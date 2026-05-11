土台ケアと透明感ケアを1本に　@cosme+美容サプリ第2弾 「@cosme+ The Basic Supplement CLEAR」発売

株式会社アイスタイル

株式会社アイスタイル（代表取締役社長：遠藤 宗）の連結子会社である株式会社アイスタイルプロダクツ（代表取締役社長：吉松 徹郎）は、@cosme発のインナーケアブランド「@cosme+（アットコスメプラス）」より、新商品「@cosme+ The Basic Supplement CLEAR」を、2026年5月11日（月）より発売いたします。

■@cosme+（アットコスメプラス）について

@cosme+は、日本最大の美容プラットフォーム@cosme発のインナーケアブランドです。

美と健康の土台を整え、心と肌に"＋"を届ける存在として誕生しました。

美容の関心は外側だけでなく、内側や医療領域にも広がる一方で、情報の整理が追いつかず「何から始めればいいかわからない」「サプリメントはなかなか続かない」「飲み忘れてしまう」といったお客様の声を受け、毎日の生活に無理なく取り入れやすく、続けやすい設計にこだわっています

■@cosmeに集まる肌悩みに応える美容サプリ第2弾

「@cosme」に蓄積された膨大なユーザーデータから、肌悩みの中でも「シミ・くすみ」に対する関心が高いことに着目。

すこやかな肌印象を支えるベーシックな美容成分に加え、白玉乳酸菌(R)、L-シスチン、アスタキサンチンを配合した美容サプリメントです。

紫外線や年齢とともに変化する肌印象が気になる方に向けて、土台ケアと透明感ケアを1本にまとめました。

■第2弾弾商品「@cosme+ The Basic Supplement」のこだわり

１．「1日1本で完結する」インナーケア設計

本商品は、「1日1本で完結するインナーケア」という設計思想のもと開発されています。

既存商品「@cosme+ The Basic Supplement」が持つ土台ケア設計（セラミド・ビタミン）をベースに、透明感に着目した成分を新たに配合。複数のサプリメントを組み合わせることなく、シンプルに取り入れられる設計とすることで、日々のインナーケアを無理なく続けられることを目指しました。

２．"白玉発想"による新たなアプローチ

透明感に着目したケアにおいて注目されている「グルタチオン」は、抗酸化において重要な成分として美容領域で知られる一方、日本国内ではサプリメントへの配合ができない成分です 。

本商品では、理想の透明感を目指す"白玉美容"に着目し、国内サプリでは配合が難しいグルタチオンに代わって、その生産をサポートする成分『白玉乳酸菌(R)』を採用しました 。

さらに、L-シスチンやアスタキサンチンなど、美容習慣を支える成分を組み合わせて配合しています。紫外線が気になる時期や、年齢とともに変化する肌印象が気になる方にも取り入れやすい設計です。

３．飲みやすいフレーバー

毎日続けるインナーケアだからこそ、「飲む時間＝ごほうび時間」に変えられるよう、フレーバーにもこだわりました。

サプリメント特有のクセを抑え、おやつ感覚で取り入れられるシャインマスカット味に仕上げました。

@cosme+ The Basic Supplement CLEAR 商品概要

◆商品名：@cosme+ The Basic Supplement CLEAR（栄養機能食品）

◆発売日：2026年5月11日（月）

◆配合成分：セラミド 1,800㎍、ビタミンA 365㎍、ビタミンB₁ 10mg、ビタミンB2 2.5mg、ビタミンB₆ 10mg、ビタミンC 100mg、ビタミンE 2.75mg、ナイアシン 10mg、ヒアルロン酸 15mg、白玉乳酸菌(R) 60mg、L-シスチン 100mg、アスタキサンチン 0.2mg

◆栄養機能食品：

・ナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。

・ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。

・ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。

◆容量：10包（10日分）

◆フレーバー：シャインマスカット味

◆販売場所および価格：

１.@cosme+ブランド公式オンラインショップ

https://www.cosmeplus.com/

・都度購入（10 包×3 つ）6,554円

・サブスクプラン（10 包×3 つ）5,981円

※オンラインショップでは10包×3箱セットでの販売となり、既存商品「@cosme+ The Basic Supplement」との組み合わせも選択可能です。

２.@cosme TOKYO / @cosme OSAKA / @cosme NAGOYA /

@cosme STORE / 東京小町 / シドニー各店（全国 35 店舗）

店舗一覧：https://www.cosme.net/store/shop/

・10 包箱単品 2,300円

※価格は全て税込表記

※白玉乳酸菌(R)はセティ株式会社の登録商標です。

【株式会社アイスタイル 会社概要】 https://www.istyle.co.jp/ 東証プライム・コード番号3660

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■設 立：1999年7月27日

■資本金：57億1,900万円

■代表者：代表取締役社長 遠藤 宗

■事業内容：美容系総合サイト「@cosme（アットコスメ）」の企画・運営、関連広告サービス・マーケティング・リサーチサービスの提供

【株式会社アイスタイルプロダクツ 会社概要】

■所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階

■代表者：代表取締役社長 吉松 徹郎

■事業内容：健康食品・美容関連商品の企画、開発、卸売、小売及び情報提供

■@cosme+ブランド公式ショップ：https://www.cosmeplus.com/

【お問合せ】

株式会社アイスタイルプロダクツ 広報

Email: ispd-press@istyle.co.jp