【大阪府として6店舗目！】岡山発串焼きローストチキン、テイクアウト専門店『鳥周』が令和8年5月11日(月)に大阪府豊中市中桜塚で『鳥周 岡町店』をオープン！

有限会社おかやまバレスモ

有限会社おかやまバレスモ(本社：岡山市北区 代表取締役：小谷貴紀)は、岡山で7店舗を展開するローストチキンのテイクアウト専門店『鳥周』を2022年7月よりフランチャイズにて全国展開を開始。春日部店(埼玉県春日部市中央)、庄内店(大阪府豊中市豊南)、出雲店(島根県出雲市天神町)、三国店(大阪市淀川区西三国)、竜美丘店(愛知県岡崎市竜美南)、神戸本多聞店(兵庫県神戸市垂水区本多聞)、仁川店(兵庫県宝塚市鹿塩)、鳥周八事店(愛知県名古屋市天白区)、鳥周杉戸店(埼玉県北葛飾郡杉戸町)、鳥周松原店(大阪府松原市新堂)、静岡瀬名川店(静岡市葵区瀬名川)、鳥周杉田店(神奈川県横浜市磯子区) 、石橋阪大前店(大阪府池田市石橋) 、鳥周 西宮広田店(兵庫県西宮市柳本町)、鳥周 防府新田店(山口県防府市新田)、鳥周 茂原東郷店(千葉県茂原市本小轡)に続き鳥周 岡町店(大阪府豊中市中桜塚)を5月11日(月)にオープンさせる。

店名：岡町店 住所：〒561-0081 大阪府豊中市中桜塚2-27-3 TEL：070-3523-0592 営業時間：11:00～20:00 定休日：不定休

【鳥周】

岡山で2006年創業、昨年8月で20年目を迎えた串焼きローストチキンのテイクアウト専門店

ロティサリーオーブン(回転ロースター)で焼かれた鶏は余分な脂を落としながら、また下で脂を受けることで脂の旨味が凝縮され、シンプルな味付けながら味わい深く焼き上がります。詳細を見る :https://www.torisyu.com/5/11 オープンまた、冷めても固くならず、胸肉でもパサつかないのが特徴。特に皮と胸肉を交互に刺した名物串焼は岡山でも日に平均4,000本売れる人気商品となっております。名物串焼ローストチキンと言えばクリスマスと思われがちですが鳥周の串焼きローストチキンは普段使い出来る主婦の味方です。是非一度味わってみて下さい。夕方には人気商品はないこともしばしば・・・電話予約することをお勧め致します。

【主なメニュー】

名物串焼

丸焼き

骨付きモモ焼き

骨無しモモ焼き

手羽先

とりどん

ズリ串

皮ハラミ串

手羽タレ

ヤゲン軟骨串

皮せんべい

オープニングセール開催します。岡山牟佐本店