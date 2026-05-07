【販売パートナー募集】オンラインで話題の家電ブランド「KEECOON」、実店舗展開を本格始動。売り場を活性化する提携店舗を募集

テークオフ株式会社

翊飛（ヨクト）株式会社が展開する家電ブランド「KEECOON（キーコン）」は、オンライン市場での好調な販売実績を受け、この度、全国の家電量販店、インテリアショップ、およびホームセンター等の実店舗パートナー様の募集を本格的に開始いたします。

KEECOONは「生活をより快適で便利にする」をコンセプトに、業界初の「食洗機で洗えるタンク採用加湿器」や、「1℃単位の温度調節が可能な転倒湯漏れ防止ケトル」など、大手メーカーにはない独自技術（特許取得済み）を搭載した製品を次々と発表しています。Amazonや楽天市場での高いユーザー評価を背景に、「実物を見て購入したい」というお客様の強い要望に応えるべく、オフラインでの販売網を拡充し、パートナー企業様と共に新たな市場価値を創造してまいります。

KEECOONが店舗様にもたらす「3つのメリット」

1. 他店と差別化できる「唯一無二の製品力」

KEECOONの製品は、既存の家電の弱点を解決する革新的な機能を備えています。

衛生革命： タンクを丸ごと食洗機で洗える加湿器（機種：MH-22301）

健康と美味： PFASフリーのセラミック内釜を採用した低温調理機能付き炊飯器（機種：KC-RC-15B）

プロ級の操作性： 4mmの極細注ぎ口と安全性を両立したドリップケトル（機種：KC--15B）

これらの「語れるストーリー」がある製品は、店頭でのデモンストレーション効果が高く、こだわりを持つお客様の足を止めます。

2. オンラインでの確かな実績と「高い集客力」

すでにAmazonや楽天などの主要ECプラットフォームにおいて、カテゴリーランキング上位の常連となっており、数多くのポジティブなカスタマーレビューを獲得しています。このオンラインでの認知度をオフラインへと循環させることで、指名買いの創出や、店舗への新規顧客誘致に貢献いたします。

3. 柔軟かつ強力な販売サポート体制

展示用サンプルの提供など、店舗での販売を最大化するためのバックアップ体制を整えています。また、小ロットからの導入相談も承っており、各店舗様のニーズに合わせた柔軟な提案が可能です。

募集対象となる事業者様

◎家電量販店様（全国チェーン・地域密着型問わず）

◎ライフスタイルショップ・インテリアショップ様

◎ギフトショップ・セレクトショップ様

◎住宅展示場・ショールーム運営会社様

翊飛（ヨクト）株式会社について

令和2年の設立以来、KEECOONブランドを通じて革新的な家電を世に送り出してきました。私たちの強みは、市場の声を迅速に反映させる開発スピードと、特許技術に裏打ちされた品質です。実店舗という「体験の場」を通じて、より多くのお客様にKEECOONの価値を届けていきたいと考えています。

本件に関するお問い合わせ・資料請求先

貴社の売り場に新しい風を吹き込むパートナーとして、まずはお気軽にお問い合わせください。

会社名： 翊飛株式会社

担当部署： 法人営業部（店舗提携担当）

担当者： 小林

TEL：03-4579-8386

E-mail： dealer@keecoon.com

公式サイト： https://keecoon.jp/