訪問看護AI記録「スタンドLM」、いいじま訪問診療クリニックと共同実証を開始～会話データ解析で医師連携と患者理解を支援、在宅ケアの質向上を目指す～

株式会社ENBASEケアサービスの現場の声から生まれた、訪問看護・介護のための音声AIアシスタント「スタンドLM」

株式会社ENBASE（本社：東京都中央区、代表取締役：無尽 洋平）は、訪問看護・介護向けAI記録自動生成サービス「スタンドLM」において、いいじま訪問診療クリニック（東京都世田谷区、院長：飯嶋 将史）と共同で、AIを活用した訪問看護の業務支援に関する実証検証（PoC）を2026年5月より開始いたしました。

■ 実証検証の背景

在宅医療の現場では、訪問看護師から医師への報告の質が患者の安全に直結します。しかし、限られた時間で多くの情報を整理し医師に伝える必要があるため、報告の粒度や構成にばらつきが生じやすいという課題があります。

また、在宅療養中の患者が抱える痛み・不安・孤独感などの感情は、必ずしも言葉で明確に表現されるとは限りません。こうした非言語的なサインを拾い上げ、ケアチーム全体で共有する仕組みが求められています。

本実証では、AIによる会話データ解析を通じて、報告の標準化と感情の可視化を実現できるかを検証します。

■実証検証の概要

本PoCでは、以下の2つのテーマに取り組みます。

テーマ1：看護師から医師への報告精度の向上

ケア中の会話データをAIが解析し、SBAR（Situation・Background・Assessment・Recommendation）形式の報告書を自動生成します。

加えて、患者の状態に応じた適切なアセスメントスケール（疼痛評価・ADL評価など）をAIが看護師に提案し、報告書への記載をサポートします。

これにより、医師が迅速かつ的確に判断できる報告体制の構築を目指します。

テーマ2：患者の感情・心理状態の読み取り支援

会話に現れる患者の感情表出をAIが解析し、看護師・医師・ケアチーム間で共有可能なレポートとして可視化します。患者が言語化しづらい感情や心理的な変化を捉えることで、ケア方針の判断材料を増やし、状態変化の予兆検知やトラブルの未然防止を支援します。

加えて、解析結果は経験豊富な看護師の気づきを可視化する教材として、新人育成への応用も視野に入れます。

■今後の展望

本検証では、実臨床の現場で得られる看護師・医師からのフィードバックをもとにAIの精度改善を重ね、実用化を目指します。検証成果はスタンドLMのサービスに順次反映し、訪問看護ステーションと医療機関、ケアマネジャーをはじめとする多職種間の連携強化、そして在宅ケア品質の向上に貢献してまいります。

■スタンドLM

訪問ごとにAIがレポートを生成し、WEBでもアプリでも確認・編集ができる。

スタンドLMは、訪問看護・訪問介護の記録を会話から自動化するAIアシスタントです。ケア中の会話をリアルタイムに解析し、SOAP形式をはじめ事業所の運用に合わせた形式で業務記録を自動生成します。訪問看護計画書や過去の訪問履歴を統合的に解析することで、現場の文脈に即した高品質な記録を提供します。

サービスサイト：https://standlm.com/

無料トライアル実施中

■いいじま訪問診療クリニックについて

いいじま訪問診療クリニックは、東京都世田谷区二子玉川を拠点とする在宅医療専門のクリニックです。地域の在宅療養患者に対し、訪問診療を通じて質の高い医療を提供しています。

サイト：https://setagayaku-futakotamagawa-homonshinryoclinic.com/

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-25-12

■株式会社ENBASE 会社概要

- 代表取締役 無尽 洋平- 設立 2022年7月- 所在地 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル- 会社URL https://enbase.jp/- サービスサイトURL https://standlm.com/- 弊社は、「コミュニケーションとテクノロジーで希望を持てる社会をつくる」をパーパスに掲げるスタートアップです。

※本リリースに記載の内容は、変更となる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。