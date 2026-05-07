studio CLIPが、人気絵本キャラクター「ノンタン」と初のコラボレーション！5月13日（水）より、全37型を販売スタート

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のstudio CLIP（スタディオクリップ）は、今年で刊行50周年を迎える、世代を超えて愛される絵本キャラクター「ノンタン」とのコラボレーションアイテムを2026年5月13日（水）より、公式WEBストア and ST (アンドエスティ）と、国内のstudio CLIP店舗などで発売します。初夏にぴったりな、明るくて色鮮やかな生活雑貨を37型展開します。また、リアル店舗限定で、ノンタンコラボアイテム1点以上を含む店内商品を税込5,000円以上のお買上げのお客さまに先着で「ステッカーセット」をプレゼントします。

studio CLIPは、「ちょうどいい暮らし」をブランドメッセージとして、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時を過ごせるライフスタイルを提案しているブランドです。

「ノンタン」は今年で刊行50周年を迎えるロングセラー絵本シリーズ。そんな記念すべき年にstudio CLIPと初のコラボレーションが実現しました。今回のコラボでは、インテリアやキッチン雑貨のほか、これからの季節にぴったりな保冷剤付きポーチ、ハンディファン、氷のうボトルといったレジャーシーンに大活躍する夏物雑貨を多数ご用意いたしました。かわいさはもちろん、使い勝手もいいアイテムは日常生活を彩ります。アイテムのカラー使いにもこだわり、ストライプ柄やバイカラーなど、大人でも使いやすいトレンドライクなデザインに仕上げています。

■概要

特設サイト公開：2026年5月7日（木）10：00～

特設サイト： https://www.dot-st.com/studioclip/cp/sc2026nontan

発売日：2026年5月13日（水）10：00～

※実店舗は店舗の営業時間に準ずる

取扱い店舗：

●studio CLIP店舗 ※一部除外店舗がございます。以下の「取り扱い除外店舗」をご確認ください。

●アンドエスティストア ららぽーと安城店、エミテラス所沢店の2店舗のみ

●公式WEBストア and ST

●ZOZOTOWN ※順次販売 ●Rakuten Fashion ※順次販売

取り扱い除外店舗：

●studio CLIP 池袋ショッピングパーク店

●studio CLIP アウトレット全店

●アンドエスティストア ららぽーと安城店、エミテラス所沢店以外のアンドエスティストア

●daily CLIP全店

■商品詳細

※価格はすべて税込価格です

がま口保冷バッグ \3,490

チャーム付きペットボトルホルダー \3,300

ランチBOX 3個セット \2,490

プリントマグ \2,490

撥水プレート \2,200

ニット織柄ポーチL \2,490

ニット織柄ポーチM \2,390

ペルチェ付きハンディファン \3,790

PVCマルチポーチL \2,390

PVCマルチポーチM \1,890

シルエットクリップ \2,790

ぬいぐるみキーホルダー \1,490

ゆらゆらノンタン \6,990

パイルブランケット \3,990

立体一輪挿し \2,090

■リアル店舗限定！オリジナルステッカープレゼント

studio CLIPのリアル店舗にて、ノンタンコラボアイテム1点以上を含む、税込5,000円以上のお買上げいただいたお客さまに、コラボステッカーセットをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となります。

※WEB、アンドエスティストアでのノベルティ配布はございません。

■ノンタンについて

キヨノサチコさんによって生み出された絵本「ノンタン」シリーズは1976年に誕生し、累計発行部数3,500万部を超えるロングセラーです。好奇心旺盛でいたずら好き、元気いっぱいなノンタンは50周年を迎えた今も、こどもから大人まで幅広い世代に愛され続けています。

■studio CLIPについて

「ちょうどいい暮らし」をブランドメッセージとして、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時間を過ごせるライフスタイルを提案しているブランドです。国内178店舗(2026年3月末時点、WEBストア含む)展開し、30～40歳代の女性をターゲットにしています。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ http://www.dot-st.com/studioclip/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/studioclip/

＜X＞ https://twitter.com/studio_clip

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official