奈良マラソン「ロゲイニングin秀長百万石」開催

奈良県

1.イベント概要

ロゲイニングとは、主催者が設置したチェックポイントを制限時間内にできるだけ多く回り、得た点数を競うスポーツ。奈良マラソンでは2019年10月に第1会イベントを奈良市内で開催して以来7回目、大和郡山市では2022年以来2回目の開催。奈良マラソンRUNプロジェクト第1弾の本イベントは、今季は大河ドラマの舞台となる大和郡山市を中心としたエリアを対象に実施。チェックポイントは寺社仏閣だけでなく、古墳や石碑などの史跡、民間施設を含む人気スポットなど多種多様。入賞チームには大和郡山市及び周辺市町村の特産物等賞品を用意。

過去大会の様子過去大会の様子

2.日時・場所

日時：2026年6月6日（土曜日）9時15分より受付開始

場所：郡山城跡 ※スタート／フィニッシュは追手向櫓前広場

3.競技時間・申込カテゴリ

3時間の部

・3時間一般（1名以上で組まれたチーム）

・3時間ファミリー（中学生以下の子ども最低1名を含むチーム)

5時間の部

・5時間男女混合（男女各1名以上で組まれたチーム）

・5時間男子（男子のみで組まれたチーム）

・5時間女子（女子のみで組まれたチーム）

※3時間の部、5時間の部いずれについても高校生以下のみのエントリーはできません。必ず18歳以上の方(高校生以外）を最低1人、チームに含めてください。

4.費用

大人ひとり2,000円

小学生以上高校生以下ひとり1,000円

※4,001円以上の申込1件につき申込金額の5.3%もしくは、4,000円以下の申込1件につき212円のエントリー手数料が必要。

※乳幼児は無料。参加者には含みません。

5.申し込み方法

チーム人数：1～5人 ※チーム単位のエントリー

申込期限：2026年4月29日（水曜日）～5月27日（水曜日）※定員になり次第締切

申込方法：モシコム（インターネット）より申し込み。

https://moshicom.com/144916

6.主催

奈良マラソン実行委員会

7.共催

（一社）大和郡山市観光協会

8.後援

大和郡山市、大和郡山市教育委員会