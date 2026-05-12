韓国発7人組多国籍ボーイズグループ「CLOSE YOUR EYES」が「bubble for JAPAN」に登場！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）と、グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」の日本事業を手掛ける株式会社Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）は、2026年5月12日 (火)より、「bubble for JAPAN」において、韓国のオーディション番組で結成された7人組多国籍ボーイズグループ「CLOSE YOUR EYES」各メンバーのサービス提供を開始することをお知らせいたします。

今回の展開には、bubbleプラットフォームを運営する韓国Dear U社が開発した連携基盤「bubble relay」が活用されています。

本連携により、韓国アーティストが個別のDear U bubbleアプリで配信するコンテンツを「bubble for JAPAN」でもシームレスに購読いただけます。

＜CLOSE YOUR EYESプロフィール＞

韓国の放送局JTBCを通じて放送されたオーディション番組"PROJECT7"を通して結成され、2025年4月に1stミニアルバム＜ETERNALT＞でデビュー。

CLOSE YOUR EYESというチーム名には「パフォーマンスだけでなく目を閉じたときも説得力のある音楽を届ける」、「目を閉じるたびに誰もが思い浮かべるアイドルとして成長し続けていく」と言う意味が込められている。

日本公式オフィシャルサイト

https://closeyoureyes.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/close.your.eyes.official/

公式X

https://x.com/closeyoureyes_7

日本公式X

https://x.com/CYE_JPOFFICIAL

＜販売開始日＞

2026年5月12日（火）午前11時

＜販売価格＞

・Web決済：月額 600 円(税込)

・アプリ決済：月額 640 円(税込)

※韓国Dear U社が提供している「bubble with STARS」などのDear U bubbleアプリと同じ内容が配信されます。

＜決済方法＞

・Web決済（クレジットカード決済、キャリア決済）

・アプリ決済（App Store、Google Play）

＜販売サイトURL＞

https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.closeyoureyes

＜bubble for JAPANについて＞

「bubble」は、韓国を中心に世界中のアーティストが参加するファンコミュニケーションプラットフォームです。

アーティストの“いまの気持ち”がダイレクトに届き、ファンが返信できる双方向のコミュニケーション体験を通じて、グローバルで多くの支持を集めています。

アーティストにとっては自分のファンだけが集まる安心できる空間であり、ファンにとってもメッセージが他の人に見られないクローズドな環境であることから、双方が自然体で楽しめる点が高く評価されています。

2024年6月にサービスを開始した「bubble for JAPAN」では、現在までに、Mrs. GREEN APPLE、渋谷すばる、Novelbright、MIYAVIといった音楽アーティストをはじめ、SKE48などのアイドル、矢吹奈子、藤田ニコル、かす といったタレント・モデル・声優・YouTuberまで、幅広いジャンルで利用されています。

また、Fanplusをはじめとするエムアップホールディングスグループが運営するファンクラブとのID連携による会員割引、各種Web決済への対応、bubble購読者限定企画としてグループ会社チケットプラスが提供する「チケプラ」「チケプラTrade」と連携したイベントチケット販売など、日本市場に最適化した機能を備え、日本のエンターテインメントファンにとって利便性の高い体験を提供しています。

＜bubble for JAPAN公式サイト＞

https://www.bubbleforjapan.com/

▽bubble for JAPANアーティストラインナップ（A-Z）

＜国内アーティスト＞

BNSI / chun / 藤田ニコル / 古川優香 / HAPPY CREATORS / 今村美月 / 井上苑子 / 伊瀬茉莉也 / カマたく / 兼近大樹（EXIT）/ かす / 加藤夕夏 / きぬ / 小池美波 / 三上悠亜 / MIYAVI / Mrs. GREEN APPLE / Novelbright / 斉藤真木子 / 佐月愛果 / 渋谷すばる / SKE48 / 矢吹奈子 / 山崎夢羽 / 吉田朱里 ほか

＜bubble relayで提供＞

aespa / ALL(H)OURS / APEX / ARrC / ASC2NT / AWIN / Billlie / Candy Shop / CSR / daybreak / DIGNITY / DKB / EXO / GIRLS′GENERATION / JANG GYU RI / KANGIN / KANGTA / Kim Jaewon / KISS OF LIFE / Ko Minsi / LEE CHAEYEON / LUCAS / LUCY / Moon Byul / N.TOP / NCT / NCT WISH / PLAVE / Red Velvet / RIIZE / ROH JEONG EUI / SEVENUS / SHINee / SON TAEJIN / SUPER JUNIOR / TVXQ! / VERIVERY / W3WAY / WayV (威神V) / YOON JONG SHIN / YOU DAYEON / YUMEKI / 82MAJOR ほか

＜サービスに関するお問い合わせ先＞

株式会社Dear U plus

法人様専用ページ

https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。