【2026年5月開催】AI検索時代を勝ち抜く「LLMO・AIO対策」の最前線を公開！WEB集客最大化ウェビナーを8日程で開催

株式会社ipe

株式会社ipe（本社：東京都港区）は、最新のアルゴリズム分析に基づいた「AI時代のWEB集客最大化ウェビナー」を2026年5月に計8本開催いたします。

ウェビナー一覧ページはこちら(https://ipeinc.jp/media/seminar/)です

本ウェビナーでは、AI検索の裏側にあるアルゴリズムの解説から、明日から実践できるコンテンツ制作術、さらにGA4を用いた効果測定まで、現場で即戦力となるノウハウを凝縮してお届けします。

以下に、「ウェビナーで得られる3つのこと」と「5月のウェビナースケジュール」を記載させていただきます。

ウェビナーで得られる3つのこと

１・最新アルゴリズムの解明：ブラックボックス化されたAI検索（LLMO）の仕組みをデータで解説。

２・実践的な対策ノウハウ：AIに引用され、選ばれるための「根拠データ」の作り方を伝授。

３・分析基盤の構築：Looker StudioやGA4を活用し、AI時代の流入を正しく可視化する方法。

5月開催ウェビナーラインナップ

◆ 5月の開催ウェビナー一覧

【1】【GA4データを有効活用！】Looker Studioによるレポート作成 完全ガイド

日時： 2026年5月13日（水） 14:00～14:30

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260513/

【2】AI時代のSEO新常識 AIOで検索上位を勝ち取る基礎講座

日時： 2026年5月14日（木） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260514/

【3】生成AI時代『LLMO』対策で差をつける！効果測定方法と実践対策を徹底解説

日時： 2026年5月15日（金） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260515-2/

【4】AIに流入を奪われる時代、メディアはどう生き残る？SEO×LLMO×Discoverの実践戦略

日時： 2026年5月20日（水） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260520/

【5】【AIO×コンテンツ】引用されるのは「結論」ではない？AIが好む「根拠データ」の作り方

日時： 2026年5月21日（木） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260521/

【6】【LLMO無料ウェビナー】データで読み解くAI検索の正体｜LLMに選ばれるブランドの設計法 ― ブラックボックスの構造を解明 ―

日時： 2026年5月22日（金） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260515/

【7】AI時代のSEO新常識 AIOで検索上位を勝ち取る基礎講座

日時： 2026年5月27日（水） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260527/

【8】LLMO時代に強いコンテンツ構成とは？LLM×コンテンツ制作とipe支援実績を徹底解説

日時： 2026年5月28日（木） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260528/

【8】【GA4基本設定完全版】GA4設定チェックリストを大公開 設定手順までを徹底解説します

日時： 2026年5月29日（金） 14:00～15:00

詳細・お申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260529/

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは

株式会社ipeは、SEO・LLMOコンサルティングを通じて、企業が検索エンジンおよび生成AIに正しく認識・引用・選択されるための支援を行うデジタルマーケティング会社です。

13年以上にわたり、大規模サイト・データベース型サイトを中心としたSEO支援を行い、これまで300社を超える企業を支援してきました。現在は、その知見を活かしてLLMO支援を強化するとともに、AI検索・LLM上でのブランド露出を可視化する分析プラットフォーム「AKARUMI」を提供しています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871