられた1,280点の応募作品の中から、金賞作品を含む受賞作品・入選作品合計60点が一堂に会する作品展を、エス編集部が運営する渋谷のギャラリー「ギャラリーエクリ」で行います！

また、本展のメインビジュアルには本コンテストにて金賞を受賞したマルイさんの作品を使用しています。

＜展示作品＞

・金賞

・銀賞

・銅賞

・個人賞

・注目賞

・入選

【日本】

●会場：ギャラリーエクリ

〒150-0041東京都渋谷区神南１丁目１３－３ ＡＲＫ神南 2階

●会期：2026年5月22日（金）～5月25日（月）

●営業時間：

・5月22日（金）、5月25日（月）17:00～20:00

・5月23日（土）、5月24日（日）14:00～20:00

★入場無料・フリー入場制

★最新情報：ギャラリーエクリX @galleryecrii(https://x.com/galleryecrii)

https://select-type.com/p/?p=25ViN4tb47k

＜「Next ILLUST Award 2024」受賞展（ギャラリーエクリ）の様子＞

本展は日本をはじめとした世界各地にて順次開催いたします！

受賞展についての最新情報は下記SNSアカウントとサイトにてお知らせいたします。

【アメリカ】

●会場：Kinokuniya USA 店舗

【東南アジアなど】

●会場：Kinokuniya Asia-Pacific 店舗

・季刊エス・スモールエス公式X：@kikan_s_ss(https://x.com/kikan_s_ss)

・ギャラリーエクリX：@galleryecrii(https://x.com/galleryecrii)

・PIE COMIC ARTインスタグラム：pie_comic_art(https://www.instagram.com/pie_comic_art/)

・PIE International Discord：https://discord.com/invite/JGEw7fd4K5

※中国およびその他の国に関しては調整中です。

※イベントは予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

全世界イラストコンテスト「Next ILLUST Award 2025」とは

2024年より「Next ILLUST Award」として規模を広げてスタートした、全世界の人が参加できるイラストコンテスト。

自身で描いたオリジナル作品であれば画材や年齢、国籍を問わず、日本をはじめとした全世界から作品を募り、1200作品を超える作品が届きました。

村田蓮爾さん、米山舞さん、さくしゃ2さん、3名の豪華イラストレーターのほか、季刊エス編集部やパイコミックアート編集部、Kinokuniya USA、Kinokuniya Asia-Pacific、COMICUP、Marginalsによって審査を行い金賞の他、受賞・入選作品が決定しました。

受賞作品＆入選・準入選作品の詳細については雑誌「SS（スモールエス）」85号、特設サイトにてご覧いただけます。

＜掲載作品＞

・金賞

・銀賞

・銅賞

・個人賞

・注目賞

・入選

・準入選

・奨励賞（特設サイト限定）

「SS（スモールエス）」85号書影「SS（スモールエス）」85号内結果発表誌面

◆「SS（スモールエス）」85号

https://www.s-ss-s.com/ss/85

◆「Next ILLUST Award 2025」特設サイト（日本語版）

https://www.s-ss-s.com/c/NextILLUSTAward2025-JP

◆「Next ILLUST Award 2025」特設サイト（英語版）

https://www.s-ss-s.com/c/NextILLUSTAward2025-EN

「Next ILLUST Award 2025」作品選考の様子「Next ILLUST Award 2025」作品選考の様子

●応募作品点数

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12505/table/1239_1_a01560487f3321f6eb516a68f893ca58.jpg?v=202605120651 ]

●審査員（敬称略）

・村田蓮爾

・米山舞

・さくしゃ2

・エス編集部

・パイコミックアート編集部

・Kinokuniya USA

・Kinokuniya Asia-Pacific

・COMICUP

・Marginals

●共催

・株式会社パイ インターナショナル／エス編集部

・COMICUP

●協力

・Kinokuniya USA／Kinokuniya Asia-Pacific

●協賛

・CLIP STUDIO PAINT

・Marginals

雑誌「季刊エス」「SS（スモールエス）」とは

「季刊エス」93号書影「季刊エス」

ストーリー＆キャラクター表現の総合誌。

漫画・イラスト・アニメ・ゲーム・映画・舞台・写真など、クロスジャンルな世界を紹介しながら、物

語とビジュアル表現をレポート。

https://www.s-ss-s.com/books/s/

「SS（スモールエス）」85号書影「SS（スモールエス）」

イラストが大好き！ 描いてみたい！という人たちに送る、メイキング＆投稿マガジン。

アナログ画材とデジタルイラストメイキング記事、イラスト投稿ページが満載。

https://www.s-ss-s.com/books/ss/

当コンテストに関するお問い合わせ先

▼お問い合わせフォーム

https://www.s-ss-s.com/contact/

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/