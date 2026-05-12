【企業がパデルチームを持つ時代へ】新たなパデル普及モデル「JPCL（Japan Padel Corporate League：日本パデル企業リーグ）」始動！

一般社団法人日本パデル協会

一般社団法人日本パデル協会（名誉会長：高橋陽一）が後援する " 企業参画によるパデルリーグ

「Japan Padel Corporate League（JPCL）」" は、日本における新たなパデル普及モデルを確立させた。

JPCL（日本パデル企業リーグ）とは

JPCLは、企業がパデルチームを持ち、社員が選手として参加する「シーズン制パデル企業リーグ」です。

継続的に競技に関与することで、企業の成長とパデル業界の発展が連動していく構造となっています。

リーグ運営における収益は、選手の活動資金や学生への普及活動に還元されるよう設計しており、JPCLは競技に関わる人材を長期的に支える基盤となります。

これらの取り組みにより、パデルの認知拡大と競技人口の増加を促し、企業・人・学生・地域へと価値が広がっていきます。

JPCL公式Webサイト https://jpcl-padel.com/(https://jpcl-padel.com/)

JPCLの特徴

JPCLロゴマーク

JPCLの特徴は以下の二つです。

１.企業間交流

JPCLは年間を通して企業同士が競い合う「シーズン制のリーグ」です。

そのため、単発イベントのような一度きりの関係ではなく、継続的な企業間の交流が生まれます。

実際にパデルを通じてバーベキューをしながら交流を深めた事例もあります。

こうしたネットワーキングは、新たなビジネス機会の創出にもつながることが期待されます。

また、社員同士のコミュニケーション活性化やチームビルディングにも寄与します。

２.採用ブランディング

JPCLに参加すると、学生や求職者に「スポーツに取り組む企業」というイメージを発信することができます。

このような企業は、一般的には「健康的」「社員を大切にする」「バイタリティがある」などのポジティブなイメージが持たれやすいです。

スポーツ文化を持つ企業としての発信が、企業理解の促進や共感の獲得につながり、結果として採用活動の強化に寄与することが期待されます。

JPCLが大事にする2つのこと

JPCLが大事にしていることは、選手と学生に、収益を還元することです。

１.選手への還元：トップ選手によるメンター制度

パデルトップ選手がメンターとして企業チームと協働し、試合やコミュニケーションを通じて、参加社員（チームメンバー）と継続的な関係を築きます。

メンターは、試合中の声かけや試合後の振り返りなどを通じて、プレーの考え方や戦術理解をサポートします。これにより、競技への理解が深まり、チームとしての意思決定や向き合い方にも変化が生まれます。

プレーの意図や戦術への理解が深まることで、選手同士が主体的に課題を捉え、チームとして意思決定しながら解決していく動きへとつながっていきます。

また、こうしたチームでの意思決定やコミュニケーションの変化は、競技だけでなく、日常業務にも活かされることが期待されます。

２.学生への還元：大学生コミュニティの運営

JPAが保有する大学生向けパデルコミュニティの運営を、JPCLが担っています。

JPCLで生まれた収益の一部は、こうしたコミュニティ活動の支援に充てられ、次世代プレイヤーの育成につながります。

また、学生向けの体験機会の創出などを通じて、競技に触れるきっかけづくりにも取り組んでいます。

将来的には、企業と学生がパデルを通じて関わる機会を広げ、新たなつながりや可能性が生まれる仕組みの構築を目指しています。





JPCLの様子

開会式

ついにJPCLの開会式を迎える選手たち。

表情は試合前の緊張感やチームで戦う楽しみに溢れており、とても活気に満ちていました。

試合中の風景

試合前は両チームメンバー全員で写真撮影。

どのチームを見てもとても雰囲気がよく、勝ち負け以前に、パデルを通じたメンバー間のコミュニケーションや企業間の交流を楽しんでいるようにも感じました。

白熱した試合風景。選手も応援するメンバーも真剣です。ポイントを取った後は、グータッチ。ペアで協力して取った大きな1点です。試合終了時は、お互いにラケットや手を合わせて、互いに健闘を称え合います。試合後はメンバー全員でお出迎え。とても温かく、活気に満ちていて、見ている方も元気をもらえました。

お食事＆チーム写真

選手の皆さんは、飲食のプロが作った料理をご堪能いただけます。

今回はいくらの炊き込みご飯、ハンバーグ、ステーキ、ラーメン、デザートのラインナップ。どれも大好評でした。

選手のコメント

■株式会社ギフティのSさん

本日は、開催ありがとうございました。

ちょうど今月入社された方や、転職された方も応援に来てくれて、みんなで頑張れて良かったです。

みんなが同じユニフォームを着て、同じ感情で頑張っているこの空間が素晴らしいと思います。

■株式会社WytelのKさん

こんなにいろんな企業が参戦して、100人近くも集まる大規模なパデルイベントに参加したのは初めてなので、とても楽しかったです。

料理も、どこでも食べられるものではなく、専門店で出るようなクオリティの高いメニューが並んでいて、とても美味しかったです。

スイーツや景品ももらえて、こんな魅力的なイベントが、東京だけではなく、全国各地で開催されたら良いなと思います。

パデルの未来は企業とともに進化する

JPCLは、単なるリーグ運営を目指しているのではなく、パデルが「価値を生み続ける仕組み」として進化するためのプロジェクトです。

今後は、企業・選手・学生をつなぐ仕組みを拡張し、将来的には全国規模での展開を視野に入れています。