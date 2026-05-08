『原神』バージョン「Luna VII」が5月20日（水）にリリース！「ニコ」の登場と共にスメールに新たな危機が迫る！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、『原神』新バージョン Luna VII「虚空劫灰のプラーナ」が5月20日（水）に正式リリースされることを本日発表しました。

スメールが舞台となる新たな魔神任務の開放や、新たなキャラクター「ニコ」、「ローエン」、「プルーネ」の登場、その他期間限定イベントや追加コンテンツなどをお知らせいたします。

Luna VII「虚空劫灰のプラーナ」PVはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b8MsWzHvLXQ ]

新たな魔神任務とスメールを襲う危機

バージョン「Luna VII」では、未曾有の危機がスメールを襲い、魔神任務のストーリーが大きく動きます。ナヒーダが原因不明の昏睡状態に陥り、スメールの秩序が崩壊寸前の中、倒したはずの「博士」ドットーレに良く似た謎に包まれた新たな敵が姿を現します。そしてコレイ、トキの王トート、ニコなどの仲間たちも、激化する争いの渦中へと巻き込まれていきます。

期間内に今回の魔神任務をクリアすると、最大で原石×560とニコの突破素材を獲得できます。また、変幻自在な技を使いこなし、強大な力を召喚する新たな週ボスも解放されます。

そして、これまでの冒険を振り返るための新機能「ガイドノート」が実装され、ゲーム内でストーリーが振り返れるようになります。さらに、任務進行中にセーブ通知が表示されるようになり、今までよりもっと気軽にストーリーをプレイできるようにもなります。

新たなプレイアブルキャラクター

メインストーリー以外にも、Luna VIIでは魔女会初のプレイアブルキャラクター、声は発せずとも言葉が心に直接届く天の使い「ニコ・リヤン」、そして西風騎士団第5小隊の副隊長「ローエン」、アリスに認定されたと自称する「魔女ハンター」の「プルーネ」が登場します。

★5 ニコ

CV：豊口めぐみ

◇元素：炎

◇武器：法器

◆沈黙の「魔女」、口を閉ざす天の使い。

ニコは優れたサポート性能を発揮し、元素スキルでは待機キャラを含むチーム全体に攻撃力バフを付与し、シールドを生成する。元素爆発ではキャラクターと共に移動する「ミステリウムの影」を召喚し、フィールド上のキャラクターの元素タイプに応じた連携攻撃を行い、魔導秘儀効果ではさらに強化される。戦闘以外では、ニコは重撃を通じて仙霊の力を借り、その導きにより近くの宝物を発見できる。

さらに今回のバージョンでは、ニコの集いの場である「魔女の花園」内の魔女の小屋の内部エリアが初めて公開され、毎週新しい部屋、ストーリー、隠し報酬が開放されます。

★5 ローエン

CV：天崎滉平

◇元素：氷

◇武器：長柄武器

◆西風騎士団遠距離小隊の副隊長。型破りな行動を取り、常軌を逸した戦術を好む騎士。

ローエンは独特かつアグレッシブな戦闘スタイルを持ち、「愉悦」と「闘争心」という2種類の戦闘リソースを運用しながら、高い氷元素ダメージを与えることを得意とする。元素スキルを使うと奇策状態に入り、愉悦を蓄積・消費することで特殊な元素スキルを発動できる。一方、闘争心はチームメンバーが戦闘を続けるほど蓄積され、ローエンの戦闘能力をさらに高める。魔導キャラクターと組み合わせることで、ローエンの戦闘ポテンシャルはさらに引き出される。

ローエンの伝説任務では、西風騎士団のこれまで語られることのなかった物語が明かされます。

★4 プルーネ

CV：長月あおい

◇元素：風

◇武器：法器

◆小さな「魔女ハンター」。弱い者いじめばかりして、悪行の限りを尽くす魔女を討伐するため、はるばるナド・クライからやってきた。

鈴とハンマーを駆使して多元素ダメージを与え、拡散反応を引き起こす。

バージョン「Luna VII」のイベント祈願の前半では、「ニコ」と「プルーネ」が初登場し、「ドゥリン」が復刻登場します。後半では「ローエン」が初登場し、「マーヴィカ」が復刻登場します。

新イベントや「星々の幻境」新アップデート

新たな期間限定イベントは、クレーの小さな魔女会を中心に展開され、七七、ヨォーヨ、早柚、そして新メンバーのプルーネも参加し、様々な楽しいミニゲームが用意されています。イベントに参加すると、限定武器外観「マジカルマジックキー」などの豪華報酬を獲得できます。

そして、「星々の幻境」では特別な運動会が開催される予定で、プレイヤーの皆さんに参加いただけることを楽しみにしています。また、ドールに関してはテイワット各地で様々な動作を披露できるようになり、「写真機」を使用して、多くの素敵な瞬間を記録できるようになります。他にもバージョン「Luna VII」では、編集ツールや素材コンテンツもさらに追加されます。

◆『原神』について

『原神』は基本無料のオープンワールドRPGで、プレイヤーは美しいテイワット大陸を旅していきます。プレイヤーの視点となる謎に包まれた「旅人」は、離れ離れになった兄妹を探す旅に出ます。バージョン「空月の歌」より、7つ目となる地域ナド・クライが開放されます。プレイヤーはそれぞれ違う文化や広大な地域が広がる国々をめぐり、数々のキャラクターと出会い、元素反応を駆使した戦闘技術を身につけ、テイワットの秘密を解き明かしていきます。また、クロスプラットフォームデータ保存機能とマルチプレイ機能を通じて、一人で、またはフレンドと共にPlayStation(R)5、 Xbox、 PC、 Android そして iOSなど、プラットフォームの垣根を越えて冒険の旅を続けることができます。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『原神』の最新情報はこちらから

【原神 公式サイト】

https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【原神 公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@genshin_jp

HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

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