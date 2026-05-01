TVアニメ『しゅごキャラ！』【PUNKISH】 オンラインくじ「まるくじ」にて販売開始！

株式会社エディア

株式会社エディア（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成）の子会社、株式会社ティームエンタテインメント（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成 以下:ティームエンタテインメント）は、2026年5月1日(金) 12:00よりTVアニメ『しゅごキャラ！』の新規オリジナルグッズを、インターネットで購入できるオンラインくじサービス『まるくじ』にて販売開始したことをお知らせいたします。

まるくじ『しゅごキャラ！』【PUNKISH】 概要

今回のまるくじ『しゅごキャラ！』【PUNKISH】では、チェック柄がかっこいい＆かわいいパンク風衣装を身に纏った、あむ、イクト、歌唄3人の新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズをご用意しました！

各賞の商品として、アクリルジオラマ、アクリルスタンド、アクリルブロック、アクリルキーホルダー、缶バッジなど、ファンの皆様に喜んでいただけるラインナップとなっております。

また、購入者特典としてまるくじ 5 個購入毎に絵柄ランダムでステッカーを1枚プレゼントいたします。

是非、この機会にお買い求めください！

まるくじ 『しゅごキャラ！』【PUNKISH】各賞紹介

期間：2026 年5月1日(金) 12:00 ～ 2026年6月7日(日) 23:59

価格：770円(税込)

販売ページ：https://marukuji.jp/detail/322(https://marukuji.jp/detail/322)

(C)PEACH‐PIT・講談社／エンブリオ捜索隊・テレビ東京

まるくじ 概要

『まるくじ』はインターネットで購入できるハズレなしのオンラインくじサービスです。各アイテムがすべて受注生産なので売り切れの心配はありません。（※）

インターネットで購入できるため、地域や時間を選ばず購入可能で商品はすべて自宅にお届けいたします！対応決済方法は「各種クレジットカード」「ドコモ払い」「ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済」「プリペイド決済（Vプリカ、Vプリカギフト）」「PayPay」「メルペイ」に対応。

※一部商品にて数量限定が設定されている場合がございます。

◆まるくじ 公式サイト：https://marukuji.jp/(https://marukuji.jp/)

◆まるくじ 公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/marukuji_pr(https://twitter.com/marukuji_pr)

◆まるくじ公式アプリ（価格：本体無料） ダウンロード URL

Google Play版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji)

iOS版：

https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770)

※当資料に記載されている社名、サービス名、商品名は各社の商標または登録商標です。

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