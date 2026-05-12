メットライフ生命保険株式会社

FIFAおよびGlobal Citizen（グローバル・シチズン）はこのたび、FIFA Global Citizen教育基金による第1回助成先を発表しました。本基金は、世界中の子どもたちが質の高い教育およびスポーツに触れる機会を拡大することを目的としています。第1回となる今回は、10カ国の27団体に助成金が授与されました。メットライフ財団は、本基金の創設ドナーの一社として、900万ドルの拠出を約束しています。

メットライフ財団は本基金のサポーターとして、世界中の子どもたちが質の高い教育を受けられるよう、支援活動に継続的に取り組んでいます。本基金は、スポーツ、教育、スキル育成に焦点を当てたプログラムを支援することで、地域に根差した団体がその活動の幅を広げ、地域社会の活性化に貢献することを後押ししています。

第1回助成先には、日本に拠点を置く、特定非営利活動法人SDGs・プロミス・ジャパンおよび一般社団法人UBUNTU FSプロモーションが含まれています。すでに地域社会で成果を上げている取り組みをさらに強化することを目的に、5万ドルから25万ドルの助成を受けることが決定しました。

メットライフ生命保険株式会社の代表執行役 会長 社長 最高経営責任者のディルク・オステインは、次のように述べています。「メットライフは、いかなるときも人々や地域社会に寄り添い、『ともに歩んでゆく。よりたしかな未来に向けて。』というパーパスのもとで行動することを大切にしています。FIFA Global Citizen教育基金への支援を通じて、地域社会で活動する団体が、その活動範囲とインパクトをさらに拡大できるよう支援していきます」。

今回助成先に選出された世界の27団体は、地域社会において教育やスポーツに触れる機会を拡大するプログラムを展開している点が評価されました。これらの取り組みは、合計で数万人規模の子どもたちに影響を与えており、中等教育を修了できる人が15％未満の地域や、住民の60％以上が貧困状態にある地域も含まれています。学習、スポーツ、地域参画を融合させた実績あるプログラムを支援することで、子どもたちとそのコミュニティがよりたしかな未来に向けて歩んでゆくための機会創出に貢献します。

本基金は、世界中の子どもたちに質の高い教育やスポーツへのアクセスを提供するため、総額1億ドルの資金調達を目指しています。1976年の設立以来、メットライフ財団にとって教育支援は重要な活動の一つであり、現在は、金融教育、STEM学習、メンタリングなどを通じて、世界各地で若者の明るい未来に向けた支援を行っています。

なお、本基金による第2回助成金の申請受付が開始されています。世界中の子どもたちに教育やスポーツに触れる機会を提供する団体は、globalcitizen.org/education-fund-apply(https://www.globalcitizen.org/ja/projects/fifa-global-citizen-education-fund/apply/)より、5万ドルから25万ドルまでの助成金の申請をすることができます。

以上

メットライフ財団について

メットライフ財団は、社会と深く繋がり、貢献するというメットライフが大切にする伝統を継続するため、1976年に設立されました。非営利団体と協働し、メットライフの社員によるボランティア活動も積極的に行いながら、社会全体での経済的流動性の実現に向けて3つの重点領域（経済的エンパワーメント、ファイナンシャル・ヘルス、持続可能な地域社会）に沿って取り組んでおり、これまで50年にわたり10億ドル以上の支援を行ってきました。www.metlife.org(https://www.metlife.org/)

メットライフ生命について

メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。www.metlife.co.jp(https://www.metlife.co.jp/)

About Global Citizen

Global Citizen is the world’s largest movement to end extreme poverty. Powered by a worldwide community of everyday advocates raising their voices and taking action, the movement is amplified by campaigns and events that convene leaders in music, entertainment, public policy, media, philanthropy and the private sector. Since the movement began, more than ＄50 billion in commitments announced on Global Citizen platforms has been deployed, impacting 1.3 billion lives. Established in Australia in 2008, Global Citizen operates in the US, the UK, France, Germany, Spain, Switzerland, Brazil, Canada, Australia, South Africa, Nigeria, Ghana, Rwanda, the UAE, and across Asia. Join the movement at globalcitizen.org(http://globalcitizen.org/), download the Global Citizen app(https://www.globalcitizen.org/app/download/?utm_source=referral_pressrelease&utm_medium=traditional_media&utm_campaign=global_powerourplanet_sitesignup&utm_content=ctasignup_link), and follow Global Citizen on TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X and LinkedIn.