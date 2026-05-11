「Robot Transformation（RX）最前線」と題して、株式会社三井物産戦略研究所 技術・イノベーション情報部 山田 大輔氏によるセミナーを2026年6月19日(金)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26324

[SSKセミナー]

【競争の軸はハードからデータへ】

Robot Transformation（RX）最前線

～ロボット基盤モデルが変える現場データ戦略と事業機会～

[講 師]

株式会社三井物産戦略研究所 技術・イノベーション情報部

コンシューマーイノベーション室 シニアプロジェクトマネージャー

山田 大輔 氏

[日 時]

２０２６年６月１９日（金） 午後２時～４時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

構造的な人手不足が世界的に進む中、DXが進んでも、物流・製造・施設管理・サービスなどの現場では、物理作業の自動化が大きなボトルネックとして残ります。こうした中、ロボットを活用する前提でオペレーションやビジネスモデルそのものを再設計するRobot Transformation（RX）が重要になっています。

本講演では、RXを支える中核技術として注目されるロボット基盤モデルの動向を整理した上で、競争の軸がハード単体から現場データ・学習・運用へ移りつつある構造を読み解きます。その上で、RaaSやデータ活用の論点、日本が実装ハブとなり得る可能性と、今後の事業機会を考えます。

１．構造的な人手不足とRobot Transformation（RX）の必然性

２．DXを物理空間へ拡張するRXと、多品種少量生産で求められるロボットの汎用性

３．ロボット基盤モデル（VLA/Physical AI）の台頭

４．日米中の競争構造と日本の強み

５．ハード販売からRaaS・データビジネスへの変化

６．現場データが競争力を左右する理由

７．日本の実装ハブとしての可能性と今後の論点

８．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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