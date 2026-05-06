ADO、5周年記念で日本向けキャンペーン開始　電動自転車年間最安値大セール

ADO株式会社

グローバル電動アシスト自転車ブランドADOは、創立5周年を記念し、2026年5月6日から5月31日まで「ブランド月間」キャンペーンを実施しています。

本キャンペーンでは、全モデルを対象に史上最大級の割引を展開。さらに、専用クーポンの利用により、セール価格から追加で10,000円の割引が適用されます。

「ブランド月間」キャンペーン

■ 最新モデルを含む全ラインナップが対象

対象は、折りたたみモデルからフラッグシップモデルまで、ADOの電動アシスト自転車全ラインナップ。

2026年モデル「AIR 20 Ultra V2026」も含まれており、人気モデルを特別価格で購入できる期間限定の機会となっています。

■ 独自技術が生み出す、自然で快適な乗り心地

ADOは、「ベルトドライブ＋トルクセンサー＋自動変速」を組み合わせた独自技術により、直感的でスムーズな走行体験を実現。

「AIR 20」や「Air 20 Ultra」などの製品を通じて、都市型モビリティとしての評価を高めてきました。

■ 次世代技術「ADOSENSE 3.0」でさらなる進化へ

5周年の節目にあわせ、AIとセンシング技術を融合した次世代プラットフォーム「ADOSENSE 3.0」も発表。

LiDARやミリ波レーダーなどにより走行環境を把握し、AIが最適なアシスト制御を行うことで、より自然で快適なライディング体験を提供します。初搭載モデルは2026年内の発売を予定しています。

■ 日本市場でのサービス体制も強化

ADOは日本において、販売・アフターサービス・物流を一体化した体制を整備。購入後も安心して利用できるサポート環境を提供しています。

【キャンペーン概要】

期間 ： 2026年5月6日～5月31日

対象 ： ADO全電動アシスト自転車

特典 ： 最大級割引＋10,000円OFFクーポン（5月6日限定）

公式サイト ： https://adoebike.jp/